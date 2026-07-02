El altavoz portátil perfecto para disfrutar de la música en la piscina o playa este verano es de LG. Y es muy pequeño

Ahora que se acerca el verano viene bien tener en cuenta que estamos viendo muchas ofertas en altavoces Bluetooth portátiles, que son ideales para disfrutar de la música favorita en lugares como la piscina o la playa. Y de entre todos ellos, ahora mismo destaca uno por su formato, por lo que ofrece y, sobre todo, por su precio, ya que PcComponentes lo tiene de oferta por 13,49 euros en lugar de 30 euros. Se trata del LG xboom Go PN1.

Un altavoz pequeño, ligero y muy barato

El LG xboom Go PN1 es un altavoz Bluetooth que indudablemente destaca por su tamaño, ya que se trata de un modelo muy compacto que tiene unas dimensiones de 138 milímetros de ancho, 38 mm de profundidad y 75 mm de altura según PcComponentes. Al tratarse de un altavoz tan pequeño, también es bastante ligero con un peso de 210 gramos.

También incorpora una anilla que se puede utilizar para enganchar el altavoz Bluetooth a un asa de una mochila o a cualquier otro lugar donde lo podamos tener colocado de forma fija. Y por la parte superior cuenta con una botonera para reproducir o pausar la música y para emparejar el altavoz con otros dispositivos.

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Según la propia marca, el LG xboom Go PN1 incorpora una batería que ofrece una autonomía de cinco horas de uso, es resistente a los chorros de agua gracias a la certificación IPX5 e incorpora un botón con el que podemos activar el asistente de voz del móvil, ya sea Google Assistant o Siri.

⚡ EN RESUMEN: oferta del LG xboom Go PN1 hoy ✅ LO MEJOR Su tamaño : es pequeño y bastante ligero, ideal para llevarlo a cualquier lugar.

: es pequeño y bastante ligero, ideal para llevarlo a cualquier lugar. Su botón para el asistente de voz, que es compatible con Google Assistant y Siri. ❌ LO PEOR Su batería: las cinco horas se pueden quedar algo justitas. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un altavoz Bluetooth que destaque por ser compacto, sobre todo si planeas llevártelo de viaje. ⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres un altavoz Bluetooth que ofrezca una buena potencia y que vayas a mover de sitio muy poco.

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