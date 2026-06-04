Brico Depôt tiene hoy este aire acondicionado portátil rebajado que podrás mover de habitación en habitación

Qué calor hace ya en todas partes. Estamos en un punto en el que muchos de nosotros necesitamos algún tipo de solución para evitar derretirnos en casa y hay donde elegir. Aunque hay quien prefiere un aire acondicionado de tipo split, también los hay que prefieren algo más sencillo, que se pueda mover y que no necesite obras. Ahí es donde entran los aires acondicionados portátiles como este de Brico Depôt: está rebajado hasta los 159 euros.
Aire acondicionado portátil 1750 frg
Fácil de mover y sin obras
Se trata de un aire acondicionado portátil sencillo que ahora mismo tiene un descuento de 30 euros. Se trata de una opción con 1.750 frigorías, suficiente para enfriar habitaciones de entre 13 y 15 metros cuadrados. La ventaja de este tipo de aires es que puedes moverlo por casa según lo necesites (tiene ruedas), siempre y cuando tengas una ventana en la habitación para colocar el tubo de evacuación.
Otro punto interesante es que la unidad no solo sirve para refrigerar, sino que también cuenta con función de ventilación y deshumidificación. Además, como se puede programar, puedes ajustar su temporizador para que se apague por la noche por ejemplo. Eso sí, hay que tener en cuenta que puede ser un poco ruidoso frente a otras opciones para refrigerar, por lo que puede no ser la mejor opción a la hora de dormir.
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⚡ EN RESUMEN: oferta del aire acondicionado portátil de Brico Depôt
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✅ LO MEJOR
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❌ LO PEOR
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💡 CÓMPRALO SI... Buscas una solución económica y fácil de mover para enfriar habitaciones pequeñas o para reducir la humedad y reducir la sensación de "bochorno".
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⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas algo más silencioso para usar por la noche o simplemente quieres enfriar habitaciones grandes.
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