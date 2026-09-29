Amazon tiene hoy esta casa prefabricada expandible con baño, cocina y dormitorio por menos de 7.300 euros

Hay alternativas a las construcciones tradicionales y las casas modulares son una de las más destacadas. Cuentan con varias estancias e incluso, si buscamos bien, podemos encontrar modelos que no lleguen a las cinco cifras. Amazon tiene ahora mismo una casa plegable que viene con cocina y baño: está disponible por 7.298 euros

Casita Plegable Personalizable prefabricada y con dormitorios Cocina y baño, de 37 m², 56 m² y 74 m², Apta para Oficina y Vivienda Hoy en Amazon — 7.298,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Tiene estructura de acero galvanizado y diseño expandible

Varias cosas a tener en cuenta de esta casa prefabricada. La primera es que tiene una estructura plegable, lo que hace que transportarla hasta el lugar donde vaya a colocarse sea más sencillo. Una vez en el destino, su montaje también es rápido. En este caso, la casa ofertada tiene una distribución de dos dormitorios, salón, cocina y cuarto de baño.

La casa, como otras similares que también podemos encontrar en Amazon, tiene una estructura de acero galvanizado de alta resistencia, por lo que es una casa duradera. Además, cuenta con paneles tipo sándwich aislantes y cuenta con sistemas eléctricos ya instalados.

Estas casas tienen un coste adicional que hay que tener en cuenta

Pensar en tener una casa por menos de 7.500 euros es muy goloso, aunque este tipo de viviendas modulares exigen una serie de pasos previos y un gasto extra que hay que tener en cuenta. Os los dejamos a continuación de modo resumido:

Cimentación del terreno : La casa no se puede colocar sobre cualquier terreno sin preparación. Es necesario que previamente tengamos los correspondientes cimientos de hormigón para asegurar su estabilidad y aislamiento.

: La casa no se puede colocar sobre cualquier terreno sin preparación. Es necesario que previamente tengamos los correspondientes cimientos de hormigón para asegurar su estabilidad y aislamiento. Transporte y grúa : Al precio que tiene esta vivienda hay que sumarle la grúa y transporte necesarios para llevarla hasta su destino. También nos hará falta ayuda con el montaje.

: Al precio que tiene esta vivienda hay que sumarle la grúa y transporte necesarios para llevarla hasta su destino. También nos hará falta ayuda con el montaje. Conexión a los suministros básicos : Aunque la casa tiene sistema eléctrico, es necesario que esta se conecte a la electricidad. Además, también hay que conectarla al agua corriente y a la red de desagüe.

: Aunque la casa tiene sistema eléctrico, es necesario que esta se conecte a la electricidad. Además, también hay que conectarla al agua corriente y a la red de desagüe. No hay que olvidar los permisos y licencias: Según nuestro municipio, puede que tengamos que pedir previamente un proyecto técnico, una licencia urbanística o incluso un permiso de obra.

⚡ EN RESUMEN: casa prefabricada de amazon ✅ LO MEJOR Su precio: La casa en sí tiene un precio muy atractivo si tenemos en cuenta sus características.

La casa en sí tiene un precio muy atractivo si tenemos en cuenta sus características. Lo rápido que se monta: Está pensada para montarse en unas pocas horas. ❌ LO PEOR Gastos extra: La casa tiene una serie de gastos extra que implica un encarecimiento. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas tener una pequeña casa o estudio sin necesidad de hacer obras que lleven meses. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres una vivienda que no tenga gastos extra, es decir, que tenga un carácter más tradicional.

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Imágenes | Amazon

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