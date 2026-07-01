Con este disco duro tendrás almacenamiento para mucho tiempo: es pequeño, trae 14 TB y se encuentra de oferta

Muchos ordenadores cuentan con una capacidad de almacenamiento bastante justita, sobre todo algunas configuraciones básicas de los ordenadores de Apple (el mío, por ejemplo, tiene 256 GB). Por ello viene bien tener a mano un disco duro externo que nos permita almacenar información o crear copias de seguridad, y el Western Digital WD Easystore Desktop es ideal para ello, sobre todo ahora que está de oferta en MediaMarkt por 299 euros (antes 379 euros). Es el mismo precio que tiene su configuración de 12 TB.
Western Digital WD Easystore Desktop (14 TB)
Un disco duro con mucha capacidad para guardar información en local
El Western Digital WD Easystore Desktop es un disco duro que destaca principalmente por dos cosas: su tamaño y la capacidad e almacenamiento. Respecto a lo primero, tiene unas dimensiones de 17,1 cm de altura, 11,01 cm de profundidad y 5 cm de anchura, además de un peso inferior a un kilo.
Respecto a lo segundo, hablamos del modelo que cuenta con una capacidad de almacenamiento de 14 TB, una cifra bastante alta para guardar toda la información que queramos, así como para crear copias de seguridad cada cierto tiempo y así tener un buen respaldo.
El disco duro de Western Digital permite programar copias de seguridad para que, en el caso de perder la información en el ordenador, podamos recuperarla. Para ello hay que utilizar el software, y permite programar las copias por horas, por días o por meses. Además, cabe señalar que incorpora un puerto USB 3.2 y que es compatible con Windows y Mac.
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⚡ EN RESUMEN: oferta del Western Digital WD Easystore Desktop hoy
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✅ LO MEJOR
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❌ LO PEOR
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💡 CÓMPRALO SI... Necesitas un disco duro para realizar copias de seguridad y quieres que tenga mucho almacenamiento para no quedarte justo a corto plazo.
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⛔ NO LO COMPRES SI... No necesitas guardar tanta información en local como para cubrir los 14 TB de almacenamiento interno, ni siquiera a largo plazo.
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Imágenes | Western Digital
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