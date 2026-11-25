Tener acceso a una IA no suele ser suficiente, por diversos motivos. Si eres como yo y utilizas los modelos para multitud de tareas, el uso se agota más rápido que las patatas fritas en un buffet libre. Además, no todas las herramientas sirven para lo mismo: combinar sus capacidades mejora los resultados. Y entre el abanico de modelos, siempre le hago hueco a un tipo específico: los que no tienen censura.

Antes de empezar, aclararé las confusiones que puede generar el término: que un modelo de IA tenga la etiqueta “uncensored” no implica que esté capacitado para hacer cualquier cosa que le pidamos, solo indica que se le han quitado (o reducido, porque no suelen eliminarse por completo) los límites que le impuso su desarrollador durante el entrenamiento. Un modelo sin censura no es como una misión del GTA VI: las peticiones ilegales siguen fuera de juego. Los servicios en la nube las prohíben en sus condiciones de uso y, si ejecutas el modelo en tu ordenador, la responsabilidad es solo tuya.

Las ventajas de un modelo sin censura

Mi colección de herramientas de IA que utilizo según la tarea

Que los modelos de IA tengan límites no solo es natural, también recomendable. Ya hemos visto cómo pueden escaparse si se les da una oportunidad (en pruebas controladas han llegado a sabotear su propio apagado o a recurrir al chantaje), por eso conviene colocarles los pertinentes guardarraíles. El problema llega cuando dichos guardarraíles limitan las capacidades de resolución. Como cuando le pides a ChatGPT que te haga una imagen y se niega porque choca con el copyright.

Que la IA acepte o no la ejecución de un prompt a menudo es una lotería. Si se niega, siempre puedes engatusarla diciéndole que es algo vital para tu trabajo o cualquier otra excusa que implique necesidad. Incluso es posible darle la vuelta a la orden para hacer un rodeo y pedirle lo mismo sin que choque frontalmente con los argumentos que da la IA para negarse (es la base de jailbreaks como el modo DAN). También están los modelos sin censura.

Como todo depende de la interpretación que haga el modelo, siempre habrá tareas a las que se niegue por más que no entrañen riesgos ni vulneren derechos de autor. Ahí es cuando echo mano de los modelos “uncensored”: me dan una segunda oportunidad cuando ChatGPT, Claude y el resto de chatbots se plantan ante las peticiones. Y si sé de antemano que el prompt va a toparse con esos límites, voy directamente a por uno.

Un modelo sin censura no lo hace todo: solo tiene rebajados sus límites. Lo uso cuando ChatGPT o Claude se niegan a una tarea sin riesgos o cuando sé que el prompt va a chocar con ellos

Igual que en mi garaje tengo diferentes herramientas para cubrir la mayor parte de los trabajos, con la IA procuro abarcar el mayor número posible de funciones para tener a mano la herramienta adecuada para cada tarea. Y creo que los modelos sin censura cubren una función muy específica: evitarme tirar una tarea a la basura. Como última oportunidad son muy útiles.

Dónde encontrar los mejores modelos de IA sin censura

Una vez puestas sobre la mesa mis razones para tener a mano un “uncensored”, toca explicar cómo acceder a este tipo de modelos. Aquí hay dos caminos:

IA ejecutada en local . Si tienes un buen equipo, es la opción más recomendable: es gratuita, no tiene límites de uso y tus datos no salen del ordenador. El mejor sitio al que acudir es Uncensored AI, una web que recopila más de un centenar de modelos. Necesitas una aplicación para ejecutar el modelo: con Ollama suele bastar. Si prefieres una interfaz gráfica, la alternativa es LM Studio.

. Si tienes un buen equipo, es la opción más recomendable: es gratuita, no tiene límites de uso y tus datos no salen del ordenador. El mejor sitio al que acudir es Uncensored AI, una web que recopila más de un centenar de modelos. Necesitas una aplicación para ejecutar el modelo: con Ollama suele bastar. Si prefieres una interfaz gráfica, la alternativa es LM Studio. IA ejecutada en la nube. Para mí, el mejor sitio es Venice.ai: tiene un amplio catálogo de modelos “uncensored”, tanto de texto como multimedia. Se puede usar gratis de manera limitada y posee una suscripción bastante accesible para lo que ofrece: 18 dólares al mes. Además, guarda las conversaciones en tu dispositivo y no en sus servidores. Eso sí, la ausencia de censura solo se aplica a los modelos abiertos: los cerrados mantienen las normas de sus creadores.

Mi recomendación es que combines una suscripción multimodal de buena calidad, como ChatGPT, Gemini o Claude, con un modelo sin censura que te permita cubrir todas las tareas que los generalistas puedan rechazar. Y si tienes un hardware lo bastante potente como para ejecutar modelos locales, una versión sin censura de un buen Gemma o de un Qwen puede ser el todo en uno perfecto. Ahí tú decides.

Imagen de portada | Iván Linares editada

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