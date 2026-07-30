Anker tiene unos auriculares que parecen un lápiz labial. Son muy baratos y tienen cancelación de ruido

Las marcas muchas veces intentan atraer al público a través del diseño de sus productos. Lo vemos en Marshall con sus dispositivos de audio, en Nothing con los móviles y smartwatch e incluso en la misma Anker. Quizás este último caso no sea tan conocido, pero la marca tiene los Soundcore A30i con un estuche que parece un lápiz labial. Su precio, además, es muy bajo, ya que, pese a costar 49,99 euros, ahora mismo están de oferta por 17,99 euros.

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No es un lápiz labial, sino unos auriculares baratos con cancelación de ruido

Los Soundcore A30i son unos auriculares TWS que entran por los ojos por su particular formato, al menos el del estuche que es rectangular y tiene el formato de un lápiz labial. Son, además, muy económicos, pero eso no significa que cuenten con las buenas características que vemos en auriculares más caros.

Un buen ejemplo lo tenemos con la cancelación de ruido, una tecnología especialmente útil si vamos a utilizar los auriculares en exteriores, sobre todo en el transporte público. La marca promete bloquear el ruido hasta 46 dB. Además, Anker menciona que la tecnología se adapta de forma automática, aunque se puede seleccionar el nivel de cancelación de ruido manualmente o elegir el modo transparencia..

Por otro lado, los auriculares son de botón y, como mencionan bastantes usuarios en Amazon, son cómodos y muy discretos. También cabe mencionar que cuentan con conectividad Bluetooth 5.4 y que incorporan una batería que ofrece una autonomía teórica de hasta 24 horas con el estuche de carga.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Soundcore A30i hoy ✅ LO MEJOR Su precio , al menos ahora que están de oferta.

, al menos ahora que están de oferta. Su cancelación de ruido , una tecnología que no se ve demasiado en auriculares por debajo de 20 euros.

, una tecnología que no se ve demasiado en auriculares por debajo de 20 euros. Su particular diseño, diferente a lo que solemos ver en auriculares. ❌ LO PEOR La autonomía con la cancelación de ruido activada, que baja hasta las 15 horas teóricas. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas unos auriculares diferentes, que tenga un precio muy bajo y que cuenten con cancelación de ruido. ⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres unos auriculares que tengan una buena batería. Subiendo el rango de precio tenemos mejores opciones dentro de la marca, como los Soundcore P30i.

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Imágenes | Soundcore

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