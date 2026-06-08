Cuesta 49 euros en Movistar: una tele MiniLED de 2026, de 55 pulgadas y con Google TV a precio imbatible

Ya queda nada para el pistoletazo de salida al Mundial 2026. Si eres de los que está pensando en renovar su vieja tele para ver los partidos con mejor calidad, ahora en Movistar tienes disponible esta TCL 55P8L, un modelo que sale por 49 euros, aunque te contamos cómo es posible conseguirla a ese precio.

Si ya tienes contratado un pack de fibra y móvil con la operadora (o estás pensando en hacer una portabilidad a Movistar), puedes sumar la tele a tu tarifa por apenas 1 euros al mes; eso sí, pagándola durante 49 meses (algo más de cuatro años). Aunque si no quieres tener esa permanencia, puedes comprarla totalmente libre por 491,20 euros frente a los 599 euros recomendados de su PVP oficial.

Aunque si estabas pensando en dar el salto a una pantalla más grande, en Mediamarkt hemos encontrado este modelo de televisor en su versión de 65 pulgadas a un precio muy competitivo. Concretamente, la TCL P658PL tiene casi un 20% de descuento y ha pasado de costar 899 euros a 724 euros.

4K, HDR y un ecosistema inteligente ideal para el día a día

Esta TCL 55P8L es un modelo con una buena relación calidad-precio. Se trata de un televisor con un panel QD-MiniLED de 55 pulgadas con resolución 4K UHD y compatible con Dolby Vision & Atmos, para que puedas disfrutar de una buena calidad cinematográfica al ver apps de streaming.

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En el apartado de software, esta tele integra Google TV, un sistema operativo fluido, intuitivo y compatible con las principales apps de streaming del mercado. Además, de su diseño se puede destacar su diseño de marcos reducidos muy elegante que prioriza la pantalla y encaja visualmente en cualquier tipo de salón o dormitorio.

En lo que a sonido se refiere, viene con dos altavoces con una potencia RMS de 30 W. Por último, se puede destacar de esta tele también que es perfecta para gaming, ya que cuenta con una tasa de frecuencia de actualización nativa de 144 Hz y soporte para VRR hasta 144 Hz y DLG hasta 288 Hz.

⚡ EN RESUMEN: oferta para smart Tv tcl 55p8l en movistar ✅ LO MEJOR El precio: si ya eres cliente de Movistar (o pretendes hacerte), llevártela por un euro al mes es un regalo. No vas a encontrar ninguna pantalla de 55 pulgadas en el mercado por ese coste.

si ya eres cliente de Movistar (o pretendes hacerte), llevártela por un euro al mes es un regalo. No vas a encontrar ninguna pantalla de 55 pulgadas en el mercado por ese coste. Calidad de imagen equilibrada: TCL fabrica sus propios paneles y se nota. Para ser un modelo de gama de entrada, ofrece un contraste muy digno, resolución 4K real y soporte HDR básico que cumple de sobra para ver la TDT o Netflix. ❌ LO PEOR Brillo limitado para HDR... Aunque es compatible con contenido HDR, el brillo máximo del panel no es muy alto. Esto significa que en habitaciones muy iluminadas o con ventanas directas, las escenas oscuras de las películas no se verán con todo el detalle que deberían.

Aunque es compatible con contenido HDR, el brillo máximo del panel no es muy alto. Esto significa que en habitaciones muy iluminadas o con ventanas directas, las escenas oscuras de las películas no se verán con todo el detalle que deberían. La letra pequeña de la operadora... Llevártela por un euro al mes implica, por lo general, un compromiso de permanencia en tu tarifa. Si decides cambiarte de compañía antes de terminar de pagarla, te tocará abonar el importe restante de golpe y no a precio promocionado. 💡 CÓMPRALO SI... No tienes pensado cambiarte de operador a corto/medio plazo y necesitas cambiar la televisión del salón o poner una pantalla grande en el dormitorio, es una oportunidad de oro. ⛔ NO LO COMPRES SI... Vas a pagar los 491 euros del precio libre, es mejor que mires otras opciones en el mercado. Por ese dinero puedes optar a modelos con mejor tecnología de color.

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Imágenes | Webedia y TCL

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