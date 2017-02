Lo nuevo de Elon Musk y los de Future of Life: 23 principios para que la inteligencia artificial no se nos vuelva en contra

Hace un tiempo hablamos de Future of Life, una asociación cuya misión es lograr que haya un desarrollo responsable de la inteligencia artificial, mostrando su preocupación por el camino que su investigación pueda tomar. En su momento ya publicaron una carta abierta de recomendaciones y ahora han establecido 23 principios a seguir en el desarrollo de inteligencia artificial para ir por el buen camino.

Entre sus miembros siguen estando como personajes destacados dentro del mundo de la tecnología y la ciencia Elon Musk y Stephen Hawking, cuyos nombres figuran al final de esta declaración junto a los otros muchos ingenieros y demás expertos en el sector. Aunque de nuevo se trata de una comunicación que establece este comité y esto no es representativo de las comunidades científica y de ingeniería en su totalidad.

¿Qué es lo que indican estos principios de actuación? A grades rasgos son instrucciones básicas como el que cualquier desarrollo ha de ser compatible con la diversidad cultural y otros valores humanos (principio 11), así como establecer que se deberá evitar entrar en una competición de armas letales basadas en AI (principio 18). La lista total se divide en tres apartados: "Asuntos de investigación", "Ética y valores" y "Asuntos a largo plazo".

La declaración es otra de las comunicaciones de Future of Life que, si bien se trata de una asociación que cuenta con pesos pesados en la ciencia y en la tecnología, surge de un debate entre parte de sus miembros (un 90% aproximadamente) y como decíamos no es algo oficial o global. De hecho en la propia web asumen que parte de los mismos están sujetos a distintas interpretaciones.

¿Son entonces necesarios? Evidentemente para esta asociación sí serán de mucha utilidad para los presentes y futuros desarrollos, y otros personajes importantes también han mostrado anteriormente preocupación sobre hasta dónde puede llegar el desarrollo de IA, como declaró Bill Gates a principios de 2015.

Estoy en el campo que está preocupado por las súper inteligencias. Primero, las máquinas harán muchos trabajos por nosotros y no serán súper inteligentes. Eso debería ser positivo si lo manejamos bien. Sin embargo, unas décadas después, las inteligencias serán suficientemente fuertes para convertirse en una preocupación. Estoy de acuerdo con Elon Musk y con otros en esto y no entiendo por qué algunas personas no están preocupadas.