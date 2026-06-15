Dos días de autonomía y 512 GB de espacio: este Poco X8 Pro alcanza su precio mínimo en Amazon antes del Prime Day

La cuenta atrás para el Prime Day de Amazon ya ha comenzado, pero no siempre hace falta esperar a las fechas oficiales para cazar buenos chollos. Si estabas buscando un teléfono con buena potencia, almacenamiento de sobra y una batería que te haga olvidarte del cargador durante el fin de semana, este Poco X8 Pro es una buena opción.
Ahora, en Amazon puedes llevarte en una de sus versiones más ambiciosas (la de 512 GB de almacenamiento) a su precio mínimo histórico. Concretamente, está disponible por 319,99 euros frente a los casi 450 euros que suele costar.
XIAOMI POCO X8 Pro - Smartphone de 8+512GB
Un móvil bueno, bonito y barato ahora
Poco nos tiene acostumbrados a móviles que revientan la relación calidad-precio y con este modelo, el Poco X8 Pro, la marca lo vuelve a confirmar. Gracias a su procesador Dimensity 8500-Ultra, acompañado de una RAM de 8 GB y 512 GB podrás disfrutar de buena fluidez en el día a día.
En el apartado multimedia nos encontramos con una buena pantalla AMOLED de 6,59 pulgadas con resolución 1,5K y una tasa de refresco adaptativa. Además, su brillo pico en exteriores te permitirá ver la pantalla a pleno sol sin forzar la vista.
Aunque si hay un terreno en donde este Poco saca pecho es en su autonomía. Su batería tiene una capacidad de 6.500 mAh, por lo que podrás disfrutar de una autonomía de hasta dos días (según el uso que le des). En cuanto a sus sistema fotográfico, se puede destacar su lente principal de 50 MP firmada por Sony.
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⚡ EN RESUMEN: oferta para el xiaomi poco x8 pro hoy
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💡 CÓMPRALO SI... Eres un usuario intensivo y odias cargar el móvil cada noche. En potencia y batería no tiene rival para lo que cuesta.
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⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas un móvil con cámara profesional en todas sus lentes o si prefieres un teléfono con materiales prémium.
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Imágenes | Iván Linares (Xataka) y Xiaomi
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