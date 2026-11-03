El accesorio de Xiaomi con el que ya no volverás a perder las llaves o la cartera cuesta ahora menos de 12 euros

Actualmente, podemos encontrar en el mercado un sinfín de localizadores, pero hay uno que, desde hace unos meses, ha llamado la atención debido a su buena relación calidad-precio. Estamos hablando del Xiaomi Tag, que ahora en AliExpress ha conseguido un precio muy atractivo: 11,42 euros. Además, el envío es gratuito y desde España.

Un localizador compatible con Android y iPhone

Una de las principales bazas de este Xiaomi Tag es que es compatible con móviles Android y con iPhone. Eso sí, no cuenta con tecnología de banda ultraancha (UWB) ni chip U1, por lo que no esperes la precisión milimétrica de las flechas de Apple, pero sí que es verdad que los resultados son precisos.

Funciona con una pila de botón CR20230 que ofrece una autonomía de en torno a un año y se puede extraer fácilmente cuando se acabe para reemplazarla. De su diseño, se puede destacar que viene con un orificio para poder colgarlo en el llavero, lo que evita tener que comprar accesorios aparte, como una funda o un adaptador.

Cuenta con certificación IP67 contra el polvo o el agua y, además, incorpora un zumbador para hacerlo sonar desde la app cuando está cerca pero no lo encuentras a simple vista, algo muy útil por si eres de los que pierden las llaves entre los cojines del sofá.

⚡ EN RESUMEN: oferta para el localizador xiaomi tag hoy ✅ LO MEJOR Compatibilidad dual: funciona tanto con la red Buscar de Apple (Find My) como con la red Encontrar mi dispositivo de Google. No estás atado a un sistema operativo.

funciona tanto con la red Buscar de Apple (Find My) como con la red Encontrar mi dispositivo de Google. No estás atado a un sistema operativo. Diseño listo para usar: incluye un enganche/orificio para llavero de serie, a diferencia del AirTag que requiere comprar un accesorio aparte. ❌ LO PEOR Sin chip UWB (banda ultraancha)... No ofrece la función de "búsqueda de precisión" con flechas en pantalla a pocos metros; la localización cercana se hace guiándote por el sonido.

No ofrece la función de "búsqueda de precisión" con flechas en pantalla a pocos metros; la localización cercana se hace guiándote por el sonido. Sonido discreto... El altavoz interno cumple para interiores, pero en entornos muy ruidosos o dentro de mochilas muy acolchadas puede costar un poco escuchar el zumbido. 💡 CÓMPRALO SI... Eres un viajero frecuente, es perfecto para meterlo en la maleta facturada y rastrear su ubicación. Además, es perfecto para mantener localizados objetos cotidianos sin gastar mucho. ⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres que el móvil te guíe con una flecha en pantalla tipo "a 1,5 metros a tu izquierda", necesitarás la tecnología de un Apple AirTag o un Samsung Galaxy SmartTag.

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