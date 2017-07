"Urge regular la inteligencia artificial antes de que se convierta en un peligro para la humanidad": Elon Musk

No es la primera vez que Elon Musk sale a hablar, y exigir, que debemos tomar cartas y prepararnos ante la llegada de la inteligencia artificial. El CEO de Tesla y SpaceX ha sido uno de los empresarios más activos en este tema mencionado que la IA puede traer consigo el "día del juicio final". Incluso este mismo año publicó una carta abierta con 23 principios para que la inteligencia artificial no se nos vuelva en contra, esto como parte de Future of Life, la asociación que defiende un desarrollo responsable de la inteligencia artificial.

Durante el fin de semana Elon Musk participó en la Asociación Nacional de Gobernadores, una conferencia donde se reúnen los gobernadores estadounidenses de los Estados Unidos. Durante su charla se centró en exigir una regulación del uso de la inteligencia artificial, algo que se debe hacer cuanto antes y no cuando sea demasiado tarde.

"Debemos ser proactivos, no reactivos"

"La gente debería estar preocupada por la llegada de la inteligencia artificial". Musk fue claro, una vez más, y en esta ocasión aprovechó los reflectores para exponer a los líderes de cada uno de los estados del país el peligro que puede significar la presencia de inteligencia artificial sin control y leyes claras.

"Es un riesgo fundamental para la existencia de nuestra civilización". Musk pide que seamos proactivos cuanto antes con respecto a regulaciones que dejen claro el uso de IA, ya que en este caso no podemos esperar y ser reactivos porque podría ser demasiado tarde.

Musk mencionó que seguirá dando la voz de alerta en este tema y añadió: "hasta que no haya robots matando gente no sabrán cómo reaccionar, porque lo que ven como algo etéreo, algo que simplemente podría no suceder".

Aquí hay que aclarar que cuando Musk habla de inteligencia artificial se refiere a aquella entidad consciente, superinteligente y que hemos visto en novelas de ciencia ficción, esto a pesar de que hay muchas personas, incluida parte de la comunidad científica, que no creen que esto vaya a ocurrir.

Junto a Musk están otras personalidades que buscan frenar el desarrollo de la inteligencia artificial y tener herramientas que puedan garantizar la supervivencia de la raza humana. Aquí podemos encontrar el caso de Stephen Hawking, Bill Gates o François Chollet, creador de la red neural Keras, quien se sumó a los comentarios de Musk y añadió que hoy día la mayor amenaza que enfrentamos es una inteligencia artificial que opere un ejercito de bots para el control masivo de la población a través de mensajes y propaganda. O David Ha de Google, quien teme que la IA sea usada para "enmascarar las actividades humanas no éticas".

En siguiente vídeo podrán ver la participación completa de Musk en la en la Asociación Nacional de Gobernadores del pasado sábado 15 de julio.