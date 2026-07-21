La compañera perfecta (y barata) para una tele es esta barra de sonido Samsung con una espectacular relación calidad-precio

Por lo general, los televisores no suelen destacar demasiado por sus apartados de audio, sobre todo en las gamas media y de entrada. Por ello, las barras de sonido son compañeras perfectas para conseguir esa potencia de audio que le faltan a los televisores y esa experiencia envolvente que son capaces de ofrecer modelos completos, sobre todo si tienen varios altavoces. Y... no hace falta gastar mucho dinero; un buen ejemplo lo tenemos en la Samsung HW-B46CF que se encuentra de oferta en PcComponentes por 119 euros en lugar de 399 euros.

Una barra de sonido con subwoofer inalámbrico

La Samsung HW-B46CF es una barra de sonido que no destaca en nada por su diseño, ya que hablamos de un modelo alargado y con un acabado en negro. Sin embargo, pese a su precio actual, que es bastante reducido, viene con su propio subwoofer inalámbrico, ofreciendo de esta forma una mayor potencia y un sonido más envolvente.

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Esta barra de sonido ofrece 2.1 canales, que no son muchos pero ofrecen una buena experiencia para gran parte de televisores. Además, viene con varios modos de ecualización para el consumo de diferentes tipos de contenido, ya sea para videojuegos u otros formatos.

También cabe destacar que esta barra de sonido de Samsung es compatible con la tecnología Dolby 2ch para conseguir una experiencia más envolvente y permite conectar otros dispositivos a través de su conexión por HDMI ARC o mediante la conexión inalámbrica por Bluetooth.

⚡ EN RESUMEN: oferta de la Samsung HW-B46CF hoy ✅ LO MEJOR Su precio , sobre todo teniendo en cuenta que viene con subwoofer inalámbrico.

, sobre todo teniendo en cuenta que viene con subwoofer inalámbrico. El subwoofer inalámbrico, que ofrece una mayor potencia y una experiencia de audio más envolvente. ❌ LO PEOR No es compatible con Dolby Atmos. 💡 CÓMPRALO SI... Tienes un televisor de gama media o de entrada y sientes que le falta un pequeño empujón en potencia de audio. ⛔ NO LO COMPRES SI... Tu televisor es compatible con Dolby Atmos y no buscas una experiencia mucho más envolvente.

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