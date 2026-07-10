2026 no está siendo un buen año para comprar RAM ni SSD, pero sí para CPU y gráficas: esta RTX 5060 es el mejor ejemplo

No estamos, ni de lejos, en el mejor momento para configurar un PC gaming por piezas desde cero. Ni tampoco para actualizar nuestro actual equipo... siempre y cuando entren en juego componentes como la memoria RAM o el SSD, que están siendo los principales afectados de la crisis de hardware que llevamos viviendo desde hace meses.

Sin embargo, en el caso de no tener que hacernos con ninguno de ellos, si sólo necesitamos la tarjeta gráfica, la cosa cambia. Y mucho, porque de hecho no dejamos de ver buenísimos precios en GPU de última generación casi a diario. Siendo un momento tan bueno como cualquier otro para comprar, por ejemplo, una NVIDIA RTX 5060 como esta que PcComponentes tiene rebajada a 289,95 euros.

Ideal para actualizar equipos antiguos con una inversión bastante contenida

Aunque las tarjetas gráficas integran memoria VRAM (GDDR7 en el caso de la NVIDIA RTX 5060) y a priori podrían sucumbir a la escalada de precios, lo cierto es que a día de hoy, bien entrado el 2026, siguen manteniendo unos precios realmente buenos. Tanto en la gama de entrada como en las más altas, con opciones asequibles (dependiendo del presupuesto de cada usuario) para todo tipo de compradores.

En este contexto, actualizar sin gastar un dineral un PC que lleve acompañándonos desde hace tiempo es posible si, como decimos, únicamente pensamos renovar la GPU. Si estamos en esa tesitura, nos conformamos con jugar a 60 FPS y 1080p y no tenemos en mente dar el salto al 1440p o al 4K a corto plazo, entonces la Gigabyte GeForce RTX 5060 WINDFORCE OC 8GB GDDR7 rebajada en PcComponentes es una compra genial.

Ahora a mínimo histórico, gracias a los PcDays, esta es una de las RTX 5060 de 8 GB de VRAM más económicas que encontramos. Una GPU compacta de dos ventiladores que encaja en prácticamente cualquier configuración de sobremesa. Con un overclock aplicado de serie que ayuda a ganar algún FPS adicional que nunca sobra. Y aunque su punto más débil es su cantidad de VRAM, teniendo en cuenta su precio y el objetivo de 1080p/60 FPS se antoja una compra excelente.

⌛️ SORTEO ACTIVO EN XATAKA XTRA Gana estos JBL Live 780NC Suscríbete por solo 2€/mes hasta el 10 de julio y entra en el sorteo

Sobre todo, gracias a su compatibilidad con la versión más reciente del DLSS de NVIDIA. La conocida tecnología de reescalado que alarga su vida útil y permite alcanzar mayores tasas de fotogramas por segundo en videojuegos compatibles.

⚡ EN RESUMEN: oferta Gigabyte GeForce RTX 5060 ✅ LO MEJOR Una relación calidad precio brutal con su rebaja actual

con su rebaja actual Ideal para jugar a 1080p y 60 FPS (o más) gracias al DLSS ❌ LO PEOR No es la más potente del mercado y las RTX 5070, 5080 y 5090 ofrecen un rendimiento muy superior

y las RTX 5070, 5080 y 5090 ofrecen un rendimiento muy superior Viene con 8 GB de VRAM, una cantidad que puede antojarse escasa en 2026 💡 CÓMPRALA SI... necesitas renovar GPU, quieres dar el salto a las RTX 5000 y gastar lo mínimo ⛔ NO LA COMPRES SI... piensas dar el salto a 1440p o resoluciones mayores. En ese caso, la VRAM de esta RTX 5060 se te quedará corta más pronto que tarde

Más componentes de PC gaming a buen precio actualmente

ASUS TUF Gaming B550M-PLUS WiFi II Hoy en Amazon — 109,90 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

AMD Ryzen 7 5800X3D Edición 10.º Aniversario Hoy en Amazon — 358,90 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | NVIDIA, Gigabyte

En Xataka | Mejores ordenadores portátiles en calidad precio. Cuál comprar en función del uso y ocho modelos recomendados

En Xataka | Esta es la torre gaming que yo me compraría. Los ordenadores con mejor relación calidad precio para jugar recomendados por Xataka