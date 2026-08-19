Si estás suscrito a Amazon Prime, tienes acceso a muchos videojuegos. Y con este mando Luna podrás disfrutarlos en todos tus dispositivos

Hasta el momento he tenido varios Fire TV Stick, pero no fue hasta principios de año que di el salto al modelo 4K Plus y probé algunas de las funciones que no tenían los modelos más básicos como el HD de la anterior generación. Y lo que más me gustó fue el acceso al catálogo de videojuegos de Amazon.

Ahora todos los dongle de Amazon (de la generación actual) son compatibles con Luna, el servicio de juego en la nube de la tienda. Para poder acceder se necesitan varias cosas, entre ellas un mando como el de Luna, que ahora mismo está de oferta en la tienda por un precio de 49,99 euros en lugar de 69,99 euros.

Mando Luna Hoy en Amazon — 49,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un mando compatible con muchos dispositivos

Amazon Luna es la plataforma de juegos en la nube de la propia Amazon, y se puede acceder a ella si somos suscriptores de Amazon Prime. Esta es una función que no tenía muy controlada, pero que tras unas semanas he ido probando más con ciertos videojuegos que ha añadido la tienda.

No hay tanta variedad como en Xbox Game Pass, pero sí algunos títulos bastante populares como 'Indiana Jones y el Gran Círculo', 'Hogwarts Legacy' o incluso 'Dispatch', título que ha ido recibiendo muy buenas valoraciones desde su lanzamiento. También hay otros títulos de sagas como Tomb Raider, Lego, Marvel, Alien o Fallout.

Cabe mencionar que todo esto entra dentro de Amazon Luna Estándar, disponible con la suscripción a Amazon Prime. Pero por 9,99 euros también está disponible Amazon Luna Premium que añade acceso a más videojuegos.

Hasta ahora, yo he ido jugando con un mando 8BitDo Pro 3 y funciona bastante bien, aunque es más caro que el mando Luna; al menos ahora mismo. A Amazon Luna se puede acceder a través de un Fire TV Stick, pero también desde un iPhone, un iPad, un Mac, un móvil Android, un ordenador Windows o Chromium e incluso desde Linux y Ubuntu.

El mando Luna es compatible con todos estos dispositivos y está diseñado para jugar en la plataforma. En este sentido, viene con un botón de cambio de pantalla, que permite pausar la pantalla y reanudarla en otro dispositivo, ofrece conexión por WiFi, Bluetooth o USB y ofrece una latencia reducida de entre 17 y 30 milisengundos, según Amazon.

⚡ EN RESUMEN: oferta del mando luna hoy ✅ LO MEJOR Su precio: está de oferta por un precio bastante llamativo.

Su botón para pausar la pantalla y reanudarla en otro dispositivo. ❌ LO PEOR Funciona a pilas, que puede ser un punto negativo o no dependiendo del usuario. 💡 CÓMPRALO SI... Estás suscrito a Amazon Prime y quieres explorar un catálogo de videojuegos bastante atractivo, sobre todo utilizando el mando Luna. ⛔ NO LO COMPRES SI... No estás suscrito a Amazon Prime. Hay otros mandos más atractivos para jugar en otras plataformas.

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