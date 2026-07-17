Consolas reacondicionadas en (casi) perfecto estado: estos son los precios en PlayStation, Nintendo y Xbox

Es la primera generación en la que hemos visto subidas de precio con el paso del tiempo en lugar de reducciones, algo que ha chocado mucho pero que, en cierto modo, hemos asimilado. Todo está subiendo de precio y las consolas no son ninguna excepción con varias subidas en PlayStation y Xbox y la primera en Nintendo.

No obstante, teniendo en cuenta la crisis de la memoria RAM, hay tiendas donde se pueden comprar consolas con precios más ajustados, sean o no de la generación actual. Back Market es una de ellas y, pese a tener productos reacondicionados, las consolas cuentan con estados Excelentes. Es decir, las carcasa están en casi perfecto estado: casi sin marcas de uso y piezas revisadas. Echemos un vistazo a sus precios:

PlayStation 4 por 206 euros, una consola con un buen catálogo de videojuegos.

por 206 euros, una consola con un buen catálogo de videojuegos. Nintendo Switch por 201 euros, una consola con un enorme catálogo de videojuegos.

por 201 euros, una consola con un enorme catálogo de videojuegos. Nintendo Switch OLED por 262 euros, una consola perfecta para jugar en interiores o exteriores.

por 262 euros, una consola perfecta para jugar en interiores o exteriores. Xbox Series X por 583 euros, una consola potente y con un buen catálogo de videojuegos.

por 583 euros, una consola potente y con un buen catálogo de videojuegos. PlayStation 5 por 609 euros, un precio más ajustado que el oficial.

Xbox Series X - Estado Excelente Reacondicionados PVP en Back Market — 583,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces









PlayStation 4

La PlayStation 4 contó (y cuenta) con un gran catálogo de videojuegos. Oficialmente está descatalogada, pero se puede encontrar en tiendas como Back Market: en estado Excelente por 206 euros. Se trata de la versión Slim y, por supuesto, incluye lector de discos. Además, los videojuegos normalmente se pueden encontrar a muy buen precio en físico.

Si buscas el mejor precio, también se encuentra en estado Muy bueno por 190 euros.

PlayStation 4 Slim - Estado Excelente Reacondicionados PVP en Back Market — 206,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Nintendo Switch

La Nintendo Switch se sigue vendiendo actualmente, aunque ya no recibe tantas ofertas como antes. Si buscas un buen precio, Back Market la tiene por 201 euros en lugar de 299 euros. Tiene un enorme catálogo de videojuegos y la calidad de los mismos es muy buena.

🚨 SORTEO ACTIVO EN XATAKA XTRA Gana este Huawei Watch Fit 5 Suscríbete por solo 2€/mes y entra en el sorteo

Si buscas el mejor precio, también se encuentra en estado Muy bueno por 194,40 euros.

Nintendo Switch - Estado Excelente Reacondicionados PVP en Back Market — 201,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Nintendo Switch OLED

Lo mismo ocurre con la Nintendo Switch OLED, se sigue vendiendo pero las ofertas escasean bastante. Es una consola perfecta para utilizarla en modo portátil al incorporar un panel con tecnología OLED que permite, entre otras cosas, ver mejor la pantalla en exteriores. Su precio es de 262 euros en lugar de 349 euros.

Si buscas el mejor precio, también se encuentra en estado Muy bueno por 252 euros.

Nintendo Switch OLED - Estado Excelente Reacondicionados PVP en Back Market — 262,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Xbox Series X

Quizás la diferencia de precio no sea excesiva, pero da para tener un buen videojuego: la Xbox Series X se encuentra en Back Market por 583 euros (antes 599 euros). Se trata de una consola perfecta para aprovechar el servicio Game Pass o disfrutar de títulos físicos gracias a su lector de discos. Tiene un buen catálogo de videojuegos y su mando es una delicia.

Xbox Series X - Estado Excelente Reacondicionados PVP en Back Market — 583,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

PlayStation 5

Donde sí vemos una mayor diferencia es en la PlayStation 5 Slim, una consola que actualmente parte de los 649 euros, pero que Back Market tiene por 609 euros en estado Excelente. Se trata de la versión con lector de discos, por lo que permite acceder a videojuegos digitales y a títulos físicos.

PlayStation 5 Slim - Estado Excelente Reacondicionados PVP en Back Market — 609,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Laura López, Xbox, PlayStation, Nintendo

En Xataka | PlayStation 5 Pro vs PlayStation 5: estas son todas las diferencias entre las dos consolas de Sony

En Xataka | Hace dos años me compré una PS5. Ojalá alguien me hubiese dicho que también necesitaba estos complementos