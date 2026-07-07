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Carrefour tiene hoy (y rebajado) este aire acondicionado portátil: es ideal para dormitorios grandes o salones medianos

Es un modelo que, hasta el 10 de julio, se puede financiar en 12 meses sin intereses

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juan-lorente

Juan Lorente

Editor ecommerce
juan-lorente

Juan Lorente

Editor ecommerce
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625 publicaciones de Juan Lorente

Si no quieres un ventilador de suelo o un ventilador de techo para hacer más soportable el calor en casa, un aire acondicionado portátil puede ser una buena alternativa. Bicheando por tiendas como Amazon podemos ver muchos modelos agotados, pero hay opciones en otros sitios. Una de ellas está hoy en Carrefour y, encima, rebajada: se trata de este aire portátil Carrefour Home, disponible por 269 euros.

Aire Acondicionado Portátil Carrefour Home HMAC12JTB-25

Aire Acondicionado Portátil Carrefour Home HMAC12JTB-25

PVP en Carrefour — 269,00
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Un aire acondicionado portátil ideal para pisos de alquiler

Aire Acondicionado Portatil Carrefour Home Pivot

Un aire acondicionado portátil es una buena opción para viviendas de alquiler, puesto que no necesita de una instalación permanente. Además, como tiene ruedas, también lo puedes mover por casa en función de dónde lo quieras usar. Su PVP es de 309 euros, así que tiene un descuento de 40 euros que no viene mal. Y, hasta el próximo 10 de julio, se puede financiar a 12 meses sin intereses.

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Este modelo de Carrefour tiene 3.560 frigorías, lo que nos permitirá enfriar de forma correcta estancias de entre 20 y 30 metros cuadrados. Eso hace que sea perfecto para dormitorios grandes o salones de tamaño medio, por lo que es un aire acondicionado portátil bastante versátil.

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Viene con mando a distancia, así que podremos controlarlo sin necesidad de acercarnos a él (también se puede programar por si, por ejemplo, quieres que se apague de noche). Tiene eficiencia energética A, aunque no utiliza tecnología Inverter, lo que puede provocar que haga más ruido que otros aires con ella.

⚡ EN RESUMEN: oferta del aire acondicionado portátil de carrefour

 LO MEJOR

  • Rebajado y con financiación: Tiene un buen precio si tenemos en cuenta sus características. Además, se puede pagar a 12 meses sin intereses.
  • Ideal para viviendas de alquiler: Es un modelo que no necesita instalación, por lo que es perfecto si vives en un piso de alquiler. Además, enfría habitaciones de hasta 30 metros cuadrados.

❌ LO PEOR

  • No utiliza tecnología Inverter: Eso hace que haga más ruido que otros modelos y su consumo sea más elevado.

💡 CÓMPRALO SI... Buscas un aire acondicionado portátil asequible y que sea perfecto para habitaciones de tamaño medio.

⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres un modelo con tecnología Inverter, más silenciosos y con mayor eficiencia energética.
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Imágenes | Carrefour

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