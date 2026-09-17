De 1.299 euros, a 599. Así es la oferta de El Corte Inglés en esta tele de 65 pulgadas con Dolby Vision y Atmos

El Corte Inglés está celebrando los Súper Tecnoprecios por todo lo alto con ofertas muy llamativas en su sección de electrónica. También hay descuentos en televisores como el que tiene el modelo Philips Ambilight 65PUS9010/12, que ahora se ha quedado por 599 euros (antes 1.299 euros) con el descuento del 54%.

Una tele muy completa para lo poco que cuesta

El Philips Ambilight 65PUS9010/12 es un televisor que, como su nombre bien lo indica, viene con la particular tecnología Ambilight de la marca, por lo que los colores que se muestran en pantalla se pueden reproducir a través de los LEDs que encontramos en la parte trasera de la tele, creando así una experiencia muy diferente a la hora de ver pelis o jugar a videojuegos.

Esta tele viene, en este caso, con una pantalla QLED que tiene una diagonal de 65 pulgadas. Si la quieres para jugar a videojuegos, puedes exprimir su tasa de refresco de 120 Hz, así como sus puertos HDMI 2.1. También cuenta con Gamebar, una barra de control dedicada al gaming.

Entre otras cosas, esta tele viene con Alexa integrado, aunque también funciona con Google Home. Su sistema de audio ofrece una buena potencia de 40W y además ofrece compatibilidad con contenido Dolby Vision y HDR10+ para la imagen y Dolby Atmos para el sonido.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Philips Ambilight 65PUS9010/12 hoy ✅ LO MEJOR Su pantalla : la diagonal es de 65 pulgadas, ofrece 120 Hz y es compatible con Dolby Vision.

: la diagonal es de 65 pulgadas, ofrece 120 Hz y es compatible con Dolby Vision. Su sistema de audio : no solo ofrece una gran potencia, sino que además es compatible con Dolby Atmos.

: no solo ofrece una gran potencia, sino que además es compatible con Dolby Atmos. Su tecnología Ambilight. ❌ LO PEOR Su sistema operativo no ofrece tantas posibilidades como Google TV. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un buen televisor para jugar, pero también para ver cine y series aprovechando su tecnología Ambilight. ⛔ NO LO COMPRES SI... Las vas a utilizar sobre todo para consumir contenido de cine y series, ya que son los televisores OLED los que ofrecen la mejor experiencia.

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Imágenes | Philips

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