Diccionario traductor joven - señor mayor: porque entender a los chavales es fácil si sabes cómo

Qué lejos quedan aquellos tiempos de hablar por chats IRC o Messenger, ¿verdad? ¿Os acordáis de cuando usábamos :D, (L) y :( para mostrar sentimientos? Ahora estos simbolitos han sido sustituidos por los emojis. Hay un montón, pero un montón, aunque todavía tengo la duda de si hay suficientes emojis de coches para expresar lo que quiero decir.

Pero seguramente hayas visto que además de manejar los emojis con una soltura digna de un profesional, los más jóvenes usan cierto slang que en algunas ocasiones roza lo absurdo. O sea, yo soy millenial, la última generación, de hecho, y hay veces que me cuesta entender qué quieren decir mis primos pequeños cuando usan estos términos. Y si me cuesta a mí, que soy de esos "nativos digitales", no me quiero ni imaginar lo que les costará a mis tíos.

Así que para echar una mano a esos padres, madres, abuelos y abuelas que no entiendan qué quieren decir sus hijos y nietos cuando dicen que tienen ganar de ver al bae o le responden "ok boomer", he preparado un pequeño diccionario joven-señor mayor. Después de todo, estamos en cuarentena, así que habrá que hablar con los chavales en su idioma para que esto no se convierta en una anarquía.

Acepto recomendaciones. Estoy seguro de que me habré dejado en el tintero muchos otros términos de uso común entre la Generación Z, así que antes de pensar que un chaval está invocando a Satanás mientras juega online, deja lo que hayas oído en los comentarios y buscaré en los libros de historia qué quiere decir. Dicho esto, comenzamos.

"LOL, WTF, get REKT noob" - "Jajaja, ¿pero qué?, eres bastante malo, te voy a dar una paliza, novato"

Como todo buen diccionario, los términos están ordenados alfabéticamente. A la izquierda tienes la palabra joven y a la izquierda la traducción al bello idioma de Cervantes.

AF : del inglés "as fuck", se usa para indicar que algo es "muy". Por ejemplo, "estoy cansado AF" significa "estoy muy cansado". Realmente sería más "estoy cansado de cojo...", pero está feo decir la palabra.

: del inglés "as fuck", se usa para indicar que algo es "muy". Por ejemplo, "estoy cansado AF" significa "estoy muy cansado". Realmente sería más "estoy cansado de cojo...", pero está feo decir la palabra. AFK : del inglés "Away from keyboard", significa estar lejos del teclado. Se usa en los juegos online cuando un jugador ha entrado en la partida pero no está jugando (y lo matan constantemente o no ayuda). Los AFK son los peores seres del mundo.

: del inglés "Away from keyboard", significa estar lejos del teclado. Se usa en los juegos online cuando un jugador ha entrado en la partida pero no está jugando (y lo matan constantemente o no ayuda). Los AFK son los peores seres del mundo. Also yo : significa "Yo también" y suele usarse para mostrar una contradicción. Por ejemplo: "Yo: quiero hacer deporte y ponerme fuerte. Also yo: foto comiéndome un paquete de Doritos mientras juego al 'WoW'".

: significa "Yo también" y suele usarse para mostrar una contradicción. Por ejemplo: "Yo: quiero hacer deporte y ponerme fuerte. Also yo: foto comiéndome un paquete de Doritos mientras juego al 'WoW'". Bae : viene de "babe" y se usa para referirse al novio o la novia.

: viene de "babe" y se usa para referirse al novio o la novia. Bizarro : no es "valiente y apuesto", que es lo que significa en español, sino que viene del inglés. "Bizarre" en inglés es extraño o estrafalario, así que si tu hijo te dice que algo es bizarro, piensa que quiere decir que es más raro que un perro verde.

: no es "valiente y apuesto", que es lo que significa en español, sino que viene del inglés. "Bizarre" en inglés es extraño o estrafalario, así que si tu hijo te dice que algo es bizarro, piensa que quiere decir que es más raro que un perro verde. Bomboclaat : evolución de "sco pa tu manaa", sirve para pedir a los usuarios de Twitter que den su opinión sobre un tema o digan a qué le recuerda una foto o vídeo.

: evolución de "sco pa tu manaa", sirve para pedir a los usuarios de Twitter que den su opinión sobre un tema o digan a qué le recuerda una foto o vídeo. Crush : tu crush es el chico o chica que te gusta y con el que tienes algo de obsesión. Tu crush es la persona que quieres que sea tu bae, para que nos entendamos.

: tu crush es el chico o chica que te gusta y con el que tienes algo de obsesión. Tu crush es la persona que quieres que sea tu bae, para que nos entendamos. Dejarte en R, en visto o en azul : significa que le ha hablado a alguien por una app de mensajería, tipo WhatsApp, le ha leído el mensaje y no le ha contestado. Lo de "R" viene por BlackBerry Messenger, que mostraba una "R" (de "read", leído) cuando alguien leía un mensaje. "En visto" viene de Instagram y "en azul" de los dos ticks azules que aparecen en WhatsApp cuando alguien lee un mensaje.

: significa que le ha hablado a alguien por una app de mensajería, tipo WhatsApp, le ha leído el mensaje y no le ha contestado. Lo de "R" viene por BlackBerry Messenger, que mostraba una "R" (de "read", leído) cuando alguien leía un mensaje. "En visto" viene de Instagram y "en azul" de los dos ticks azules que aparecen en WhatsApp cuando alguien lee un mensaje. Emosido : puede verse acompañado por "engañado", se refiere a un graffiti de una pared en Sevilla en la que alguien no muy docto en el idioma de Cervantes quiso poner "Hemos sido engañados". Se usa para eso, para hacer referencia algo que finalmente no era verdad.

: puede verse acompañado por "engañado", se refiere a un graffiti de una pared en Sevilla en la que alguien no muy docto en el idioma de Cervantes quiso poner "Hemos sido engañados". Se usa para eso, para hacer referencia algo que finalmente no era verdad. Estar gucci : cuando algo está gucci es que está bien. Viene de la canción 'Ta To Gucci (Remix)' de Cauty, Rafa Pabön, Brytiago, Cosculluela, Darell y Chencho Corleone.

: cuando algo está gucci es que está bien. Viene de la canción 'Ta To Gucci (Remix)' de Cauty, Rafa Pabön, Brytiago, Cosculluela, Darell y Chencho Corleone. Estar mamadísimo : estar muy fuerte, aunque también se puede usar para referirse a estar muy bebido.

: estar muy fuerte, aunque también se puede usar para referirse a estar muy bebido. Estar ready : estar listo, estar preparado para algo, generalmente para algo que va a suponer mucho esfuerzo.

: estar listo, estar preparado para algo, generalmente para algo que va a suponer mucho esfuerzo. FB : siglas de Facebook, la red social de los padres.

: siglas de Facebook, la red social de los padres. Fortnite: un juego de disparos y construcción desarrollado por Epic Games. Se pronuncia "fortnait", aunque también se puede encontrar como "fornite". Tiene su propio metalenguaje, y en Xataka ya tenemos un diccionario al que puedes recurrir para entenderlo.

Gaming : cuando hablamos de "gaming" hablamos de cosas relacionadas con videojuegos. Un teclado "gaming" es un teclado pensado para videojuegos (sí, los hay), un ratón "gaming" es un ratón con muchos botones para videojuegos (también los hay, lo de tener solo dos botones es vintage), etc.

: cuando hablamos de "gaming" hablamos de cosas relacionadas con videojuegos. Un teclado "gaming" es un teclado pensado para videojuegos (sí, los hay), un ratón "gaming" es un ratón con muchos botones para videojuegos (también los hay, lo de tener solo dos botones es vintage), etc. Get REKT : es una forma de decir "get wrecked", que significa "te voy a dar una paliza". Se usa en los videojuegos como una especie de provocación.

: es una forma de decir "get wrecked", que significa "te voy a dar una paliza". Se usa en los videojuegos como una especie de provocación. GG : siglas de "Good game", significa "buena partida" y es una forma de felicitar a los compañeros del equipo cuando termina una partida online. También se puede usar para indicar que estás de acuerdo con algo.

: siglas de "Good game", significa "buena partida" y es una forma de felicitar a los compañeros del equipo cuando termina una partida online. También se puede usar para indicar que estás de acuerdo con algo. GLHF : similar a "GG", significa "Good luck, have fun", que viene a ser "Buena suerte y pasadlo bien". Lo usan los jugadores de bien y los niños rata suelen responder con "LOL, get rekt".

: similar a "GG", significa "Good luck, have fun", que viene a ser "Buena suerte y pasadlo bien". Lo usan los jugadores de bien y los niños rata suelen responder con "LOL, get rekt". Gritar "Estefaníaaaaa" : lo hacen por echarse unas risas, o por los "loles", que se puede decir también, pero viene del programa la 'La isla de las tentaciones', cuando Cristopher se entera de que Estefanía, su pareja, se ha besado con Rubén. Un movidón. El caso es que Cristopher sale a buscarla gritando su nombre y bueno, fue un momento gracioso.

: lo hacen por echarse unas risas, o por los "loles", que se puede decir también, pero viene del programa la 'La isla de las tentaciones', cuando Cristopher se entera de que Estefanía, su pareja, se ha besado con Rubén. Un movidón. El caso es que Cristopher sale a buscarla gritando su nombre y bueno, fue un momento gracioso. Hablar como si hubiéramos vuelto a Messenger : también se ha puesto de moda volver a escribir "kmo si estuvierams n msn". No te preocupes, es una moda pasajera, o eso espero.

: también se ha puesto de moda volver a escribir "kmo si estuvierams n msn". No te preocupes, es una moda pasajera, o eso espero. Hulio : ahora ya no se usa tanto, pero viene del jugador del Betís Joaquín, que en una entrevista dijo que jugaba al tenis cuando en su vida había cogido una raqueta. Baptista, que estaba a su lado, empezó a reírse y Joaquín dijo "no sé ni coger una raqueta, Hulio". Pues se usaba así, para indicar que no tienes ni idea de cómo hacer algo.

: ahora ya no se usa tanto, pero viene del jugador del Betís Joaquín, que en una entrevista dijo que jugaba al tenis cuando en su vida había cogido una raqueta. Baptista, que estaba a su lado, empezó a reírse y Joaquín dijo "no sé ni coger una raqueta, Hulio". Pues se usaba así, para indicar que no tienes ni idea de cómo hacer algo. IG : siglas de Instagram, el Facebook de los jóvenes demasiado jóvenes para Facebook, pero demasiado mayores para TikTok.

: siglas de Instagram, el Facebook de los jóvenes demasiado jóvenes para Facebook, pero demasiado mayores para TikTok. IRL : siglas de "In Real Life". Se suele acompañar de "me IRL" o "yo IRL" para describir una situación que te representa. Si ves un vídeo de alguien que intenta estudiar y se pone a mirar Instagram porque no se concentra, puedes comentar "yo IRL" para indicar que también te pasa.

: siglas de "In Real Life". Se suele acompañar de "me IRL" o "yo IRL" para describir una situación que te representa. Si ves un vídeo de alguien que intenta estudiar y se pone a mirar Instagram porque no se concentra, puedes comentar "yo IRL" para indicar que también te pasa. K-POP : abreviatura de Korean Popular Music, es un género de música electrónica, dance y POP. Viene de Corea del Sur y se ha hecho muy popular en los últimos años gracias, en parte, a un grupo de chicos llamados BTS. Si tu hijo se sabe la letra, ¡enhorabuena!, está aprendiendo coreano. Una canción de muestra.

: abreviatura de Korean Popular Music, es un género de música electrónica, dance y POP. Viene de Corea del Sur y se ha hecho muy popular en los últimos años gracias, en parte, a un grupo de chicos llamados BTS. Si tu hijo se sabe la letra, ¡enhorabuena!, está aprendiendo coreano. Una canción de muestra. Kawaii : de origen japonés, realmente significa "bonito" o "tierno", pero en la cultura popular se usa "kawaii" para decir que alguien es aficionado a las cosas de origen japonés, como el anime o el manga.

: de origen japonés, realmente significa "bonito" o "tierno", pero en la cultura popular se usa "kawaii" para decir que alguien es aficionado a las cosas de origen japonés, como el anime o el manga. lol : significa "Laughing out loud", que viene a ser "reírse en voz alta". Sirve para sustituir a "jajaja", "jajajaja" o "jajajajaja", dependiendo de la efusividad. No vayas a responder con un "xD", eso es muy 2005.

: significa "Laughing out loud", que viene a ser "reírse en voz alta". Sirve para sustituir a "jajaja", "jajajaja" o "jajajajaja", dependiendo de la efusividad. No vayas a responder con un "xD", eso es muy 2005. LOL : no es lo mismo que "lol", porque LOL, en mayúsculas, son las siglas de 'League of Legends', un juego de estrategia para ordenador. Este juego tiene su propio metalenguaje, pero de eso hablaremos otro día, porque se merece un diccionario aparte. Si tu hijo te dice que es ADC no te preocupes, no es nada malo.

: no es lo mismo que "lol", porque LOL, en mayúsculas, son las siglas de 'League of Legends', un juego de estrategia para ordenador. Este juego tiene su propio metalenguaje, pero de eso hablaremos otro día, porque se merece un diccionario aparte. Si tu hijo te dice que es ADC no te preocupes, no es nada malo. Meme: un meme (de Internet) es, por lo general, una foto o vídeo gracioso que se hace viral y que se usa para sacar unas risas. Realmente es todo contenido multimedia que se difunde de forma masiva en Internet, pero una frase como "OK Boomer" (ahora hablamos de ella) se puede considerar un meme. Pero por lo general, un meme es esto.

Mis dies o mis dieses : "dar mis dieses" es dar las gracias por algo. Es una expresión que se originó en los foros de Internet, cuando los usuarios podían valorar una publicación dando una puntuación. Dar "mis dieses" era dar los diez puntos, valoración máxima.

: "dar mis dieses" es dar las gracias por algo. Es una expresión que se originó en los foros de Internet, cuando los usuarios podían valorar una publicación dando una puntuación. Dar "mis dieses" era dar los diez puntos, valoración máxima. Mood : literalmente, "estado anímico". Se usa para expresar cómo te sientes. Se suele acompañar de días de la semana, como "Monday mood", para indicar que "estás de lunes" y que te apetece meterte en la cama y esperar a que sea viernes. Es que queda mejor decir "Monday Mood" que "Mi estado anímico para este lunes no es óptimo".

: literalmente, "estado anímico". Se usa para expresar cómo te sientes. Se suele acompañar de días de la semana, como "Monday mood", para indicar que "estás de lunes" y que te apetece meterte en la cama y esperar a que sea viernes. Es que queda mejor decir "Monday Mood" que "Mi estado anímico para este lunes no es óptimo". Niño rata : viene de Los Simpsons y se usa para referirse a un jugador, normalmente de poca edad, que se las da de duro y muestra cierto comportamiento hostil. Se sabe porque suelen tener una voz más aguda que los demás jugadores (y para colmo, suelen gritar mucho).

: viene de Los Simpsons y se usa para referirse a un jugador, normalmente de poca edad, que se las da de duro y muestra cierto comportamiento hostil. Se sabe porque suelen tener una voz más aguda que los demás jugadores (y para colmo, suelen gritar mucho). Noob : el "matao" de toda la vida. Su significado más o menos literal es "novato", pero se usa en los videojuegos para indicar que alguien es muy malo.

: el "matao" de toda la vida. Su significado más o menos literal es "novato", pero se usa en los videojuegos para indicar que alguien es muy malo. OK Boomer : se ha puesto de moda recientemente y sirve como contestación a a las personas mayores cuando reaccionan a cosas propias de la gente más joven. Por lo general, es una forma de decirle a la persona que tiene una mente poco abierta y que es condescendiente con los jóvenes. Lo de "boomer" viene por los "baby boomer", es decir, los nacidos entre 1946 y 1965.

: se ha puesto de moda recientemente y sirve como contestación a a las personas mayores cuando reaccionan a cosas propias de la gente más joven. Por lo general, es una forma de decirle a la persona que tiene una mente poco abierta y que es condescendiente con los jóvenes. Lo de "boomer" viene por los "baby boomer", es decir, los nacidos entre 1946 y 1965. Opino / puntuó en las encuestas de Instagram : un usuario sube una foto y pone una encuesta. A un lado "opino", al otro "puntúo". Si otro usuario pulsa en "opino", el que ha subido la foto le mandará su opinión sobre él. Si pulsa en "puntúo", le dará una puntuación del 0 al 10, generalmente de su físico. No preguntes, yo tampoco lo entiendo.

: un usuario sube una foto y pone una encuesta. A un lado "opino", al otro "puntúo". Si otro usuario pulsa en "opino", el que ha subido la foto le mandará su opinión sobre él. Si pulsa en "puntúo", le dará una puntuación del 0 al 10, generalmente de su físico. No preguntes, yo tampoco lo entiendo. Otaku : persona fanática de la cultura japonesa, por lo general al manga y el anime.

: persona fanática de la cultura japonesa, por lo general al manga y el anime. Ou mama : viene de Berto Romero y Buenafuente y se usa con cierto carácter erótico, tipo "Oh sí...".

: viene de Berto Romero y Buenafuente y se usa con cierto carácter erótico, tipo "Oh sí...". Pa k kieres sber eso jaja salu2 : cuando alguien te pregunta algo comprometido y no quieres responder, se dice eso, que significa "¿Para qué quieres saber eso? Jaja, saludos". Ya no se usa mucho, pero es gracioso.

: cuando alguien te pregunta algo comprometido y no quieres responder, se dice eso, que significa "¿Para qué quieres saber eso? Jaja, saludos". Ya no se usa mucho, pero es gracioso. Ponerle grano y filtro lomo a las fotos : no me preguntéis por qué, pero ahora se ha puesto de moda subir fotos a Instagram con grano y filtro lomo, como si fueran antiguas. Lo vintage vuelve a estar de moda, pero eso no significa que puedas decir alegremente "ola k ase", eso es pasarse.

: no me preguntéis por qué, pero ahora se ha puesto de moda subir fotos a Instagram con grano y filtro lomo, como si fueran antiguas. Lo vintage vuelve a estar de moda, pero eso no significa que puedas decir alegremente "ola k ase", eso es pasarse. Real: cuando algo es muy cierto se dice "real". Por ejemplo, "real que me he comido dos Donuts está tarde".

Ser wack : lo dijo una vez Rosalía en su perfil de Twitter y se puso de moda. Literalmente, ser "wack" es el equivalente a decirle a alguien que apesta, en el sentido de que es mala persona.

: lo dijo una vez Rosalía en su perfil de Twitter y se puso de moda. Literalmente, ser "wack" es el equivalente a decirle a alguien que apesta, en el sentido de que es mala persona. Snap : de Snapchat, una app para subir fotos que desaparecen a las 24 horas. IG (que ya debes saber qué significa) se... inspiró en Snapchat para las historias.

: de Snapchat, una app para subir fotos que desaparecen a las 24 horas. IG (que ya debes saber qué significa) se... inspiró en Snapchat para las historias. Sorry not sorry : viene de la canción de Demi Lovato con el mismo nombre y significa, literalmente, "lo siento, pero no lo siento". Básicamente, es una frase que sirve para reconocer que has hecho algo de lo que no te arrepientes. Yo, por ejemplo, me he comido hoy un trozo de chocolate cuando estoy a dieta, así que sorry not sorry, lo reconozco pero no me arrepiento.

: viene de la canción de Demi Lovato con el mismo nombre y significa, literalmente, "lo siento, pero no lo siento". Básicamente, es una frase que sirve para reconocer que has hecho algo de lo que no te arrepientes. Yo, por ejemplo, me he comido hoy un trozo de chocolate cuando estoy a dieta, así que sorry not sorry, lo reconozco pero no me arrepiento. Stories : fotos o vídeos que se suben normalmente a Instagram y que desaparecen pasadas 24 horas. Se pronuncian "estoris", con énfasis en la "o", "estóris".

: fotos o vídeos que se suben normalmente a Instagram y que desaparecen pasadas 24 horas. Se pronuncian "estoris", con énfasis en la "o", "estóris". Tener "chance" : "chance" es "oportunidad" y "tener chance" quiere decir "tener la oportunidad". Si te enfrentas en un juego contra alguien muy bueno, posiblemente "no tengas chance" de ganar.

: "chance" es "oportunidad" y "tener chance" quiere decir "tener la oportunidad". Si te enfrentas en un juego contra alguien muy bueno, posiblemente "no tengas chance" de ganar. TFT : no confundir con "Thin Film Transistor". Si alguien te dice que está jugando al TFT, realmente no está trasteando con pantallas, sino jugando al 'Teamfight Tactics', un modo de juego del LOL (recuerda, 'League of Legends', no "jajaja").

: no confundir con "Thin Film Transistor". Si alguien te dice que está jugando al TFT, realmente no está trasteando con pantallas, sino jugando al 'Teamfight Tactics', un modo de juego del LOL (recuerda, 'League of Legends', no "jajaja"). TikTok : el infierno en la tierra. Es una red social llena de chavales bailando, gatos haciendo cosas graciosas y vídeos sin demasiado sentido. Es lo que antaño fuera Vine, pero con música, retos y bailes.

: el infierno en la tierra. Es una red social llena de chavales bailando, gatos haciendo cosas graciosas y vídeos sin demasiado sentido. Es lo que antaño fuera Vine, pero con música, retos y bailes. Trap : un género de música derivado que mezcla rap y reggaeton. Algunos dicen que es el mal. Aquí tienes una canción para que entres en contexto.

: un género de música derivado que mezcla rap y reggaeton. Algunos dicen que es el mal. Aquí tienes una canción para que entres en contexto. Troll : no confundir con el ser de la mitología nórdica. Un troll es una persona que se dedica a vacilar al resto. Si alguien está jugando a un juego de disparos y un compañero se dedica estorbar, se dice que es un "troll" y que está "trolleando".

: no confundir con el ser de la mitología nórdica. Un troll es una persona que se dedica a vacilar al resto. Si alguien está jugando a un juego de disparos y un compañero se dedica estorbar, se dice que es un "troll" y que está "trolleando". Uninstall : significa "desinstalar", pero en los videojuegos se usa para decirle a alguien que es tan malo que debería desinstalar el juego y hacerse un favor a sí mismo.

: significa "desinstalar", pero en los videojuegos se usa para decirle a alguien que es tan malo que debería desinstalar el juego y hacerse un favor a sí mismo. uwu : es un emoticono de origen japonés que se usa para expresar que algo es bonito. También se usa para indicar que estas coqueteando.

: es un emoticono de origen japonés que se usa para expresar que algo es bonito. También se usa para indicar que estas coqueteando. WA : abreviatura de WhatsApp, se pronuncia "güá".¿Sabes la cantidad de tiempo que ahorras al año por decir "güá" en lugar de WhatsApp? Pues como mínimo, diez segundos.

: abreviatura de WhatsApp, se pronuncia "güá".¿Sabes la cantidad de tiempo que ahorras al año por decir "güá" en lugar de WhatsApp? Pues como mínimo, diez segundos. WTF : del inglés "What the fuck?", significa "¿Pero qué cojo...?" o "¿CÓMO?". Puede verse acompañado por !, !!, !!! o !!!!, según lo mucho que le haya sorprendido lo que se haya dicho. También se usa para describir algo extraño, aunque no necesariamente sorprendente. Se pronuncia "guatdefac".

: del inglés "What the fuck?", significa "¿Pero qué cojo...?" o "¿CÓMO?". Puede verse acompañado por !, !!, !!! o !!!!, según lo mucho que le haya sorprendido lo que se haya dicho. También se usa para describir algo extraño, aunque no necesariamente sorprendente. Se pronuncia "guatdefac". Yaas : una forma de escribir "sí", pero un "sí" como ilusionado. Un ejemplo: - ¿Te apetece pizza esta noche? - Yaas. Se pueden añadir tantas "a" como sea necesario para añadir efusividad. Por ejemplo, - ¿Se me está yendo la cabeza con este artículo? - Yaaaaaaaaaaaaaaas.

: una forma de escribir "sí", pero un "sí" como ilusionado. Un ejemplo: - ¿Te apetece pizza esta noche? - Yaas. Se pueden añadir tantas "a" como sea necesario para añadir efusividad. Por ejemplo, - ¿Se me está yendo la cabeza con este artículo? - Yaaaaaaaaaaaaaaas. YORAN2: barbarismo que se usa para decir que algo te hace mucha gracia. Sustituye a "llorando [de la risa]".

Este artículo forma parte de una sección semanal de Jose García dedicada a abordar la tecnología desde un punto de vista más distendido, personal e informal que publicamos en Xataka todos los sábados.