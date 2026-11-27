El grupo asiático Newborn Town, que cotiza en la bolsa de Hong Kong, ha comprado Softonic. Sí, así como lo lees. La mítica plataforma de descargas española que pasó de ser el sitio donde nos descargábamos prácticamente todo a, bueno, a acumular adware y gestores de descarga intrusivos, tiene nuevos dueños. Según comparten desde CincoDías, la operación está valorada en hasta 50 millones de euros.

Por qué importa. Softonic es una de las pocas supervivientes de la primera ola de empresas que se aprovecharon del boom de internet. Estuvo cerca de desaparecer a mediados de la década pasada y ahora está siendo absorbida por una empresa que gana dinero con aplicaciones sociales y juegos para móviles.

En detalle. Softonic mantendrá su marca, su equipo directivo y su sede en Barcelona, con Fiona Garvey continuando como CEO, según comparten desde El Economista. Tiene 85 empleados, además de unos 30 colaboradores externos. Garvey contaba al medio que seguirá siendo una empresa española, sujeta a la legislación nacional y europea, incluidos el RGPD y las normas de servicios digitales de la UE.

Quien parece haber propiciado la venta ha sido Michael Levit, fundador de Adtech. Era el principal accionista con una participación de más del 60 %, mantenida junto con un grupo de 42 accionistas. Entró en 2019 comprando el 33 % de la empresa. Garvey dice que él fue el impulsor de la operación.

Según cuenta Garvey, dos empresas preguntaron en enero y febrero si Softonic estaba en venta, lo que llevó a la compañía a explorar el mercado tanto en Europa como en Asia.

Cifras. Softonic aumentó sus ingresos un 14,1 % en 2025 hasta los 32,4 millones de euros, y su EBITDA subió un 21,4 % hasta los 5,1 millones de euros, según Expansión. Garvey dice que los ingresos se han duplicado entre 2020 y 2025. Para 2026 espera unos 30 millones de euros, señalando al mismo tiempo que el área de consumo (B2C) está creciendo. La plataforma cuenta con unos 100 millones de usuarios mensuales, con una fuerte presencia en Europa, el Sudeste Asiático y Latinoamérica, y en la India en particular, según comparten desde el medio.

El comprador. Newborn Town desarrolla aplicaciones de entretenimiento social y juegos al estilo MICO, YoHo, TopTop o Alice's Dream: Merge Games. Tal y como cuentan desde El Economista, sus apps han llegado a más de 1.000 millones de usuarios en más de 100 países y regiones. Los ingresos en el primer semestre de 2026 fueron de 607 millones de dólares (unos 554 millones de euros), un 37 % más interanual. Expansión añade un EBITDA ajustado de unos 101 millones de euros para el periodo, un 23 % más.

La compra parece una estrategia complementaria en la que Softonic pone su canal de distribución y Newborn Town las apps que pretende ofrecer a regiones donde no tiene tanta presencia. Garvey contaba a Expansión que Softonic había lanzado dos aplicaciones móviles este año, pero que Newborn se mueve a una velocidad muy distinta.

Un poco de historia. Tomás Diago fundó Softonic en 1997 como Shareware Intercom, y se convirtió en una empresa independiente en el año 2000. En 2012 alcanzó unos ingresos de 52 millones de euros, y en 2013 el fondo suizo Partners Group adquirió el 30 % por 81 millones de euros, recuerda El Economista. A ello le siguió un plan de despidos en 2014. Un año más tarde, en 2015, la empresa perdió hasta 21 millones de euros y llevó a cabo otro proceso de recorte de plantilla, antes de la recuperación bajo la dirección de Garvey.

La última adquisición de Softonic fue Appvizer en 2024, que abrió su negocio B2B, ahora alrededor del 5 % de los ingresos, según Expansión. “Nos entusiasma trabajar estrechamente con su equipo y aprovechar la experiencia de Newborn Town en IA y operaciones globales para acelerar las iniciativas de IA de Softonic y llevar su plataforma a más usuarios en todo el mundo,” contaba Li Ping, CEO de Newborn Town.

En Xataka | Xiaomi ha construido su éxito sobre móviles baratos. La crisis de las memorias le está obligando a vender menos, pero más caro