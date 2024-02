Hay muchísima gente devolviendo las Vision Pro. Uno de sus problemas era previsible: compartirlas es una odisea

Las Vision Pro son un producto espectacular cuando uno las prueba, pero si estás pensando en comprártelas ten en cuenta algo importante: no podrás compartirlas fácilmente con familiares y amigos. La decisión no es accidental, pero es una limitación notable de un producto que ya sabíamos que nos aisla del resto del mundo pero que a priori parecía perfecto para poder ser disfrutado por miembros de una misma familia. Y sin embargo, de eso nada. No al menos de forma sencilla.

Es una de las razones por las que las Vision Pro tienen mucho más de iPad que de Mac. Puede que la firma quiera vendernos estas gafas de realidad mixta como su nuevo ordenador, pero esa declaración de intenciones se queda en eso, porque los Mac sí tienen soporte multiusuario, pero los iPad y las Vision Pro, no.

Es una estrategia que ya aplicaron con claridad cuando lanzaron el iPhone, aunque aquí la decisión parecía lógica: uno no suele compartir el móvil, un dispositivo cada vez más simbiótico y en el que ya centramos parte de nuestra rutina diaria. Aún así Android da soporte a varios usuarios tanto en tableas como en móviles —donde esa opción es cada vez más potente—.

Pero las Vision Pro son aquí como los iPad: están pensadas como dispositivos unipersonales. Aunque ambos productos están pensados para ser usados por una única persona al mismo tiempo —como el móvil o el ordenador, también invitan a ser compartidos para que otras personas los disfruten o trabajen con ellos.

Apple únicamente permite que haya una cuenta de Apple ID asociada a las Vision Pro, algo que ya hace con el iPad o con el iPhone pero que curiosamente no ocurre con los móviles basados en Android, los PCs y portátiles basados en Windows, los PCs y portátiles de Apple, la Nintendo Switch e incluso las gafas Meta Quest, que tuvieron sus problemas con esto pero que desde hace un tiempo permiten ser usadas con hasta cuatro cuentas distintas.

La cosa es más preocupante si tenemos en cuenta que mientras que el iPad es un producto relativamente asequible —bueno, cada vez menos—, las Vision Pro cuestan 3.500 dólares (sin impuestos). Desde la aparición de las gafas hemos visto cómo la gente comentaba que por ese precio igual era más interesante comprarlas que gastar ese dinero en una tele gigante de alta gama. Una tele es un dispositivo que se puede disfrutar solo o acompañado, pero las Vision Pro son un producto que solo una persona puede disfrutar cada vez.

Apple da una pequeña opción y permite abrir sesiones de invitado manteniendo pulsado el botón izquierdo durante cuatro segundos, pero tras la calibración esa información no se guarda en el dispositivo, y los invitados tienen que volver a realizarla, y aunque el proceso es sencillo y relativamente rápido —unos pocos minutos—, no es algo que uno quiera hacer cada vez que usa las gafas. ¿Por qué Apple no ofrece la opción de guardar varios perfiles con sus respetivas calibraciones?

No lo sabemos, y aunque puede que Apple ofrezca esa opción en el futuro, no es seguro que lo haga. No al menos si recordamos la historia del iPad.

Apple siempre quiso que todo el mundo tuviera su propio iPad

En abril de 2010 Apple lanzaba el iPad, una tableta que según la propia empresa planteaba el inicio de la era post-PC. Aquello era en realidad una falacia, pero el formato cuajó y la firma de Cupertino se hizo (otra vez) de oro con un dispositivo que, eso sí, tenía una gran limitación: no había soporte multi-usuario.

Han pasado casi 14 años y seguimos igual. El iPad no se puede compartir.

No al menos de forma fácil. Uno se puede crear carpetas distintas, usar diferentes aplicaciones de correo y navegación web e incluso aprovechar que algunas redes sociales como Facebook o Twitter (X) permiten perfiles múltiples dentro de sus clientes. Luego está la excepción para entornos educativos, pero no es una alternativa disponible para usuarios finales.

No es desde luego lo ideal para un producto que invita a ser compartido, pero con ello Apple ha logrado sin duda impulsar las ventas de sus tabletas, que además ha ido ofreciendo en distintas versiones para tratar de atraer a distintos tipos de público. Ni siquiera la "macosificación" de iPadOS, que cada vez hereda más opciones del sistema operativo de los Mac, ha logrado que el soporte multiusuario acabe en los iPad. Apple simplemente descarta esa opción.

No había impedimento técnico: Google ofrece esa opción en tabletas Android desde 2012 con Jelly Bean, pero en Apple jamás han querido ofrecer dicha opción. El sistema operativo macOS X ofrece esa opción desde 2001 y tanto iOS como iPadOS se basan en este heredero de los sistemas Unix, que se concibió como un sistema operativo multiusuario. Apple simplemente ha capado esa opción en sus tabletas para vender más.

Y con las Vision Pro, al menos a priori, parecen estar exactamente lo mismo. Una pena.

