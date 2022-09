Cazando Gangas en móviles, tablets y accesorios: este equilibrado OnePlus rozando precio mínimo, la Samsung Tab ideal para la vuelta al cole y más

Septiembre cae como una losa en nuestros calendarios recordándonos que ya toca la vuelta a clase, a la oficina... en definitiva, a la rutina. Pero no hay mal que por bien no venga: las campañas de Vuelta al cole como la de Amazon o el Back to School de MediaMarkt llegan con descuentazos para que cambiar de teléfono o hacerte con una tablet barata sea más fácil: estas son las mejores ofertas en móviles, tablets y accesorios de la semana. ¡Bienvenidos y bienvenidas a Cazando Gangas!

Móviles

Irresistible en calidad precio el OnePlus Nord 2 a 299 euros en Amazon, rozando precio mínimo. Cuando probamos el OnePlus Nord 2 lo puntuamos sobresaliente, destacando su construcción de calidad, hardware equilibrado y un software que lo potencia para lograr una altísima fluidez. Su sonido estéreo es una mejora frente al predecesor.

OnePlus Nord 2 5G con 8GB RAM y 128GB de memoria con Cámara triple y 65W Warp Charge - 2 años de garantía - Blue Haze en Amazon por 299€ PVP en OnePlus 399€

POCO X4 Pro 5G de 8/256GB por 299 euros en Amazon. El POCO X4 Pro 5G es un aspirante a superventas de Xiaomi en su versión más ambiciosa, cuando lo probamos nos gustó lo sensacional de la pantalla AMOLED a 120 Hz, una gozada de batería y el comportamiento de la cámara con buena iluminación.

De los últimos lanzamientos de Realme, este equilibrado realme GT Neo 3T 5G de 128GB a 369 euros en MediaMarkt. Un potente gama media con panel AMOLED de 6,62" FHD+ compatible con contenidos HDR10+ y a 120 Hz, con chip Snapdragon 870, carga rápida a 80W y triple cámara trasera con sensor principal de 64MP

realme GT neo 3T-8+128GB 5G Smartphone Libre, Snapdragon 870, Carga SuperDart de 80W, Pantalla Super AMOLED de 120 Hz, Cámara triple de 64 MP con IA, Dual Sim, NFC, Dash Yellow,3 años de garantía PVP en MediaMarkt 369€ Hoy en Amazon por 481,33€

80 euros menos en el Samsung Galaxy M53 5G 8/128GB, a 319 euros en Amazon. Un gama media con pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas Full HD+ a 120 Hz, procesador Exynos 1080, cuádruple cámara trasera con sensor principal de 108MP y batería de 5.000 mAh con carga a 25W.

Tablets

Samsung Galaxy Tab A8 de 3/32GB a 185 euros en MediaMarkt, ahórrate unos eurillos en esta tablet ideal para toda la familia o para la vuelta a clase, destaca en su rango de precios por su cuidado acabado metalizado, con pantalla de 10.5" WUXGA y cuatro altavoces para una experiencia audiovisual más envolvente.

Smartwatch y pulseras de actividad

Amazfit GTR 2e a 79,90 euros en Amazon por tiempo limitado, uno de los precios más bajos que hemos visto para este smartwatch de diseño sobrio y clásico, con pantalla AMOLED de 1,39, GPS + GLONASS, 90 modos deportivos, medición de oxígeno en sangre SpO2 y autonomía de unas dos semanas.

¿Te has propuesto moverte más este curso que empieza? Si no necesitas lo último de lo último, la Xiaomi Band 5 está disponible al 50% por solo 19,99 euros en MediaMarkt. Con pantalla a color, dos semanas de autonomía y 11 modos deportivos.

Auriculares

Los Nothing ear (1) a 74 euros en Amazon, unos originales auriculares TWS translúcidos con tecnología de cancelación de ruido activa. Con una autonomía de hasta cuatro horas de autonomía con ANC y hasta 25 horas con el estuche. Estuche con conector USB-C y carga rápida, pero también Qi para poder recargarlo en una base compatible. Ofrecen control gestual, detección de posición, tres micrófonos y resistencia IPX4 para aguantar el sudor.

Accesorios

Carga tu teléfono y otro dispositivo con el cargador Duo Samsung de 35W, a 13,99 euros en Amazon y en MediaMarkt. Compacto, con una toma USB-C para cargar a 35W y otro de tipi USB-A a 15W

Casi 10 euros menos en la tarjeta Amazon Basics de 256 GB, a 19 euros esta microSDXC con adaptador SD, de tipo A2, U3, ofrece resistencia IPX6 al agua, a los golpes y a temperaturas de -10° a 80°. Ideal para drones y cámaras (sirve para 4K), pero también para la Switch y móviles.

Amazon Basics - MicroSDXC, 256 GB, con Adaptador SD, A2, U3, velocidad de lectura hasta 100 MB/s Hoy en Amazon por 19,28€

