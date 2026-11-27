Estados Unidos lleva varios años de guerra comercial y tecnológica con China, y los chips de Nvidia estaban en el ojo del conflicto. No podían vender sus chips más avanzados para inteligencia artificial a empresas chinas y, aunque se levantó algo la mano a finales del año pasado, realmente las empresas chinas tenían una alternativa: alquilar esa potencia de cómputo a centros de datos de otros países.

Sin embargo, Washington ha movido ficha para limitar esa vía y el mercado ya lo está notando. Ahora, directamente, Nvidia habría pedido a sus socios que dejen de enviar servidores con sus chips a países que están bajo la lupa.

En corto. Este jueves, CNBC citó fuentes relacionadas con el negocio que señalaban que los vendedores de chips de Nvidia habían avisado a las neoclouds de que no les suministrarán equipos si una sola parte de su capacidad de cómputo va a parar a compañías chinas. Estas neoclouds son empresas especializadas en alquilar capacidad de cálculo y son las que empresas chinas de IA usaban para poder entrenar sus modelos con equipo al que, por las restricciones comerciales, no podían acceder.

Ese mismo día, Financial Times comentó que Nvidia había pedido a socios como Dell o Supermicro que dejen de enviar servidores con sus equipos a cuatro países que están bajo la lupa de la nueva directriz marcada por el Departamento de Comercio de Estados Unidos. Son Malasia, Singapur, Tailandia e Indonesia, cuatro que se estima que eran la puerta de entrada tanto de las GPU alquiladas en la nube como del contrabando de chips en China.

La nueva norma. Según el FT, estas empresas ya habrían comunicado a sus compradores de estos países que sus pedidos no se distribuirán y no se sabe si es una pausa temporal mientras se adaptan a la nueva norma o algo definitivo, pero sí es mucho más duro que lo que la propia Nvidia, de nuevo según CNBC, había marcado. Antes de ese frenazo en seco, se dijo que la compañía estaba empezando a descartar vender equipos a quien alquilase más del 50% de sus GPU a empresas en China.

Todo esto se ha precipitado debido al caso de Jensen Huang con la supuesta espía china y el asunto de la empresa Megaspeed. Es de Singapur y se estima que habría pasado chips por valor de varios miles de millones de dólares a territorio chino. Parece que el Departamento de Comercio llevaba un tiempo dando vueltas a un endurecimiento de sus políticas, pero todo se ha acelerado. El 16 de noviembre presentaron una norma provisional que entró en vigor el día 19 con los siguientes puntos principales:

Alquiler remoto: se necesita licencia para enviar chips avanzados a centros de datos que ofrezcan más de 12 millones de TPP a empresas con sede o cuya matriz esté en China, Macau y otros países bajo embargo de armas.

Esa potencia equivale a unos 750 chips H100 o 2.400 A100 de Nvidia.

Cinco países vigilados: Malasia, Singapur, Tailandia, Indonesia y Brasil. Las empresas estadounidenses que operen en esos países tienen excepción, pero tienen que informar cada mes del uso.

Plazo: hasta el 17 de febrero de 2027 para conseguir una licencia.

A wallapop. Con esto, la intención es cerrar el "acceso indirecto" tanto por contrabando como mediante el uso remoto y parece que es algo que ya está teniendo consecuencias. Tencent comentó que la norma tiene el potencial como para hacer retroceder a todos en China debido a que el proceso de entrenamiento de sus próximos modelos se verán afectados.

Y ya se reporta que, en la segunda mano, la medida ha impactado con fuerza con un volumen inusualmente alto de GPU a la venta, con operaciones para colocar miles de B300 (uno de los chips más punteros de Nvidia). Estos chips serían parte de los destinados originalmente a esos centros de datos que dan servicio a empresas chinas. Además, el alquiler de las B300 también cayó un 7% entre octubre y el 24 de noviembre, poco después de que la medida entrara en vigor.

¿Y ahora? Al margen de las consecuencias directas, toca ver dos movimientos. Uno es el que las propias empresas chinas de computación para la IA están desarrollando, como una Huawei que tiene listo su SuperPOD con Atlas 950 y que plantea dar el salto internacional como una alternativa a Nvidia. Otro, la propia política, ya que el 17 de noviembre, justo cuando el Departamento de Comercio planteó la medida, lanzó el aviso: si EEUU insiste en aplicar la norma, tomarán contramedidas.

No han especificado cuáles, pero aunque llevemos tiempo sin hablar del tema, hay que recordar que China mantiene el dominio de esas tierras raras imprescindibles para la carrera tecnológica. De momento no es algo cerrado, ya que la regla permitirá revisiones hasta el 19 de enero del año que viene, momento en el que definitivamente sabremos si EEUU ahora va en serio con las restricciones... o pasa lo que en los últimos años.

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