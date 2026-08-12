Los Bose QuietComfort a precio de outlet: así es la nueva y mejor oferta en los auriculares de diadema

No hace falta esperar a campañas como el Black Friday para encontrar buenas ofertas en Amazon. La tienda va lanzando descuentos muy grandes durante todo el año, y los Bose QuietComfort Headphones son un buen ejemplo de ello ahora que han caído a su precio mínimo histórico de 191,91 euros.

Nuevo precio mínimo en los auriculares Bose

Los Bose QuietComfort Headphones son unos auriculares de diadema que ahora mismo se pueden comprar al mismo precio en diferentes colores, ya sea en azul crepúsculo (el de la imagen de arriba) como en otros colores, algo que no es del todo habitual en Amazon.

Por otro lado, los auriculares son cómodos y ligeros, y además cuentan con cancelación activa de ruido para disfrutar de una gran inmersión a la hora de escuchar música o reproducir contenido multimedia en exteriores. No obstante, tiene dos modos de escucha: Silencio, con cancelación de ruido total, y Aware para poder prestar atención a nuestro alrededor.

Estos auriculares se pueden utilizar con conexión por Bluetooth o a través del cable de audio, el cual además viene con micrófono. También incorporan una batería que ofrece una autonomía de hasta 24 horas de uso y que soporta carga rápida con la que, mediante una carga de 15 minutos, puede alcanzar una autonomía de 2,5 horas.

⚡ EN RESUMEN: oferta de los Bose QuietComfort Headphones hoy ✅ LO MEJOR Sus modos de escucha Silencio y Aware.

Su cable con micrófono. ❌ LO PEOR No puedes utilizar el micrófono con conexión Bluetooth. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas unos buenos auriculares Bluetooth que destaquen sobre todo por la calidad de audio. ⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres utilizarlos de forma inalámbrica y hacer uso de su micrófono. En este caso, tendrás que optar por otros auriculares.

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Imágenes | Bose

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