Carrefour tiene este aire portátil (y sin obras) para verano e invierno y que podrás controlar desde el móvil

Mantener la temperatura ideal en casa durante todo el año sin necesidad de realizar obras ni instalaciones complejas en la fachada es una de las grandes virtudes de la climatización portátil. Sin embargo, muchos modelos se quedan cortos al servir únicamente para enfriar en los meses calurosos.

Para dar una solución completa a las cuatro estaciones, Carrefour tiene en su catálogo el aire acondicionado portátil Infiniton PAC-BD12, un equipo de gran capacidad que integra bomba de calor y conectividad WiFi para tener el control total desde tu smartphone. Su precio es de 399 euros.

Aire Acondicionado Portátil Infiniton PAC-BD12 Wifi, 3520 Frigorías, Bomba de calor A/A+ PVP en Carrefour — 399,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

3.520 frigorías, bomba de calor y control inteligente por app

El aire acondicionado portátil Infiniton PAC-BD12 destaca por ser un equipo 4 en 1 diseñado para climatizar estancias medianas y grandes con total versatilidad, permitiendo pasar de enfriar a calentar con solo pulsar un botón.

Ofrece una capacidad de refrigeración de 3.520 frigorías (12.000 BTU) y una potencia de calefacción equivalente, lo que permite climatizar de forma rápida habitaciones o salones de entre 20 y 30 metros cuadrados.

Además de enfriar en pleno verano, funciona como calefacción en invierno (gracias a la incorporación de bomba de calor), deshumidificador para reducir la humedad ambiental y ventilador independiente para mover el aire.

Cuenta con conectividad WiFi integrada. Esto hace que se conecte a la red de casa para que puedas gestionarlo también a través de la app del fabricante o mediante comandos de voz con Google Assistant y Amazon Alexa. Así podrás encenderlo desde el trabajo para encontrar el salón a al temperatura perfecta al llegar.

Otra de las características de este aparato de climatización es que cuenta con clasificación energética A+ e incluye de serie el kit de sellado y tubo de evacuación para la ventana, lo que facilita un montaje rápido sin herramientas.

⚡ EN RESUMEN: aire acondicionado portátil Infiniton PAC-BD12 en carrefour ✅ LO MEJOR Uso versátil en verano e invierno: la inclusión de la bomba de calor evita que el aparato quede guardado en un trastero durante los meses fríos.

la inclusión de la bomba de calor evita que el aparato quede guardado en un trastero durante los meses fríos. Elevada potencia de climatización: sus 3.520 frigorías permiten enfriar estancias donde otros modelos portátiles estándar de 2.000 frigorías se quedan cortos. ❌ LO PEOR Ruido del compresor integrado... Al llevar el compresor dentro del propio aparato (como en todo aire portátil), el nivel sonoro es más elevado que el de un split fijo de pared.

Al llevar el compresor dentro del propio aparato (como en todo aire portátil), el nivel sonoro es más elevado que el de un split fijo de pared. Espacio y salida al exterior... Requiere un espacio libre en el suelo cerca de una ventana para colocar el tubo de evacuación de aire. 💡 CÓMPRALO SI... Vives de alquiler y no tienes permiso o no quieres invertir en la instalación de un aire acondicionado fijo de pared. ⛔ NO LO COMPRES SI... Tienes el sueño ligero y buscas un equipo para dormir con él encendido justo al lado de la cama. En este caso, un modelo split tradicional siempre será sensiblemente más silencioso.

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Imágenes | Webedia y Carrefour

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