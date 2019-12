Nueva Orleans, el último caso de declaración de estado de emergencia por ransomware en EEUU, y ya son varios este año en el país

El ransomware ha sido un problema que ha protagonizado muchos titulares de este año y de los dos anteriores, suponiendo un problema serio para las empresas cada vez que el malware logra colarse y actuar en sus sistemas. Tal es la gravedad que en Estados Unidos llevan varios casos de declaración de estado de emergencia por ransomware este año.

En mayo de 2017 se dio el caso del ciberataque a Telefónica, con el que se estableció un estado de excepción para empleados y externos y que dio a conocer Wanna Decryptor, un ransomware que siguió afectando a compañías y entidades a nivel mundial como los hospitales de Reino Unido. Desde entonces nos hemos hecho eco de numerosos ciberataques de este tipo, y en Estados Unidos se están viendo obligados a declarar el estado de emergencia.

El estado de emergencia o de excepción es una acción que puede llevar a cabo un gobierno en situaciones excepcionales, valga la redundancia, las cuales afectan a la vida normal de una región. Durante este estado el gobierno tiene poder para restringir o suspender el ejercicio de algunos derechos ciudadanos en pro de la defensa o seguridad nacional, por lo que no es algo habitual y que sólo ocurre cuando el incidente, sea el que sea, es muy grave.

Según cuentan en TechCrunch, en esta ciudad del estado de Luisiana se declaró el estado de emergencia tras un incidente de ciberseguridad detectado el día 14 de diciembre a las 5:00 (hora local). Tras haberse confirmado el ataque (en el que hubo intentos de phishing), se apagaron todos los servidores y ordenadores según informaron en una conferencia de prensa.

A declaration of a state of emergency has been filed with the Civil District Court in connection with today’s cyber security event. pic.twitter.com/OQXDGv7JS4