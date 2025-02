El año pasado me compré esta mochila de viaje. Aunque ahora está más barata, no me arrepiento de pagar cada céntimo

El año pasado estuve aproximadamente un mes barajando distintas opciones para comprar una mochila de viaje que tuviese una capacidad de entre 30 y 40 litros. En Amazon hay mucho donde elegir, pero tras barajar muchos modelos finalmente me decanté por la Tomtoc. No es la más barata, pero en lo personal nunca había tenido una mochila de tal calidad. Yo pagué por ella el precio oficial de 89,99 euros, pero ahora se puede encontrar por 69,99 euros.

Una mochila que no me arrepiento de comprar, incluso cuando no estaba de oferta

La mochila Tomtoc me acompaña a cualquier viaje. La utilizo siempre, ya sea para pasar fuera de casa dos, tres e incluso cinco días. Este diría que es el máximo recomendable que nos permite no llevarnos una maleta, ya que aunque se supone que es de 40 litros, lo cierto es que si tenemos en cuenta los bolsillos, que no son pocos, la capacidad es más pequeña, o al menos se siente como tal. En definitiva, he ido a viajes de cinco días y no me ha hecho falta nada más.

Los materiales son muy buenos. En todo viaje la he llevado cargada de ropa, del ordenador portátil, de una tablet, de un eReader e incluso de cargadores, botellas de agua y mucho más. Pese a que siempre que la he utilizado ha pesado bastante, la mochila no se ha resentido en absoluto. Además, viene con cintas para reducir un poco el tamaño de la mochila, y viene con una adicional en la zona del pecho para redistribuir el peso para que no la carguemos únicamente con la espalda.

Respecto a los bolsillos, viene con uno en la parte superior para documentación, otro en la parte frontal (lo utilizo para el eReader), dos para las botellas, otro, con más bolsillos en su interior, para el portátil, tablet y demás dispositivos tecnológicos y uno más grande para la ropa. Además, cuenta con tres asas para colocarla cómodamente en las zonas superiores de carga de los trenes o aviones.

