BYD ha tomado la mejor de las decisiones para España: copiar a Tesla. Y por eso vamos a tener cargadores de 1.500 kW en 2027

Hace justo un año estaba en China y me invadía el escepticismo, no lo voy a negar. BYD nos presentaba los cargadores de 1 MW. Cargadores capaces de 1.000 kW que parecían llegados del futuro. Entonces ya conté que la experiencia había conseguido que cambiara de opinión.

Ahora BYD ha hecho otra promesa sobre la que se asienta una parte importante de su estrategia de futuro.

Escepticismo. Me alegro de equivocarme. Es algo que uno aprende si quiere ser mínimamente crítico con las empresas. Y es que las compañías y sus equipos de comunicación, haciendo su trabajo, nos inundan de promesas que no siempre llegan a buen puerto pero que llenan titulares.

La carga de 1 MW no fue una de ellas. Es una cosa que, aunque parezca una tontería ver un coche eléctrico (sencillamente) cargándose, uno tiene que experimentar por sí mismo. Y es que asombra ver cómo el gráfico de la batería se llena a un ritmo endiablado y, efectivamente, volvemos a tener cientos de kilómetros apenas pasados cinco minutos.

Personalmente, es algo que presuponía que estaría lleno de asteriscos y de letra pequeña. Un "siempre cumple salvo en este caso concreto". Pero lo cierto es que funcionaba.

La nueva promesa. Lo que BYD asegura ahora es que la compañía tendrá listos entre 300 postes de recarga de 1.500 kW a finales de 2027 en nuestro país. Es decir, el cargador de 1 MW, de 1.000 kW, es cosa del pasado. BYD aumentará su potencia hasta dejarla poco menos que en ridículo.

La compañía ha hecho una demostración estos días en Madrid. Cuando probamos la recarga de 1.000 kW confirmamos que la potencia caía pasado el 80% de llenado. Con los cargadores de 1.500 kW, la batería pasa del 10 al 97% en nueve minutos. Nueve minutos. Es más rápido (o apenas hay diferencias) que llenar el depósito de gasolina y pagar en caja.

¿Cómo es posible? Con coches preparados para ello, claro. Y es que esta expansión de cargadores ultrarrápidos llega de la mano del aterrizaje de Denza. La compañía ya tiene a la venta una berlina deportiva llamada Denza Z9 GT en formato híbrido enchufable y eléctrico. Este último es capaz de asimilar el chorro de potencia de estos cargadores.

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Es, de hecho, el único coche del mercado en nuestro país que puede sacar el máximo rendimiento a los cargadores de BYD. El gran aliciente para pagar algo más de 100.000 euros por este coche es, precisamente, ese: que viajar en un coche eléctrico a buen ritmo no difiera de hacerlo con un coche de gasolina.

En cuanto a la infraestructura, el cargador tiene su propia estación de respaldo. A unos metros del cable hay guardadas baterías apiladas en una suerte de pequeño almacén que apoyan al suministro eléctrico cuando éste no cuenta con la potencia suficiente por sí mismo.

¿Hay mucha diferencia? Depende del punto de vista. Si vamos a lo puramente técnico, sí, hay mucha diferencia. Ahora mismo, la inmensa mayoría de los cargadores más potentes de España se mueven en unos 350 kW de potencia. Los coches que más partido le pueden sacar se mueven en estas cifras o, en el mejor de los casos, asimilan 500 kW de potencia. Es decir, el Denza Z9 GT y los cargadores de BYD multiplican en varias magnitudes estas cifras.

Sin embargo, cargar a 350 kW un coche con una batería enorme de 100 kW supone pasar del 10 al 80% de la autonomía disponible en unos 15 minutos. Es decir, si el coche puede recorrer 500 kilómetros con dicha batería (presuponiendo un consumo de 20 kWh/100 km) pasaremos de tener 50 kilómetros a 400 kilómetros disponibles en un cuarto de hora. No parece demasiado y en viajes largos son pausas recomendables.

¿Y tiene sentido? Mucho más de lo que dicen los datos. Por varios motivos:

BYD se posiciona como líder en esta tecnología en nuestro país. Sólo si compras un BYD puedes cargar con esta potencia. Eso genera sentimiento de pertenencia y mejora la imagen de marca

BYD presenta una tecnología que, en realidad, sobredimensiona nuestras necesidades pero da seguridad al escéptico del coche eléctrico. El cliente puede que nunca lo utilice pero sabe que lo tiene disponible.

E irá a más. Buena parte de lo que cambió mi opinión sobre estos cargadores fue el rendimiento que se le podía sacar por parte de la empresa. BYD asegura que mantendrá un precio de 0,50 euros/kWh cargado. Es decir, una carga de 100 kW costará 50 euros. Parece mucho pero quiere decir que recorrer 100 kilómetros costará unos 10 euros. Comparado con un coche de gasolina que consuma en carretera 6 l/100 kilómetros, apenas hay diferencia.

Pero, sobre todo es interesante porque estas cargas prometen ser claves a la hora de recargar camiones eléctricos que necesitan enormes potencias de carga si quieren reducir los tiempos en los que están parados. Ahí, BYD está ganando terreno y se posiciona como una de las empresas que ya estará ahí cuando este tipo de vehículos se multipliquen.

Copiando a Tesla. La estrategia de BYD es muy similar a la que Tesla desplegó en su día. La compañía americana puso coches en el mercado con una tecnología muy verde y que se valían de sus propios cargadores para funcionar. Eso les permitió posicionarse como la empresa líder y crear imagen de marca y comunidad. Todavía hoy reciben los frutos de aquello.

BYD está haciendo algo muy similar cuando el mercado ya está más maduro. Si quieres estas potencias de carga, solo la compañía china ahora mismo te las ofrece. Es un movimiento inteligente para ganar imagen de marca y confianza entre los escépticos de los coches eléctricos y los coches chinos. Y, por el mismo precio, pueden llegar a posicionarse como una empresa clave en el despliegue de vehículos pesados eléctricos.

Foto | Héctor Ares para Motorpasión

En Xataka | España se ha llenado de puntos de carga para coches eléctricos. El problema es que no los estamos utilizando