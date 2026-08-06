'Metal Slug', 'The King of Fighters' y 38 juegos más con licencia en esta consola retro y portátil que está de oferta en MediaMarkt

Si ahora que estamos en pleno verano estás pensando en viajar y quieres disfrutar de alguna que otra partida a algún videojuego, pero no tienes ninguna consola portátil, MediaMarkt ahora mismo tiene de oferta la Unico Pocket NeoGeo, una consola portátil y retro que se queda por 69,90 euros en lugar de 99,99 euros.

Una consola con 40 videojuegos retro

La Unico Pocket NeoGeo es una consola portátil que cuenta con un formato similar a lo visto en consolas mucho más caras como Steam Deck o la Asus Rog Xbox Ally, salvando las grandes distancias por supuesto. Incluye un par de joysticks con distribución en horizontal y un pad de direcciones que resulta muy útil en determinados videojuegos.

Pero lo más interesante es que esta consola portátil cuenta con licencia oficial de NeoGeo y viene con un total de 40 videojuegos. Entre ellos tenemos, por ejemplo, algunos títulos de la saga 'The King of Fighters', también hay unos cuantos de 'Metal Slug' e incluso de 'Samurai Shodown'. Son títulos bastante clásicos que viene bien disfrutarlos de vez en cuando.

Por otro lado, también cabe destacar que esta consola portátil viene con un panel IPS de cuatro pulgadas, incorpora un sistema con dos altavoces y ofrece una resolución de 960 x 720 píxeles, suficiente para su tamaño.

⚡ EN RESUMEN: oferta del iPhone 14 hoy ✅ LO MEJOR Los videojuegos : son 40 títulos de sagas clásicas.

: son 40 títulos de sagas clásicas. El formato en horizontal para que sea más ergonómica. ❌ LO PEOR No cuenta con Bluetooth para conectar la consola a un altavoz externo. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres rememorar títulos clásicos de sagas como 'Metal Slug' o 'The King of Fighters'. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres jugar a videojuegos más actuales o tienes una consola más actual como Nintendo Switch.

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Imágenes | Unico

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