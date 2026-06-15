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Dos días de autonomía y 512 GB de espacio: este Poco X8 Pro alcanza su precio mínimo en Amazon antes del Prime Day

Un móvil con una buena relación calidad-precio y ahora con 130 euros de descuento

Poco X8 Pro 1
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fran-leon

Fran León

Editor - Xataka Selección
fran-leon

Fran León

Editor - Xataka Selección
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2543 publicaciones de Fran León

La cuenta atrás para el Prime Day de Amazon ya ha comenzado, pero no siempre hace falta esperar a las fechas oficiales para cazar buenos chollos. Si estabas buscando un teléfono con buena potencia, almacenamiento de sobra y una batería que te haga olvidarte del cargador durante el fin de semana, este Poco X8 Pro es una buena opción.

Ahora, en Amazon puedes llevarte en una de sus versiones más ambiciosas (la de 512 GB de almacenamiento) a su precio mínimo histórico. Concretamente, está disponible por 319,99 euros frente a los casi 450 euros que suele costar.

XIAOMI POCO X8 Pro - Smartphone de 8+512GB

XIAOMI POCO X8 Pro - Smartphone de 8+512GB

Amazon — 319,99 Acaba en 11 días 11 h PcComponentes — 359,99 Xiaomi — 359,99
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Un móvil bueno, bonito y barato ahora

Poco X8 Pro

Poco nos tiene acostumbrados a móviles que revientan la relación calidad-precio y con este modelo, el Poco X8 Pro, la marca lo vuelve a confirmar. Gracias a su procesador Dimensity 8500-Ultra, acompañado de una RAM de 8 GB y 512 GB podrás disfrutar de buena fluidez en el día a día.

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En el apartado multimedia nos encontramos con una buena pantalla AMOLED de 6,59 pulgadas con resolución 1,5K y una tasa de refresco adaptativa. Además, su brillo pico en exteriores te permitirá ver la pantalla a pleno sol sin forzar la vista.

Aunque si hay un terreno en donde este Poco saca pecho es en su autonomía. Su batería tiene una capacidad de 6.500 mAh, por lo que podrás disfrutar de una autonomía de hasta dos días (según el uso que le des). En cuanto a sus sistema fotográfico, se puede destacar su lente principal de 50 MP firmada por Sony.

⚡ EN RESUMEN: oferta para el xiaomi poco x8 pro hoy

 LO MEJOR

  • Su autonomía: gracias a la nueva batería de silicio-carbono de 6.500 mAh, por fin puedes comprar un móvil potente que no es un ladrillo. Puedes darle un uso intensivo y llegar a la noche del segundo día sin pasar por el enchufe.
  • Buena pantalla: su panel AMOLED a 144 Hz con un brillo pico de 3.500 nits se ve de maravilla incluso bajo el sol directo de mediodía. Además, el aprovechamiento del frontal es reseñable, con marcos casi inexistentes.

❌ LO PEOR

  • Cámaras descompensadas... El sensor principal de 50 MP con OIS es muy bueno, pero los sensores secundarios son los mismos de hace años. Cumplen, pero sin llegar a impresionar.
  • Sin carga inalámbrica... Pese a tener una carga por cable de 100 W muy rápida, sigue sin ofrecer carga inalámbrica, una ausencia que empieza a pesar en 2026 si se compara con otros rivales.

💡 CÓMPRALO SI... Eres un usuario intensivo y odias cargar el móvil cada noche. En potencia y batería no tiene rival para lo que cuesta.

⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas un móvil con cámara profesional en todas sus lentes o si prefieres un teléfono con materiales prémium.
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Imágenes | Iván Linares (Xataka) y Xiaomi

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