Amazon vende el gorro perfecto para escuchar música en invierno. Tiene Bluetooth y linterna

Ahora que ya va haciendo frío en muchas de las ciudades de España, llega el momento de ir cambiando el vestidor sacando la ropa de invierno. En esta temporada podemos combinar muchísima ropa y complementos, y si además le añadimos un pequeño toque tech... mucho mejor.

No son ninguna novedad, pero en tiendas como Amazon podemos encontrar un gran surtido de gorros que permiten controlar la música que escuchamos. El de la marca Zooi añade incluso más utilidades y ahora se puede comprar por 20,39 euros utilizando el cupón de la tienda.

Gorro Zooi PVP en Amazon — 20,39 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un gorro con controles de música y linterna

El gorro Zooi incorpora una botonera en un lateral que nos permite controlar la música que escuchamos desde el móvil u otro dispositivo, con funciones como pausar o reproducir y pasar la canción. Lo bueno es que la botonera pasa bastante desapercibida, ya que parece más la etiqueta de la marca que otra cosa.

Se utiliza emparejándolo con otro dispositivo a través de su conexión Bluetooth 5.4, ofreciendo de esta forma un alcance máximo de 10 metros. Además, también permite utilizar el manos libres para las llamadas, evitando así que tengamos que sacar el móvil del bolsillo cuando queramos utilizarlo.

Además, este gorro incorpora una luz que funciona como linterna. Tiene tres niveles de brillo, por lo que es útil para momentos muy concretos en los que estemos realizando alguna tarea y no tengamos ninguna otra luz a mano. Cabe añadir que se recarga por medio de USB-C, tiene una autonomía de entre ocho y 10 horas y tarda aproximadamente dos horas en recargarse.

⚡ EN RESUMEN: oferta del gorro Zooi hoy ✅ LO MEJOR Su triple función : evita que pasemos frío en la cabeza, permite controlar la música e incluye linterna.

: evita que pasemos frío en la cabeza, permite controlar la música e incluye linterna. Tiene una buena autonomía de hasta 10 horas. ❌ LO PEOR La linterna puede ser útil, pero en momentos muy concretos. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres comprar un gorro que te permita controlar la música para así no tener que sacar el móvil siempre que quieras cambiar de canción. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres controlar la música con los auriculares Bluetooth (si lo permiten) y no vas a darle utilidad a su función de linterna.

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Imágenes | Zooi

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