Amazon deja a precio de liquidación esta smart TV Mini LED con 65 pulgadas, 144 Hz y Dolby Vision IQ. Ideal para cine y gaming

Las tiendas se están preparando para la llegada del Black Friday y han comenzado a calentar motores con ofertas de todo tipo, incluso en televisores. Un buen ejemplo lo tenemos en la TCL 65C8L, una smart TV grande y bastante completa que ahora se puede comprar por 1.099 euros en lugar de 1.499 euros.

Un buen televisor para cine, series y videojuegos

La TCL 65C8L es una smart TV SQD-Mini LED que incorpora un panel con diagonal de 65 pulgadas, por lo que es ideal si buscamos un modelo grande para disfrutar de contenido en el salón. Es, además, ideal si buscamos un televisor que ofrezca una buena experiencia tanto en cine y series como en gaming.

El televisor es compatible con Dolby Vision IQ, por lo que es capaz de regular el brillo de la pantalla dependiendo de cuánta luz haya en el salón. También ofrece una tasa de refresco de 144 Hz que, junto con los puertos HDMI 2.1, permite que podamos exprimir las consolas más actuales.

Por otro lado, la tele de TCL también es compatible con el formato de imagen HDR10+, además del formato de audio Dolby Atmos. Su sistema de sonido está firmado por Bang & Olufsen, su sistema operativo es Google TV y cuenta con la tecnología gaming AMD FreeSync.

⚡ EN RESUMEN: oferta de la TCL 65C8L hoy ✅ LO MEJOR Su sistema de audio .

. Es compatible con HDR10+ , con Dolby Vision y con Dolby Atmos.

, con Dolby Vision y con Dolby Atmos. Tiene una alta tasa de refresco. ❌ LO PEOR Se echa en falta un panel con tratamiento antirreflejos. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un buen televisor para contenido variado de cine, series y videojuegos que cuente con especificaciones para brindar una buena experiencia. ⛔ NO LO COMPRES SI... Vas a colocar el televisor frente a una ventana. Para ello, es mejor apostar por modelos con tratamiento antirreflejos. El Samsung S90H, por ejemplo, es más pequeño (55 pulgadas), pero tiene panel OLED y tratamiento antirreflejos.

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Imágenes | TCL

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