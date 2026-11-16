Durante las semanas previas al Black Friday estamos viendo muchas ofertas en televisores. Si queremos un modelo de gran diagonal, en Amazon podemos encontrar el TCL 98T8D por 1.349 euros. Un buen precio teniendo en cuenta que su pantalla roza las 100 pulgadas.

TCL 98T8D (98 pulgadas) Hoy en Amazon — 1.349,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Su diagonal de 98 pulgadas no es lo único en lo que destaca

El TCL 98T8D es un televisor MiniLED que, en este caso, cuenta con una configuración que trae una pantalla de 98 pulgadas, un tamaño enorme que está orientado a salones muy grandes. Además, dicha pantalla ofrece tanto una resolución 4K como una tasa de refresco de 144 Hz.

El televisor es compatible con los formatos de imagen HDR10+ y Dolby Vision, así como con el formato de audio Dolby Atmos. De esta forma, estamos ante una smart TV interesante para contenido de cine y series, pero también de videojuegos gracias a sus tecnologías gaming.

En este sentido, además de la alta tasa de refresco, la tele viene con puertos HDMI 2.1. para exprimir al máximo las características de las consolas actuales. También viene con un modo Game Master dedicado a videojuegos y los altavoces vienen firmados por Onkyo.

⚡ EN RESUMEN: oferta del TCL 98T8D hoy ✅ LO MEJOR Su tamaño con una diagonal de pantalla de 98 pulgadas .

. Es compatible con HDR10+ y Dolby Vision. ❌ LO PEOR Su sistema de altavoces es de 2.1 canales. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un televisor muy grande que ofrezca una buena experiencia en contenido mixto de cine, series y videojuegos. ⛔ NO LO COMPRES SI... Tu salón es mediano o pequeño, ya que el televisor tiene unas grandes dimensiones.

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Imágenes | TCL

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