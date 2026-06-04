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Brico Depôt tiene hoy este aire acondicionado portátil rebajado que podrás mover de habitación en habitación

Es ideal para habitaciones pequeñas y no necesita ningún tipo de obra

Aire Acondicionado Portatil Brico Depot
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juan-lorente

Juan Lorente

Editor ecommerce
juan-lorente

Juan Lorente

Editor ecommerce
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533 publicaciones de Juan Lorente

Qué calor hace ya en todas partes. Estamos en un punto en el que muchos de nosotros necesitamos algún tipo de solución para evitar derretirnos en casa y hay donde elegir. Aunque hay quien prefiere un aire acondicionado de tipo split, también los hay que prefieren algo más sencillo, que se pueda mover y que no necesite obras. Ahí es donde entran los aires acondicionados portátiles como este de Brico Depôt: está rebajado hasta los 159 euros.

Aire acondicionado portátil 1750 frg

Aire acondicionado portátil 1750 frg

PVP en Brico Depôt — 159,00
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Fácil de mover y sin obras

Aire Portatil Brico Depot

Se trata de un aire acondicionado portátil sencillo que ahora mismo tiene un descuento de 30 euros. Se trata de una opción con 1.750 frigorías, suficiente para enfriar habitaciones de entre 13 y 15 metros cuadrados. La ventaja de este tipo de aires es que puedes moverlo por casa según lo necesites (tiene ruedas), siempre y cuando tengas una ventana en la habitación para colocar el tubo de evacuación.

Otro punto interesante es que la unidad no solo sirve para refrigerar, sino que también cuenta con función de ventilación y deshumidificación. Además, como se puede programar, puedes ajustar su temporizador para que se apague por la noche por ejemplo. Eso sí, hay que tener en cuenta que puede ser un poco ruidoso frente a otras opciones para refrigerar, por lo que puede no ser la mejor opción a la hora de dormir.

⚡ EN RESUMEN: oferta del aire acondicionado portátil de Brico Depôt

 LO MEJOR

  • Compacto y fácil de mover: Es un aire portátil con un tamaño contenido y con ruedas, por lo que puedes moverlo por casa según lo necesites.
  • Te puede venir genial en zonas húmedas: Como cuenta con función de deshumidificador, es una opción interesante para reducir la sensación de "bochorno" de zonas húmedas.

❌ LO PEOR

  • Nivel de ruido elevado: Este tipo de ventiladores no son muy silenciosos, por lo que quizás no es la mejor opción para usar por la noche.
  • Se queda corto para habitaciones pequeñas: Para dormitorios o estudios está genial, aunque quizás no enfriará lo suficiente si lo quieres para un salón grande, por ejemplo.

💡 CÓMPRALO SI... Buscas una solución económica y fácil de mover para enfriar habitaciones pequeñas o para reducir la humedad y reducir la sensación de "bochorno".

⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas algo más silencioso para usar por la noche o simplemente quieres enfriar habitaciones grandes.
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