Nintendo suele hacerlo bastante bien a la hora de crear remakes de sus videojuegos y 'The Legend of Zelda: Ocarina of Time' es una nueva muestra de ello. Tras las buenas críticas que ha recibido este título, algunas tiendas no se han limitado a lanzar descuentos, sino a incluirlo en algunos packs de lo más interesantes como el que tiene PcComponentes que tiene un precio de 119,99 euros.

Game & Watch + The Legend of Zelda: Ocarina of Time (Nintendo Switch 2) PVP en PcComponentes — 119,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un pack con varios videojuegos retro

Este pack que podemos encontrar en PcComponentes incluye dos cosas: en primer lugar, el mencionado videojuego de 'The Legend of Zelda: Ocarina of Time' para Nintendo Switch 2; en segundo lugar, la consola retro Game & Watch de la saga The Legend of Zelda.

La Game & Watch es una serie de consolas que lanzó Nintendo con versiones de algunas sagas, y la de The Legend of Zelda es especialmente interesante por los cuatro videojuegos que vienen incluidos:

'The Legend of Zelda'

'Zelda II: The Adventure of Link'

'The Legend of Zelda: Link’s Awakening'

'Vermin', videojuego original de Game & Watch con Link como protagonista.

Por supuesto, no podemos olvidarnos de la segunda parte de este pack, el videojuego 'The Legend of Zelda: Ocarina of Time'. Se trata del remake del título original que ha recibido una gran acogida por parte de público y prensa. La tienda no lo menciona, por lo que entendemos que se trata del título sin carátula especial.

⚡ EN RESUMEN: oferta del pack de The legend of zelda hoy ✅ LO MEJOR Todo lo que incluye .

. El precio, ya que se encuentra de oferta con un descuento del 20%. ❌ LO PEOR Se echa en falta que la carátula sea especial. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres rememorar algunas de las aventuras más icónicas de la saga The Legend of Zelda con este pack. ⛔ NO LO COMPRES SI... Únicamente prefieres jugar al remake de 'Ocarina of Time', ya que se puede encontrar de oferta en otras tiendas.

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Imágenes | Nintendo

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