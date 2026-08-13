El Corte Inglés se despide en su outlet del verano liquidando todo tipo de ventiladores con hasta un 71% de descuento

El Corte Inglés tiene en su tienda principal un outlet con un enorme surtido de productos, sobre todo reacondicionados. Pero también tiene otro outlet a través de Primeriti donde tiene algunos dispositivos con precios muy ajustados. Por esta misma razón, y teniendo en cuenta el calor que está haciendo actualmente, vamos a repasar cinco chollos en ventiladores de diferentes tipos.

Ventilador L433 por 59,95 euros, con luz LED y función de verano e invierno.

por 59,95 euros, con luz LED y función de verano e invierno. Ventilador de sobremesa por 29,95 euros, con depósito de agua y un diseño compacto.

por 29,95 euros, con depósito de agua y un diseño compacto. Mini ventilador de mano por 29,95 euros, con formato muy pequeño y cinco velocidades.

por 29,95 euros, con formato muy pequeño y cinco velocidades. Ventilador VDL-901E por 29,95 euros, con asa para transportarlo y panel con botonera en el frontal.

por 29,95 euros, con asa para transportarlo y panel con botonera en el frontal. Ventilador de torre por 19,95 euros, con tres velocidades y modo vertical u horizontal.

Ventilador L433

Los ventiladores de techo son especialmente interesantes para aquellas habitaciones en las que solemos pasar mucho tiempo, como es el caso del dormitorio o del salón. El ventilador de techo L433 ahora mismo tiene un precio de 59,95 euros (antes 149,99 euros) y viene con luz LED regulable, seis velocidades, control mediante mando y función de verano e invierno.

Ventilador de sobremesa

Si buscas algo portátil, El Corte Inglés tiene ahora mismo un ventilador de sobremesa por un precio de 29,95 euros (antes 80 euros). Tiene tres intensidades, pero lo curioso es que cuenta con un depósito de hielo o agua de 600 ml y con cinco pulverizadores para que pueda refrescarnos durante las épocas calurosas.

Mini ventilador de mano

Y si quieres algo aún más portátil, a través de Primeriti podemos encontrar este ventilador de mano por un precio de 29,95 euros (antes 90 euros). Incorpora siete aspas y viene con cinco velocidades, además de una pantalla que muestra los muchos niveles de viento. Lo interesante es que ocupa muy poco espacio, por lo que se puede utilizar en cualquier lugar.

Ventilador VDL-901E

En cambio, si quieres algo más tradicional, a través de Primeriti nos encontramos con el ventilador BDL-901E por 29,95 euros (antes 62%). Incluye un asa para trasladarlo a otras habitaciones, tiene nueve velocidades de ventilación, incorpora un sistema de pulverización con tres salidas y depósito de agua de 500 ml. Además, viene con temporizador de hasta ocho horas.

Ventilador de torre

Por último, también podemos encontrar un ventilador de torre por un precio de 19,95 euros en lugar de 70 euros (su descuento es del 71%). Se trata de un ventilador compacto que se puede colocar de forma vertical en una mesita de noche, pero además incluye unas patas para poder colocarlo de forma horizontal en un escritorio. Tiene tres velocidades diferentes y es inalámbrico.

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