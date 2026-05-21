Tengo claro que este es hoy el mejor chollo de El Corte Inglés en portátiles gaming: 32 GB de RAM DDR5, RTX 5070 y precio mínimo

Desde hace algunos meses, actualizar ordenadores de sobremesa o portátiles con hardware actual, o bien configurar un equipo desde cero, sale bastante más caro que tiempo atrás. El motivo es que, debido al auge de la IA, componentes como las memorias RAM o los SSD sufren problemas de stock y tienen unos precios por las nubes. Por eso, encontrar ofertas como la de este portátil gaming a 1.280,09 euros en El Corte Inglés resulta tan llamativo.

Acer Nitro V 16S PVP en El Corte Inglés — 1.280,09 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

El Ahórrate el IVA de El Corte Inglés dura hasta el domingo 24 de mayo

Estrenar hardware, sobre todo si es gaming o de gama alta, sin pagar un ojo de la cara, pasa por aprovechar algunas de las campañas de rebajas de las principales tiendas. En este sentido, hace nada que MediaMarkt tuvo si Día sin IVA y Amazon acogerá un nuevo Prime Day en junio. Pero este es el turno de El Corte Inglés con su Ahórrate el IVA: campaña de ofertas entre el 21 y el 24 de mayo.

Si queremos aprovechar esta promoción de El Corte Inglés para renovar hardware, ahora podemos estrenar un portátil gaming al completo a su precio más bajo hasta la fecha: esos menos de 1.300 euros, que se antojan buenísimos si tenemos en cuenta los componentes que encierra el Acer Nitro V 16S AI ANV16S.

Concretamente, cuenta con 32 GB de memoria RAM DDR5 que, de forma independiente, ya nos salen por unos 500 euros. Además, monta una NVIDIA RTX 5070, de las gráficas de última generación con mejor relación calidad precio. Y un procesador AMD Ryzen AI 7-350 más 1 TB de almacenamiento SSD. Todo, junto a una pantalla de 16 pulgadas, Quad HD, a 180 Hz.

Esto se traduce en una genial experiencia para jugar, superando los 60 FPS estables sin problemas en prácticamente cualquier juego del mercado. Sobre todo, en aquellos compatibles con las últimas versiones de DLSS. Pero también en un equipazo para trabajar y realizar tareas exigentes. Además, incluye Windows 11 Home de serie, evitando tener que gastar dinero adicional en comprar su licencia ni andar instalándolo.

⚡ EN RESUMEN: oferta Acer Nitro V 16S ✅ LO MEJOR Su precio , que además de mínimo histórico, es tremendamente bueno teniendo en cuenta el contexto actual

, que además de mínimo histórico, es tremendamente bueno teniendo en cuenta el contexto actual Su potencia bruta para mover con soltura juegos next-gen y aplicaciones exigentes ❌ LO PEOR El formato portátil que a algunos usuarios puede resultarles interesante, a otros no tanto (momento en que entran en juego las torres de PC premontadas)

que a algunos usuarios puede resultarles interesante, a otros no tanto (momento en que entran en juego las torres de PC premontadas) Un poco armatoste al tratarse de un portátil gaming, que no destacan precisamente por su portabilidad ni su ligereza 💡 CÓMPRALO SI... llevabas tiempo buscando un portátil para jugar o trabajar a buen precio ⛔ NO LO COMPRES SI... no te corre prisa actualizar hardware porque, en el futuro, lo lógico es pensar que este (y otros equipos) saldrán más baratos, una vez se estabilice el mercado

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