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Este reloj de Google es un chollo antes del Black Friday: ahora puedes comprarlo por menos de 70 euros

Un smartwatch que acaba de alcanzar su precio mínimo ahora

Google Pixel Watch 1a Generacion 1
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Fran León

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A unas semanas de que comience oficialmente el Black Friday (uno de los períodos de ofertas más esperados), Amazon ha tumbado el precio de uno de los relojes inteligentes con Wear OS más atractivos. El Google Pixel Watch de 1ª generación alcanza un precio mínimo histórico situándose en los 69,85 euros, convirtiéndose así en una opción imbatible para renovar tu smartwatch si tu presupuesto es ajustado pero no quieres renunciar a un modelo con relación calidad-precio imbatible.

Google Pixel Watch 1ª generación

Google Pixel Watch 1ª generación

Hoy en Amazon — 69,85 PcComponentes — 130,05
Reacondicionados
Back Market — 124,00
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un smartwatch bueno, bonito y barato

Google Pixel Watch 1a Generacion

El Google Pixel Watch es el primer smartwatch diseñado íntegramente por la compañía de Mountain View. Destaca por su elegante diseño esférico en acero inoxidable pulido, con una pantalla AMOLED de 41 mm protegida por un cristal curvo 3D Custom 3D Corning Gorilla Glass 5 que ofrece una gran nitidez y hasta 1.000 nits de brillo.

Lidl vende (con un descuento de más del 50%) esta tele Philips QLED de 55 pulgadas con Dolby Atmos y HDR10+
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En su interior rinde al máximo gracias a sus 2 GB de RAM y al sistema operativo Wear OS de Google, que garantiza una experiencia fluida, soporte completo para la instalación de apps desde Google Play y acceso directo a Google Maps, Wallet o Google Assistant desde la muñeca.

En el apartado de salud y deporte, integra la tecnología avanzada de Fitbit para medir, de forma precisa, la frecuencia  cardíaca, realizar seguimiento del sueño, controlar el nivel de oxígeno en sangre (SpO2) y registrar más de 40 modos de entrenamiento. Además, cuenta con detección de caídas, función SOS de emergencia y resistencia al agua de 5 ATM.

⚡ EN RESUMEN: oferta para smartwatch google pixel watch 1ª generación hoy

 LO MEJOR

  • Experiencia Wear OS nativa: fluidez absoluta al navegar, integración impecable de Google Assistant, pagos con Google Wallet, mapas paso a paso con Google Maps y descarga directa de apps.
  • Rendimiento fluido: sus 2 GB de memoria RAM garantizan que las aplicaciones y las transiciones se muevan sin tirones ni esperas.

❌ LO PEOR

  • Autonomía justa... La batería dura aproximadamente 24 horas con un uso estándar, por lo que requerirá cargarlo diariamente.
  • Solo compatible con Android... No se puede vincular ni configurar si utilizas un iPhone (iOS).

💡 CÓMPRALO SI... Eres usuario de Android y buscas tu primer reloj inteligente avanzado o quieres renovar uno antiguo invirtiendo lo mínimo posible.

⛔ NO LO COMPRES SI... Eres un deportista intensivo o de montaña y buscas un seguimiento multideporte avanzado con datos métricos de carga de entrenamiento prolongados, encontrarás mejoras alternativas en marcas como Garmin o Polar.
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