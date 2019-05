Elitetorrent, Latelete.tv, 1337x y más: todas las páginas de descargas que están bloqueadas en España por orden judicial

El Gobierno de España continúa su lucha contra las páginas de descargas. Con la aprobación de la nueva "Ley Sinde" se podrán cerrar webs incluso sin necesitar una autorización judicial. Un mecanismo que facilitará bloquear aquellos sitios que infrinjan las leyes de Propiedad Intelectual.

¿Cómo es el proceso que se sigue a la hora de cerrar una página web? El mecanismo es bastante opaco. La Sección Segunda, un órgano administrativo integrado por vocales de varios ministerios, es el encargado de, según la Ley de Propiedad Intelectual, proteger los derechos de propiedad intelectual. El primer paso para bloquear una web es que haya una denuncia por parte de los propietarios de los derechos. Una vez realizado este procedimiento, la Sección Segunda toma las riendas y dicta resolución.

Finalmente, es el juez quien autoriza o deniega la resolución de la Sección Segunda, un paso que con la nueva Ley Sinde no será necesario para proceder a bloquear una web a través de los operadores. La figura del juez está para indicar si se están vulnerando derechos de libertad de expresión, aunque no declara culpabilidad. Esto último debe resolverse en el posterior juicio, en caso que se realice.

Según los datos del Ministerio de Cultura y Deporte, a finales de marzo 479 webs fueron afectadas por las acciones de la Sección Segunda de Propiedad Intelectual. De las cuales, todas menos 35 retiraron todos los contenidos que, según ellos, se ofrecían de manera ilícita. Como consecuencia de estas actuaciones, 56 páginas webs han tenido que cerrar completamente. Entre ellas, se incluyen algunas tan conocidas como 'Elitetorrent' o 'ExVagos'.

Sin embargo, el Gobierno no ofrece una lista completa ni da más detalles sobre las páginas webs cerradas de manera cautelar. Tampoco de aquellas que webs que tuvieron problemas legales y decidieron cerrar o de aquellas que han cerrado por temor a los bloqueos.

El panorama de las páginas de descargas ha cambiado radicalmente respecto a como era hace diez años y esto se debe entre otros motivos a los casi constantes bloqueos que han habido por parte de la Comisión Segunda. Este es un repaso de aquellas páginas de descargas que han sido bloqueadas en España. Muchas de ellas cerradas indefinidamente, mientras que otras siguen buscando una nueva vida en dominios alternativos.

Páginas bloqueadas por la Ley de Propiedad Intelectual

Elitetorrent.com

El caso de Elitetorrent es particularmente curioso debido a que pese a llevar varios años bloqueado, todavía sigue disponible en dominios alternativos.

Tanto 'elitetorrent.com' como 'elitetorrent.net' aparecen en el listado de dominios bloqueados por la Comisión de la Propiedad Intelectual, pero la página ha seguido su curso.

ThePirateBay

España es solo un país más donde The Pirate Bay está bloqueado. Fue en marzo de 2015, donde el juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº5 de Madrid ordenó bloquear el acceso a TPB. Según especificaba la Ley Sinde, ante la falta de respuesta de la página a la petición de retirada de los contenidos infractores se procedió a su cierre.

Actualmente el buscador de torrents, considerada como la página de BitTorrent más visitada del mundo, se puede acceder a través de los múltiples dominios existentes.

exVagos y GoEar

Cuatro años más tarde, en 2016, AGEDI denunció a 'exvagos.com' y GoEar, solicitando la eliminación y retirada de más de 100.000 enlaces a audios. La Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual dictó sentencia y actualmente se encuentran en el listado de dominios bloqueados en España.

La web de exvagos tiene hasta nueve dominios distintos bloqueados, entre los que se encuentran 'exvagos.com', 'exvagos.tv', 'exvagos.pro','exvagos.li', 'exvagos.me', 'exvagos.ovh', 'exvagos.uk', 'exvagos.club' y 'exvagos.net'.

Seriesflv, Pordescargadirecta, cuevana2 y más

La gran cantidad de páginas de internet bloqueadas ha llevado a que existan iniciativas como 'Unblocked', un directorio de webs facilitadoras de descargas que han intentado ser bloqueadas. Una herramienta suficiente polémica como para que sus responsables hayan tenido que reubicar la web en varias ocasiones.

En el caso de la Sección Segunda de la CPI, existen hasta 62 dominios bloqueados. Como son los recientes casos de las webs de 'pordescargadirecta.com', 'pelis24.com' o 'cuevana2.tv'.

La Comisión Segunda de Propiedad Intelectual ha logrado bloquear los siguientes dominios, siguiendo los dictados de 24 resoluciones judiciales en el ámbito de la Audiencia Nacional. Una larga lista que únicamente representa una parte de las páginas web bloqueadas en nuestro país.

www.vooxi.com

www.equipo.gdn

www.equipox.online

www.musicalcloud.es

www.musicalcloud.com

www.pordescargadirecta.com

www.issuu.com

www.freelibros.org

www.freelibros.com

www.freelibros.me

www.dafenart.com

www.pelis24.com

www.pelis24.tv

www.pelis24.live

www.newpelis24.com

www.pelis24.life

www.pelisespaña.site

www.pelisespaña.club

www.pelisespaña.life

www.music-bazaar.com

www.music-bazaar.pro

www.music-bazaar.biz

www.music-bazaar.net

www.music-bazaar.movi

www.seriesflv.net

www.genteflowmp3.com

www.genteflowmp3.org

www.genteflowmp3.me

www.genteflowmp3.tv

www.genteflowmp3.one

www.divxtotal.com

www.x-caleta.com

www.harpofilm.es

www.grantorrent.net

www.grantorrent.com

www.mp3xd.com

www.fiuxy.com

www.fiuxy.net

www.fiuxy.biz

www.fiuxy.bz

www.fiuxy.co

www.fiuxy.eu

www.fiuxy.org

www.espaebook.com

www.espaebook.org

www.descargarmusica.me

www.verdirecto.tv

www.espapdf.com

www.espapdf.net

www.elitetorrent.com

www.elitetorrent.net

www.quedelibros.com

www.tucinecom.com

www.multiestrenos.com

www.goear.com

www.newpct.com

www.bajatodo.net

www.bajatodo.xyz

www.cinefox.tv

www.thepiratebay.se

www.thepiratebay.org

www.thepiratebay.net

www.thepiratebay.com

www.compralia.es

www.peliculasonlineflv.net

www.veocine.es

www.exvagos.com

www.exvagos.tv

www.exvagos.pro

www.exvagos.li

www.exvagos.me

www.exvagos.ovh

www.exvagos.uk

www.exvagos.club

www.exvagos.net

www.equipox.ovh

www.todocvcd.com

www.todocvcd.net

www.x-caleta2.com

www.ultimoslanzamientos.com

www.pordescargadirecta1.com

www.harpofilm.com

Páginas bloqueadas por un juez o intervenidas por la Guardia Civil

Además de las páginas de descargas bloqueadas por la Sección Segunda, también existen numerosas webs que han tenido que cerrar después de denuncias de otras organizaciones u operaciones de la Guardia Civil o la Policía Nacional.

El pasado 10 de julio se produjo el cierre de páginas como 'Tomadivx.org', 'DDMix' y 'NewPCT1' y actualmente esas páginas redirigen a una web policial. En el caso de entidades como Red.es, también han logrado clausurar páginas como 'retro80.es', 'musicalcloud.es', 'lolabits.es', 'mydownload.es' o 'peliculas4.es'. Pero hay bastantes más. Estas son algunas de las páginas bloqueadas más importantes por acciones judiciales no relacionadas con la Comisión de Propiedad Intelectual.

Elitetorrent.biz

Adicionalmente al cierre de 'Elitetorrent.com' y '.net', el Juzgado de lo Mercantil número 9 de Barcelona decretó el pasado mes de marzo bloquear también el dominio 'elitetorrent.biz'. Un bloqueo que las tres grandes operadoras, Movistar, Orange y Vodafone, aplicaron cautelarmente.

El auto del juez llegó 42 días después que los estudios de cine y televisión que incluyen a Columbia, Disney, Paramount, Fox, Universal y Warner interpusieran la demanda.

Actualmente, si colocamos 'Elitetorrent.biz' en la barra de navegador seremos redirigidos automáticamente al nuevo dominio: 'Elitetorrent.io'. Una web que desde una conexión Movistar e IP de España, es accesible perfectamente.

Mejortorrent

Otra página de descargas bloqueada es 'Mejortorrent.com'. Si la visitamos, la página web redirige a la web de 'webbloqueadaporpolicianacional.com', donde aparece el símbolo de la Policía Nacional y el mensaje que el dominio ha sido intervenido por la autoridad judicial. Aunque no se especifica qué juzgado ha llevado a cabo la orden.

Actualmente, 'mejortorrent.tv' se encuentra en la posición nº41 del ranking de Alexa en España, aunque, según describe ADSLZone, el portal llegó a situarse entre el top 20 de webs más visitadas. Recientemente, el dominio alternativo 'mejortorrent1.com' también ha sido bloqueado después de la denuncia de los grandes estudios de cine.

Gnula

'Gnula.nu' y 'Gnula.se' son dos de los dominios que también han sido bloqueados, después de la resolución del Juzgado de lo Mercantil número 9 de Barcelona. En este caso, la página web sigue operativa a través del dominio 'Gnula.me'.

″Exhiben ilegalmente películas y con las que obtienen un beneficio tan ingente como ilícito gracias a los ingresos publicitarios que generan″, aseguraba en un comunicado la Federación de Distribuidoras Cinematográficas.

Latelete.tv y Rojadirecta

El 26 de noviembre de 2015, el Juzgado de lo Mercantil de A Coruña ordenó el cierre cautelar del portal Rojadirecta. Desde entonces, los dominios de 'rojadirecta.com', 'me' o '.es' han estado bloqueados. Actualmente, el portal sigue estando activo a través de 'rojadirecta.biz'.

A Rojadirecta se le acusó de "competencia desleal" por parte de Canal+. Los dueños de la web respondieron que su web era legal y no esperaban cambios para el usuario final, pero finalmente las operadoras bloquearon el acceso al no eliminar los enlaces a las retransmisiones de los partidos de fútbol.

Después del cierre aparecieron numerosas alternativas. Entre ellas TarjetaRojaOnline o Latelete.tv. Sin embargo, esta última también aparece como bloqueada por orden judicial y redirige a la web 'webbloqueadaporpolicianacional.com'. Al menos en redes Movistar. Un bloqueo que, según ADSLZone, llegó junto al de los portales 'lacasadeltikitaka.me', 'pirlotv.online' y 'deportemixtv.info'.

1337x.to

La Asociación de Gestión de Derechos de Propiedad Intelectual (AGEDI) logró que el Juzgado Mercantil número 1 de Barcelona ordenase bloquear el acceso a siete páginas webs diferentes; entre las que se encuentran '1337x.to', 'Masquetorrent.com', 'Isohunt.to', 'Limetorrents.cc', 'Torlock.com'. 'Torrentfunk.com' y 'Extratorrent.cd'.

Según indica la propia asociación que puso la denuncia, 1337x era una página web de descargas muy visitada con 85 millones de visitas durante 2018 y un beneficio de 1,3 millones de dólares anuales.

También denunciadas por AGEDI, el juzgado mercantil número 11 de Barcelona bloqueó en España las páginas de 'flvto.biz', 'flvto.com', 'flvto.co/es', 'flvv2mp3.org', 'flv2mp3.com', 'flv2mp3.by', y '2conv.com' por la práctica conocida como 'stream ripping'.

DivxTotal, GamesTorrents y Estrenos DTL

"Operación Cascada" fue el nombre que la Guardia Civil dio a la campaña de bloqueo de varias páginas dedicadas a compartir por P2P contenidos con propiedad intelectual. En una primera fase, se cerraron 23 páginas entre las que se encontraban DivxTotaL, GamesTorrents y Estrenos DTL.

La Guardia Civil apuntaba que los administradores de estos dominios operaban desde el extranjero, aunque el 80% del tráfico venía de España.

Pese a que la web de 'DivxTotaL.com' fue bloqueada, lo cierto es que los administradores han ido activando progresivamente nuevos dominios. Se llegó a bloquear el acceso a 'DivxTotaL1.org' o 'DivxTotaL.co', pero actualmente se puede visitar en 'divxtotal3.net'. Un número que evidencia la cantidad de dominios que llevan escapando del bloqueo de la justicia.

SeriesBlanco

La Guardia Civil junto a la Fiscalía de Criminalidad Informática y en colaboración con policías de Argentina, Alemania y EEUU, cerró a mediados de 2018 hasta 49 páginas web distintas. La operación se dividió en tres grandes operativos: "Cascada", con los casos de Gamestorrents y Divxtotal comentados previamente; "Démona", con el cierre de 'Descargasmix.com' y asociados y "Colmillo", donde se bloquearon 7 dominios vinculados a las páginas 'Seriesblanco.com' y 'Bajul.org' y donde se detuvo a su administrador.

SeriesBlanco comenzó a funcionar en 2014 y contó con al menos 15 millones de visitas mensuales. Actualmente los dominio de 'seriesblanco.com' y 'seriesblanco.tv' están inoperativos, aunque ya no muestra el símbolo de la Guardia Civil.

Páginas de descargas que cerraron y entraron en juicios

Vagos.es

En 2012, uno de los portales en español más conocidos cerró después de la denuncia de la asociación CEDRO. Hablamos de 'Vagos.es', un portal representado en su momento por la empresa Wamba Project S.L.

Los responsables de Vagos aseguraron que el cierre de sus foros es temporal hasta que se pudiera demostrar que no se incurría en ningún delito, lo que quedó probado posteriormente. La página no aparece en el listado de webs bloqueadas por la Comisión Segunda, aunque 'vagos.es' sí dejó de estar disponible.

Seriesyonkis

El caso de Seriesyonkis es posiblemente uno de los más importantes en materia de descargas y propiedad intelectual. En 2008 era una de las veinte páginas más visitadas de España, pero la acusación de dos grandes entidades de gestión de derechos como EGEDA y FAP llevó al bloqueo y cierre de la página.

No es juicio sencillo, ya que intervienen varias acusaciones y por el camino la web dejó varios administradores. El dominio de 'seriesyonkis.com' cambió de dueño varias veces y el contenido de la web fue modificándose hasta acabar convertida en publicidad. Una web colaborativa venida a menos que representa como ninguna la batalla entre este tipo de páginas y la justicia española.

Seriespepito y Películaspepito

Los administradores de 'Seriespepito' y 'Peliculaspepito' fueron detenidos a finales de 2014, después de una operación de la Unidad de Investigación Tecnológica de la Comisaría General de Policía Judicial con la colaboración de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Alicante. Posteriormente y después de declarar fueron puestos en libertad. La Policía les acusó de generar unos beneficios estimados en 1.085.000 euros a través de estas páginas web que ponían "a disposición de los internautas obras protegidas".

La página web, cuya empresa propietaria en su día era Zeniox Media SL, puede consultarse actualmente a través del dominio 'seriespepito.biz', pero no así el '.com' que no está disponible ya que se acordó el cierre cautelar del hosting, situado en España.

Páginas que cerraron por iniciativa propia para no recibir más "avisos"

PlusDede

'PorDescargaDirecta' pasó a ser 'PorDede', pero a mediados de julio de 2017 sufrió un hackeo masivo que les obligó a cerrar durante meses. Medio año después anunciaron su regreso pero lo hicieron con otra filosofía. Actualmente se encuentran en fase de renovación, buscando una alternativa legal.

En medio de estos cambios de 'PorDede', apareció 'PlusDede'. Pero su cierre no tardó mucho en llegar. ¿Los motivos? "Escapan a su control", indicaron los propietarios. El dominio de 'plusdede.com' sigue estando activo, pero únicamente para mostrar un mensaje donde indica que recibieron un "aviso" en el que constaba la dirección personal de un miembro del equipo. Al día siguiente varios integrantes decidieron abandonar.

Desdeunlugarmejor, Subtitulos.es, Planeta Lúdico y más

No fue por orden judicial, pero 'Subtitulos.es' cerró un día antes de la entrada en vigor de la "Ley Mordaza". ¿El motivo? "Leyes draconianas" afirmaron. Operativa desde 2008, 'Subtitulos.es' cerró frente a un marco legal incierto y temiendo que cayeran sobre ellos multas similares a las vistas en otros países, como los casos de Legendas.TV o Undertexter.se.

En el caso de páginas como 'tusseries.com', 'descargaya.es', 'peliculon.tv', 'ultimosdiscos.com', 'kioskowarez.net' y 'descargas-directas.net', que también decidieron cerrar por voluntad propia después de ser notificados como parte de una denuncia, según informa La Razón.

'Desdeunlugarmejor' comenzó siendo un referente para las descargas en España con el programa Pando, pero para evitar problemas legales con la Ley de Propiedad Intelectual decidieron echar el cierre. Una decisión similar tomó 'papyrefb2', página donde se compartían libros en formato digital y donde decidieron eliminar todos los ebooks para no enfrentarse a las multas.

Las Leyes de Propiedad Intelectual no solo han creado el marco legal para cerrar páginas, también han actuado como una medida de presión para que muchas webs se anticiparan y decidieran cerrar por su propia cuenta. Son los casos de 'Planeta Lúdico', 'Magnovideo', 'Multifriki' o 'InfoAliment'.