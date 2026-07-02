Un Galaxy S26 a partir de 711 euros (y con regalo): Samsung empieza julio con sus rebajas de verano

¿Estabas esperando para hacerte con un Galaxy S26? Samsung lanzó estos móviles a principios de 2026 y, aunque los hemos visto de oferta otras veces, no con descuentazos. Tanto si no llegamos a estas ofertas anteriores como si estábamos esperando un descuento mayor, se nos acaba de abrir una nueva ventana de compra en la tienda oficial de Samsung. Y para los tres teléfonos que forman esta familia Galaxy S.

Galaxy S26 Ultra (12 + 256 GB) PVP en Samsung — 1.044,05 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Esta tienda tiene ahora mismo una nueva ronda de rebajas con la que podemos hacernos con uno de estos teléfonos a muy buen precio. Os vamos a detallar la información al completo justo a continuación, pero merece la pena señalar que también cuentan con un descuento especial en frigoríficos al usar el código 'FRIO10'.

Galaxy S26

Empezamos por el más compacto de la familia, el Galaxy S26. Es un dispositivo que tiene pantalla de 6,3 pulgadas con 120 Hz en un cuerpo que solo pesa 167 gramos. Su procesador es el Exynos 2600 de Samsung y tiene 12 GB de RAM, un tándem que nos dará rendimiento sobresaliente durante años. Tiene una batería de 4.300 mAh muy bien optimizada, siete años de actualizaciones garantizadas y mucha IA.

Ahora sí, turno de la oferta. Vamos a desglosarla paso por paso para que podáis ver la forma de conseguirlos más baratos usando el modelo con 256 GB de almacenamiento como ejemplo:

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El PVP del dispositivo es de 999 euros, pero ahora mismo está rebajado hasta los 799 euros.

Si usamos PayPal o Samsung Pay como forma de pago, nos llevaremos un descuento extra de 50 euros.

Además, usando el código ' SAMSUNG5 ', recibiremos un 5 % de descuento adicional.

', recibiremos un 5 % de descuento adicional. Al meter el móvil en el carrito, se agregará a este automáticamente una funda de regalo.

Para terminar, si solicitamos un código al chat de expertos de la tienda de Samsung, nos llevaremos un cargador de regalo. De esta forma, su precio final es de 711,55 euros (un 29 % de descuento total).

¿Prefieres el modelo con 512 GB de almacenamiento? Puedes aplicar los mismos descuentos y llevártelo por 901,5 euros (su PVP es 1.199 euros).

Galaxy S26 (12 + 256 GB) PVP en Samsung — 711,55 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Galaxy S26+

Si te gusta lo que ofrece el anterior móvil de Samsung, pero prefieres que sea un poco más grande, entonces quizás te interese más el Galaxy S26+. Es un dispositivo muy similar al anterior, aunque con una pantalla en este caso de 6,7 pulgadas (y resolución QHD+) y con una batería de 4.900 mAh con 45 W de carga rápida.

Como antes, vamos a desglosar los diferentes descuentos y promociones usando como ejemplo el modelo más económico con 256 GB de almacenamiento:

El PVP del dispositivo es de 1.249 euros, pero ahora mismo está disponible por 1.019 euros.

Si usamos PayPal o Samsung Pay como forma de pago, nos llevaremos un descuento extra de 50 euros.

Además, usando el código ' SAMSUNG5 ', recibiremos un 5 % de descuento adicional.

', recibiremos un 5 % de descuento adicional. Al meter el móvil en el carrito, se agregará a este automáticamente una funda de regalo.

Para terminar, si solicitamos un código al chat de expertos de la tienda de Samsung, nos llevaremos un cargador de regalo. De esta forma, su precio final es de 920,55 euros (un 26 % de descuento total).

Como ocurre con el Galaxy S26, podemos comprar la versión de 512 GB de este móvil por un poco más. Concretamente, por 1.091,55 euros.

Galaxy S26+ (12 + 256 GB) PVP en Samsung — 920,55 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Galaxy S26 Ultra

Y terminamos con el Galaxy S26 Ultra, uno de los mejores móviles de 2026. Este teléfono de Samsung tiene una pantalla espectacular de 6,9 pulgadas con tratamiento antirreflejos, aunque su novedad más destacada es la función de privacidad. Además, tiene bajo el capó el Snapdragon 8 Elite Gen 5 (el mejor procesador Android actualmente) y un sistema de cámaras muy versátil que logra resultados espectaculares en fotografía y vídeo. Todo sin olvidar su batería de 5.000 mAh con carga rápida de 65 W.

En este caso es un poco diferente a los anteriores, puesto que el Galaxy S26 Ultra tiene tres configuraciones diferentes de memoria. Vamos a ver cómo se queda el más barato:

El PVP del dispositivo es de 1.449 euros, pero con esta oferta parte de los 1.199 euros.

Si usamos PayPal o Samsung Pay como forma de pago, en este caso tendremos un descuento de 100 euros.

Además, usando el código ' SAMSUNG5 ', recibiremos un 5 % de descuento adicional.

', recibiremos un 5 % de descuento adicional. Para terminar, si solicitamos un código al chat de expertos de la tienda de Samsung, nos llevaremos un cargador de regalo. De esta forma, su precio final es de 1.044,05 euros (un 28% de descuento total).

Con 512 GB de almacenamiento, el precio en el que se nos quedaría el teléfono es 1.196,05 euros. Si prefieres el que tiene más memoria de todos, que tiene 1 TB de almacenamiento, su precio se quedaría en 1.424,05 euros. Es importante señalar que este último es el único que tiene 16 GB de RAM (los otros tienen 12 GB).

Galaxy S26 Ultra (12 + 256 GB) PVP en Samsung — 1.044,05 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

¿Y si necesitas un nuevo frigorífico?

Como anticipábamos un poco más arriba, tenemos una muy buena oportunidad de renovar frigorífico con las ofertas que tiene activas Samsung ahora mismo. Muchos de sus electrodomésticos tienen un descuento base que, sumado a un código de descuento, hace que tengamos unos precios muy golosos. Os dejamos tres ejemplos a continuación.

Frigorífico Combi RB34C775CS9/EF: un modelo con 344 litros de capacidad total y eficiencia energética C, cuyo PVP es de 969 euros, pero está rebajado ahora mismo hasta los 678 euros. Podemos usar el código 'FRIO10' y con él, su precio se queda en 610 euros, por lo que tiene un 37 % de descuento.

Frigorífico Combi 185cm 344L Clase C Inox RB34C775CS9/EF PVP en Samsung — 610,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Frigorífico Combi RB34C632DSA/EF: un frigorífico que tiene una capacidad similar al anterior (concretamente 341 litros), pero que cuenta con dispensador de agua en la puerta. Su PVP es 849 euros, aunque está rebajado hasta los 649 euros. Usando el mismo código que os comentamos más arriba, se queda en 584 euros (un 31 % de descuento).

Frigorífico Combi 185cm 341L Clase D Plata RB34C632DSA/EF PVP en Samsung — 584,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Frigorífico Combi RB38C705CWW/EF: el combi más grande de los tres, puesto que mide 2 metros. Es de color blanco, tiene 390 litros de capacidad total y un PVP de 1.069 euros. Con la oferta que tiene activa, su precio es de 799 euros. Sin embargo, con el cupón de descuento, nos lo podemos llevar a casa por 719 euros (un 33 % de descuento).

Frigorífico Combi 2m 390L blanco y Smart AI - RB38C705CWW/EF PVP en Samsung — 719,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

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Imágenes | Xataka, Samsung

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