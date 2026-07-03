Carrefour está liquidando esta tele OLED de LG con 144 Hz y te regala un cupón de más de 140 euros para próximas compras

Si estás pensando renovar la tele principal de tu salón y no quieres conformarte con menos que lo mejor del mercado, Carrefour tiene activa una de esas promociones que te interesa conocer. Ahora, puedes llevar la smart TV OLED LG 55C54LA por 949 euros (antes costaba 1.599 euros) y, además, te regalan un cupón de 142,35 euros para próximas compras.

Es cierto que en Amazon la tienes 10 euros más barata, aunque si compras habitualmente en Carrefour, la promoción es más atractiva para gastar ese cupón en el supermercado. Asimismo, en la cadena de supermercados puedes pagarla ahora hasta en 12 meses sin intereses.

Una bestia OLED perfecta para cine y gaming a 144 Hz

El corazón de este televisor de 55 pulgadas es su panel OLED de última generación, capaz de ofrecer contrastes infinitos y unos negros puros que ningún panel LED tradicional puede replicar. Todo este despliegue visual está gestionado por el avanzado procesador inteligente α9 AI Processor, que utiliza la IA para reescalar cualquier contenido a 4K UHD con buena nitidez y fidelidad de color.

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Si eres jugador de consolas de nueva generación (Xbox Series X o PS5), esta tele es perfecta para ti. Cuenta con una tasa de refresco de 144 Hz, conectividad total (gracias a los puertos HDMI 2.1 compatibles con tecnologías VRR, ALLM y NVIDIA G-Sync/AMD FreeSync que eliminan los tirones) y ofrece una experiencia de cine, ya que es compatible con formatos envolventes como Dolby Vision & Atmos.

El sistema operativo bajo el que funciona es el propio de la marca: webOS. Además de los puertos HDMI 2.1 de los que hablábamos antes, también es una tele con otras opciones de conectividad, como tres puertos USB, WiFi 6 y Bluetooth 5.3.

⚡ EN RESUMEN: oferta para smart tv lg oled 55C54LA hoy ✅ LO MEJOR Calidad de imagen imbatible: el panel OLED ofrece negros puros y un contraste infinito que hacen que ver películas a oscuras sea una experiencia de cine.

el panel OLED ofrece negros puros y un contraste infinito que hacen que ver películas a oscuras sea una experiencia de cine. El ecosistema gaming definitivo: sus 144 Hz nativos y los puertos HDMI 2.1 completos la convierten en una de las mejores pantallas del mercado para conectar un PC de gama alta, una PS5 o una Xbox Series X. ❌ LO PEOR Peligro en estancias extremadamente iluminadas... Aunque los paneles OLED modernos han mejorado mucho en brillo, si vas a colocar la televisión justo frente a un gran ventanal sin cortinas por el que entra sol directo, sufrirás reflejos molestos.

Aunque los paneles OLED modernos han mejorado mucho en brillo, si vas a colocar la televisión justo frente a un gran ventanal sin cortinas por el que entra sol directo, sufrirás reflejos molestos. Riesgo (mínimo pero existente) de quemados... Si acostumbras a dejar la televisión encendida durante 10 horas seguidas con el mismo canal de noticias (y su logotipo estático brillante), los paneles OLED sufren más desgaste que los paneles LCD tradicionales. 💡 CÓMPRALO SI... Tu momento favorito del día es apagar las luces del salón para sumergirte en una película en alta definición, no hay tecnología que supere al OLED de la serie C de LG. ⛔ NO LO COMPRES SI... La televisión se va a usar principalmente de día en una habitación con luz ambiental masiva y descontrolada, un panel MiniLED de alto brillo te dará mejor resultado.

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Imágenes | Webedia y LG

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