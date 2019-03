Rusia golpea el último reducto libre de censura y ordena a los grandes proveedores de VPN bloquear los sitios de su lista negra

Rusia continúa su particular lucha contra las tecnologías que permiten conectarse de manera anónima. A finales de 2017, Vladimir Putin firmó una ley en la que prohibía todas las VPN que fueran a facilitar el acceso a "contenidos ilegales". En aquel momento múltiples servicios VPN abandonaron el país, pero otras tantas siguieron funcionando.

Ahora, según informa TorrentFreak, las autoridades rusas han ordenado a los 10 mayores proveedores VPN del país que deberán coordinarse con la base de datos FGIS, la particular lista negra de sitios bloqueados por el gobierno ruso, y bloquear su acceso de manera automática.

Rusia recrudece su lucha contra los servicios VPN

Los operadores locales de Rusia están obligados por ley a bloquear ciertos sitios "prohibidos", sin embargo los mecanismos para poder acceder a ellos todavía estaban ahí. Uno de estos son las VPN, aunque con la ley de 2017 ya se estrechó el cerco. La ley rusa establecía que si esos servicios VPN ofrecían acceso a sitios bloqueados por las autoridades, pasarían también a formar parte de la lista negra.

Era una ley que dejaba margen a los proveedores VPN, mientras se mantuvieran dentro de unos límites. Pero ahora, Roscomnadzor, el servicio de comunicaciones oficial, habría enviado una notificación con nuevas medidas a los 10 proveedores VPN con servidores en Rusia: NordVPN, ExpressVPN, TorGuard, IPVanish, VPN Unlimited, VyprVPN, Kaspersky Secure Connection, HideMyAss!, Hola VPN, y OpenVPN.

La agencia del gobierno ha empezado a ordenar que estos proveedores trabajen directamente con la interfaz de la base de datos FGIS, tal y como ya hacen distintas compañías como Yandex, Sputnik o Mail.ru.

Como puede leerse en el comunicado enviado a TorGuard:

"De conformidad con el párrafo 5 del Artículo 15.8 de la Ley Federal Nº 149-FZ de 27.07.2006 'Sobre información, tecnología de la información y protección de la información', le informamos sobre la necesidad de conectarse al sistema de información estatal federal de las fuentes de información y redes bloqueadas [FGIS] dentro de los treinta días hábiles a partir de la recepción [de este aviso]”

Los servicios VPN tendrían un mes para aplicar estos cambios. Una acción que en caso de no cumplirse se aplicarían los mismos criterios que antes y se añadirían estos proveedores a la lista negra.

TorGuard, uno de los servicios VPN afectados, anuncia que dejará de operar en Rusia

En respuesta a este requerimiento, TorGuard ha contestado que no operará bajos estos términos. “En el momento de escribir este artículo, TorGuard ha tomado medidas para eliminar toda la presencia física del servidor en Rusia. Hemos eliminado todos los servidores de nuestras ubicaciones de San Petersburgo y Moscú y ya no realizaremos negocios con los centros de datos de la región".

Una decisión donde además especifica que sus sistemas no se han visto afectados. "Nos gustaría que quede claro que esta eliminación de servidores fue una decisión voluntaria de la administración de TorGuard y que no se incautó ningún equipo".

Según la notificación de Roscomnadzor, la demanda incluye que estas compañías de VPN debían proporcionar a las autoridades detalles de sus operaciones. No así información sobre los datos de los usuarios, aunque esto no sería posible ya que TorGuard, al igual que otros proveedores como NordVP o ExpressVPN no guardan logs.

Los servicios de VPN están consultando con sus abogados qué opciones tienen, aunque por el momento el panorama se presenta con dos opciones claras: o trabajar con las autoridades rusas y bloquean los sitios "prohibidos" o dejan de operar en el país. Dos opciones que irremediablemente llevan a los usuarios a tener menos libertad para conectarse en la red.