Cancelación de ruido activa a precio de saldo: los auriculares tws Sony WF1000XM3 no cuestan ni 100 euros en El Corte Inglés

Si estabas buscando unos auriculares true wireless que te ofrezcan calidad de sonido, con cancelación de ruido incluida, pero que no te cuesten una fortuna, El Corte Inglés tiene en estos momentos un precio estupendo para los Sony WF1000XM3. Los puedes comprar en sus Descuentos Top por unos competitivos 94,90 euros.

Comprar los auriculares Sony WF1000XM3 al mejor precio

Aunque el precio oficial de estos auriculares es de 250 euros, ya llevan un tiempo en el mercado y los podemos encontrar algo más baratos habitualmente. Por ejemplo, El Corte Inglés los suele vender por 199 euros, así que ahora, llevándonoslos por 94,90 euros, nos estaremos ahorrando unos 104 euros, aunque tendremos que sumar 5,90 por el envío. Lo que sí podemos hacer es ahorrárnoslo eligiendo la recogida en tienda o Click&Car, que sí que es gratuita, o pedirlos a Amazon, que tiene la oferta igualada.

Los Sony WF1000XM3 son unos intraauriculares true wireless con diafragmas de 6mm y conectividad Bluetooth 5.0. Destacan por incluir cancelación de ruido, aunque su calidad de sonido en general también está garantizada.

Tampoco se quedan atrás en autonomía: son capaces de ofrecer hasta 6,5 ó 7 horas con la cancelación de ruido activada, o hasta 8 horas con ella desactivada, mientras que, si sumamos la carga que proporciona el estuche, podemos obtener hasta 32 horas en total.

Cuentan con controles táctiles y además detectan si los tenemos puestos o no para reproducir o pausar lo que estamos escuchando. Además, incluyen compatibilidad con Alexa y Google Assistant. Lo que no encontramos en su lista de especificaciones es certificación de resistencia a polvo y agua alguna, por lo que probablemente no sean los auriculares más adecuados para practicar deporte.

Puedes estar al día y en cada momento informado de las principales ofertas y novedades de Xataka Selección en nuestro canal de Telegram o en nuestros perfiles de Twitter, Facebook y la revista Flipboard.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka