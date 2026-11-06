32 GB de RAM DDR5, Intel i7 y RTX 5070: así es el PC gaming top que destaca en el Black Friday de PcComponentes

Acabamos de estrenar un mes de noviembre que, entre otras cosas, significa que está al caer la campaña de ofertas más potente del año: el Black Friday. Una campaña que, en este 2026, cobra más importancia si llevábamos tiempo pensando en renovar hardware pero nos negamos a pagar los desorbitados precios de muchos componentes, debido a la escalada incansable por la crisis del sector.

PcCom Imperial PVP en PcComponentes — 2.299,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

En este sentido, el Black Friday se posiciona como una estupenda forma de comprar hardware a precios mucho mejores de lo que llevamos viendo meses. Y ni siquiera hace falta que esperemos al cuarto viernes de noviembre, porque tiendas como PcComponentes ya han dado su pistoletazo de salida y tienen disponibles chollos como el de este sobremesa a 2.299 euros.

Un PC ideal para jugar a más de 60 FPS en resoluciones altas

Desde ya, y durante todo el mes de noviembre, PcComponentes está celebrando su Black Friday. De modo que ya podemos aprovechar sus cientos de ofertas en toda clase de dispositivos y equipos. Destacando la de este PcCom Imperial, en el terreno de los sobremesas premontados, que sin llegar a alcanzar su mínimo histórico sí se queda muy cerca y además tiene ahora una genial relación calidad precio.

Estamos ante un sobremesa ya ensamblado que incluso viene con Windows 11 Home. Es decir, listo para conectar y comenzar a disfrutar una vez lo recibamos. Un equipo con un hardware capaz de mover prácticamente cualquier título del mercado a más de 60 FPS en resoluciones altas, como 1440p o 4K. Gracias, sobre todo, a su compatibilidad con DLSS en sus últimas versiones.

Concretamente, este Imperial encierra una NVIDIA RTX 5070, el Intel Core i7-14700KF, 32 GB de memoria RAM DDR5 (algo que encarece enormemente cualquier equipo a día de hoy) y 1 TB de capacidad en forma de SSD. Todo ello, con refrigeración líquida, una caja con un diseño brutal y mucho RGB.

⚡ EN RESUMEN: oferta PcCom Imperial pccomponentes ✅ LO MEJOR Un hardware de gama media-alta ideal para jugar a cualquier título durante años

ideal para jugar a cualquier título durante años Con 32 GB de RAM DDR5 que evitan tener que actualizar a corto plazo ❌ LO PEOR No es su mejor precio hasta la fecha (aunque se le acerca) 💡 CÓMPRALO SI... quieres aprovechar el Black Friday para renovar hardware a buen precio en un año donde todo sube sin parar ⛔ NO LO COMPRES SI... no te corre prisa. En tal caso, una vez se estabilice el mercado deberías encontrar mejores precios

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Imágenes | ELLA DON en Unsplash, PcComponentes

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