Amazon liquida esta casa prefabricada lista para entrar a vivir: dos dormitorios, cocina y baño completos por menos de 9.000 euros

La búsqueda de alternativas habitacionales eficientes, rápidas de instalar y con un coste contenido ha catapultado el interés por las casas prefabricadas modulares. Lo que antes requería gestiones con constructoras especializadas ahora está a un solo clic de distancia en gigantes del comercio electrónico, donde se pueden encontrar estructuras completas diseñadas para instalarse como vivienda auxiliar, estudio de trabajo o casa de invitados.

En esta línea, nos hemos topado, en Amazon, con una vivienda modular prefabricada desplegable que está agotándose y que cuesta 8.791,88 euros. Lo mejor de todo es que incluye baño equipado, dos dormitorios y zona de salón-cocina.

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Una vivienda prefabricada con una distribución optimizada

Este modelo está fabricado sobre una estructura principal de acero galvanizado de alta resistencia con cerramientos en panel sándwich aislante, lo que garantiza una protección térmica y acústica básica frente a las inclemencias meteorológicas. Su principal ventaja es su mecanismo desplegable: la vivienda se transporta plegada ocupando el espacio de un contenedor estándar y se expande en el terreno mediante bisagras y paneles articulados.

Interiormente, aprovecha bien el espacio ofreciendo una distribución de dos dormitorios independientes, un espacio central diáfano destinado a salón con preinstalación para cocina y un cuarto de baño completo equipado con inodoro, lavabo y plato de ducha. Además, cuenta con ventanas de PVC con doble acristalamiento para favorecer la entrada de luz natural y mejorar la eficiencia energética.

Logística, permisos y costes ocultos: lo que debes saber antes de comprar una vivienda en Amazon

Aunque ver una casa lista para entrar a vivir por menos de 9.000 euros resulta muy tentador, el precio de compra en Amazon es solo una parte de la inversión requerida. Para que la estructura sea habitable y legal, es imprescindible contemplar una serie de costes adicionales y trámites administrativos:

Cimentación y preparación del terreno: requiere la construcción previa de una solera de hormigón lisa y nivelada o pilotes de apoyo, cuyo coste dependerá de los metros cuadrados y la topografía del terreno.

requiere la construcción previa de una solera de hormigón lisa y nivelada o pilotes de apoyo, cuyo coste dependerá de los metros cuadrados y la topografía del terreno. Licencias urbanísticas y proyectos de arquitectura: en España, aunque la vivienda sea modular o transportable, si va a conectarse a suministros públicos y usarse como residencia habitual, computa como bien inmueble. Esto exige un proyecto firmado por un arquitecto y licencia de obra del ayuntamiento.

en España, aunque la vivienda sea modular o transportable, si va a conectarse a suministros públicos y usarse como residencia habitual, computa como bien inmueble. Esto exige un proyecto firmado por un arquitecto y licencia de obra del ayuntamiento. Acometidas de suministros (agua, luz y saneamiento): la casa incluye la fontanería e instalación eléctrica interna, pero la conexión a la red eléctrica general, red de agua potable y alcantarillado corre por cuenta del comprador y requiere boletines de instalaciones oficiales.

la casa incluye la fontanería e instalación eléctrica interna, pero la conexión a la red eléctrica general, red de agua potable y alcantarillado corre por cuenta del comprador y requiere boletines de instalaciones oficiales. Logística de entrega y descarga: la entrega suele realizarse mediante un camión de gran tonelaje a pie de finca. El comprador debe gestionar y costear el alquiler de una grúa para descargar la estructura e instalarla sobre la base preparada, así como asegurar que el camino de acceso sea apto para vehículos pesados.

⚡ EN RESUMEN: casa prefabricada expandible en amazon ✅ LO MEJOR Instalación y despliegue rápidos: al ser un sistema expandible, se monta en cuestión de horas sobre una base preparada, evitando meses de obras ruidosas.

al ser un sistema expandible, se monta en cuestión de horas sobre una base preparada, evitando meses de obras ruidosas. Aislamiento y estructura sólida: fabricada con paneles aislantes de densidad media/alta y marco de acero, ofrece un confort térmico y acústico superior a las casetas de madera convencionales. ❌ LO PEOR Logística y descarga complejas... El precio no suele incluir el transporte pesado ni la grúa necesaria para descargar e instalar el módulo en tu parcela.

El precio no suele incluir el transporte pesado ni la grúa necesaria para descargar e instalar el módulo en tu parcela. Dependencia de permisos locales... Aunque se venda en Amazon como un "producto", a ojos de la ley requiere licencias urbanísticas y suelo calificado según tu municipio. 💡 CÓMPRALO SI... Tienes un terreno o parcela legalizable. Es ideal para quien ya tiene un suelo llano y busca una casa de campo, de invitados o un refugio de fin de semana sin meterse en hipotecas. ⛔ NO LO COMPRES SI... No tienes un terreno propio preparado (una solera de hormigón nivelada) o el acceso para un camión de gran tonelaje es complicado y el coste logístico se disparará.

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Imágenes | Amazon

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