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Carrefour deja a precio de outlet esta barra de sonido potente y con subwoofer. Cuesta menos de 70 euros

Una barra de sonido sencilla, pero que viene con un subwoofer para ofrecer una mayor potencia

Thomson Sb350bts
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Alberto García

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Los televisores no suelen destacar por contar con un buen apartado de sonido. Pese a que algunos son compatibles con Dolby Atmos, siempre viene bien tener un dispositivo dedicado a ofrecer una mejor experiencia en este aspecto, y aquí es donde entran las barras de sonido. Hay muchísimas, pero si queremos algo baratito, Carrefour tiene la Thomson SB350BTS por 69 euros.

Thomson SB350BTS

Thomson SB350BTS

PVP en Carrefour — 69,00
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Sencilla, pero con subwoofer

Thomson Sb350bts Carrefour

La Thomson SB350BTS es una barra de sonido sencilla, con especificaciones básicas. Es lógico teniendo en cuenta que su precio es bastante bajo, aunque esto no le impide venir con un elemento tan importante como lo es un subwoofer para contar con una mayor potencia y un sonido más envolvente.

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El hecho de contar con un subwoofer le permite a la barra de sonido alcanzar una potencia total de 300W a 2.1 canales. El subwoofer, además, permite que los sonidos graves se escuchen mejor que si se reproducen a través de los altavoces del televisor.

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También cabe mencionar que este modelo cuenta con conectividad Bluetooth, además de Salida óptica y que, a diferencia de la mayor parte de modelos del mercado, la barra de sonido de Thomson incorpora LEDs en los laterales que se pueden cambiar de color.

⚡ EN RESUMEN: oferta de la Thomson SB350BTS hoy

 LO MEJOR

  • El precio: hablamos de una barra de sonido muy económica.
  • El subwoofer inalámbrico, con el que alcanza una mayor potencia y mejores graves.

❌ LO PEOR

  • Es muy básica: hay que olvidarse de tecnologías como Dolby Atmos.
  • Su conectividad: tiene Bluetooth, pero no HDMI.
  • El subwoofer está bien, pero va por cable y no es inalámbrico.

💡 CÓMPRALO SI... Tienes un televisor de gama media o baja y quieres darle un extra de potencia al sonido y una mejor presencia de graves.

⛔ NO LO COMPRES SI... No tienes espacio para colocar el subwoofer, ya que tiene unas buenas dimensiones y puede ocupar demasiado espacio en el mueble del televisor.

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