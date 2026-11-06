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32 GB de RAM DDR5, Intel i7 y RTX 5070: así es el PC gaming top que destaca en el Black Friday de PcComponentes

Una estupenda forma de renovar equipo a un precio interesante en plena crisis del hardware

Pccomponentes Oferta Black Friday
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Carlos Castillo

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Acabamos de estrenar un mes de noviembre que, entre otras cosas, significa que está al caer la campaña de ofertas más potente del año: el Black Friday. Una campaña que, en este 2026, cobra más importancia si llevábamos tiempo pensando en renovar hardware pero nos negamos a pagar los desorbitados precios de muchos componentes, debido a la escalada incansable por la crisis del sector.

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En este sentido, el Black Friday se posiciona como una estupenda forma de comprar hardware a precios mucho mejores de lo que llevamos viendo meses. Y ni siquiera hace falta que esperemos al cuarto viernes de noviembre, porque tiendas como PcComponentes ya han dado su pistoletazo de salida y tienen disponibles chollos como el de este sobremesa a 2.299 euros.

Un PC ideal para jugar a más de 60 FPS en resoluciones altas

Pc Gaming Pccomponentes Black Friday

Desde ya, y durante todo el mes de noviembre, PcComponentes está celebrando su Black Friday. De modo que ya podemos aprovechar sus cientos de ofertas en toda clase de dispositivos y equipos. Destacando la de este PcCom Imperial, en el terreno de los sobremesas premontados, que sin llegar a alcanzar su mínimo histórico sí se queda muy cerca y además tiene ahora una genial relación calidad precio.

Estamos ante un sobremesa ya ensamblado que incluso viene con Windows 11 Home. Es decir, listo para conectar y comenzar a disfrutar una vez lo recibamos. Un equipo con un hardware capaz de mover prácticamente cualquier título del mercado a más de 60 FPS en resoluciones altas, como 1440p o 4K. Gracias, sobre todo, a su compatibilidad con DLSS en sus últimas versiones.

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Concretamente, este Imperial encierra una NVIDIA RTX 5070, el Intel Core i7-14700KF, 32 GB de memoria RAM DDR5 (algo que encarece enormemente cualquier equipo a día de hoy) y 1 TB de capacidad en forma de SSD. Todo ello, con refrigeración líquida, una caja con un diseño brutal y mucho RGB.

⚡ EN RESUMEN: oferta PcCom Imperial pccomponentes

 LO MEJOR

  • Un hardware de gama media-alta ideal para jugar a cualquier título durante años
  • Con 32 GB de RAM DDR5 que evitan tener que actualizar a corto plazo

❌ LO PEOR

  • No es su mejor precio hasta la fecha (aunque se le acerca)

💡 CÓMPRALO SI... quieres aprovechar el Black Friday para renovar hardware a buen precio en un año donde todo sube sin parar

⛔ NO LO COMPRES SI... no te corre prisa. En tal caso, una vez se estabilice el mercado deberías encontrar mejores precios

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Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | ELLA DON en Unsplash, PcComponentes

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