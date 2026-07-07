Carrefour tiene a precio de outlet la alternativa de Xiaomi a los Fire TV Stick. Es pequeño, barato y muy útil

Los Fire TV Stick son dispositivos bastante populares porque, entre otras muchas cosas, permite que podamos ver películas y series de plataformas de streaming como Netflix en prácticamente cualquier televisor. Pero... hay dispositivos similares más allá de los de Amazon, y una de las mejores es la de Xiaomi. El Xiaomi TV Stick es muy interesante por su relación calidad-precio, sobre todo ahora que está de oferta en Carrefour por 39,90 euros.

Xiaomi TV Stick PVP en Carrefour — 39,90 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un dispositivo muy útil para darle una segunda vida a una tele antigua

El Xiaomi TV Stick que podemos encontrar de oferta en Carrefour es el modelo básico que ofrece una resolución HD, por lo que está más indicado a televisores más antiguos (o al menos no muy recientes) que ofrecen dicha resolución, ya que de lo contrario, si lo utilizamos en un televisor 4K, no podremos exprimir al máximo esta resolución 4K.

Si es un dispositivo especialmente interesante es porque es compatible con prácticamente todos los televisores del mercado. Lo único que debemos tener en cuenta es que el televisor ha de contar con un puerto HDMI para que podamos colocar el Xiaomi TV Stick.

⌛️ SORTEO ACTIVO EN XATAKA XTRA Gana estos JBL Live 780NC Suscríbete por solo 2€/mes hasta el 10 de julio y entra en el sorteo

Por otro lado, se trata de un dispositivo muy pequeño, lo cual es útil para conectarlo en un televisor u otro de forma cómoda, y así no hay que comprar dos o más unidades. También viene con el sistema operativo Google TV, integra el asistente Google Assistant e incluye un mando con acceso directo a Netflix y Prime Video.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Xiaomi TV Stick hoy ✅ LO MEJOR La utilidad : es un dispositivo muy útil, sobre todo para utilizar televisores antiguos que tenemos por casa (siempre y cuando cuente con un puerto HDMI).

: es un dispositivo muy útil, sobre todo para utilizar televisores antiguos que tenemos por casa (siempre y cuando cuente con un puerto HDMI). Su precio: es un dispositivo más barato que los Fire TV Stick. ❌ LO PEOR Ofrece una resolución HD, por lo que no es el más interesante para televisores 4K. 💡 CÓMPRALO SI... Tienes un televisor antiguo en casa con un puerto HDMI y quieres seguir utilizándolo para ver películas o series en la cocina o dormitorio. ⛔ NO LO COMPRES SI... Tienes un televisor 4K, ya que en este caso es mejor apostar por algún dongle que ofrezca dicha resolución.

También te puede interesar

Amazon Fire TV Stick HD (última generación), con TV en directo gratuita, mando por voz Alexa, alimentación directa desde tu TV y configuración fácil, encuentra series más rápido con Alexa+ Hoy en Amazon — 49,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Amazon Fire TV Stick 4K Select (última generación): comienza a reproducir contenido 4K en streaming, ve cientos de miles de películas y episodios de series, encuentra series más rápido con Alexa+ Hoy en Amazon — 53,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Xiaomi

En Xataka | Mejores smart TV box. Cuál comprar y 10 set top box recomendados desde 43 hasta 219 euros

En Xataka | Mejores Amazon Fire TV. Cuál comprar y modelos recomendados para convertir tu TV en un smart TV en función del uso