Esta tele LG OLED de 65 pulgadas cae de precio (y con barra de sonido de regalo): perfecta para un salón donde ver cine o jugar

Tecnologías como el RGB MiniLED han irrumpido con fuerza, pero de momento los paneles OLED siguen siendo los rivales a batir. Una buena noticia es que las teles OLED han bajado sensiblemente en los últimos años, pudiendo encontrar modelos de este mismo 2026 a buen precio. Eso es justo lo que ocurre con esta LG OLED B6: está disponible hoy en MediaMarkt por 1.099 euros y viene con una barra de sonido de regalo (también en Carrefour, aunque sin barra de sonido).
TV LG OLED AI OLED65B6ELC 65" 4K UltraHD 120Hz Smart TV WebOS HDR10 Dolby Vision Gaming
Una muy buena opción para ver cine o jugar videojuegos
El precio mínimo histórico de esta versión del televisor, que tiene 65 pulgadas, es de 1.019 euros, por lo que ahora mismo está muy cerca del mismo. Además, la barra incluida con el televisor es la LG S40T, la cual tiene un PVP de 223 euros (aunque ahora está rebajada hasta los 119 euros). Esta se agregará automáticamente cuando metamos la tele en el carrito.
¿Qué ofrece este televisor? El hecho de que utilice panel OLED implica que va a mostrar un color negro puro y un contraste sobresaliente, haciendo que sea una tele ideal para ver cine. Además, cuenta con tratamiento antirreflejos, por lo que evitaremos esos molestos reflejos que suelen aparecer en el televisor en salones con mucha iluminación.
Tiene 120 Hz de tasa de refresco nativa, cuatro puertos HDMI 2.1, soporte para VRR y compatibilidad con Dolby Vision. Todo ello hace que sea un televisor ideal para jugar, puesto que a todo eso hay que sumarle que tiene un tiempo de respuesta de 0,1 ms. El sonido es quizás su punto débil, aunque al acompañarlo de una barra de sonido notaremos una gran mejoría en ese sentido.
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⚡ EN RESUMEN: oferta del televisor lg oled b6
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✅ LO MEJOR
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❌ LO PEOR
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💡 CÓMPRALO SI... Buscas un televisor de 65 pulgadas que utilice panel OLED para un salón o una habitación grande.
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⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres otro tipo de tecnología de panel o simplemente buscas un televisor más económico.
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