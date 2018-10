El Mac mini se renueva cuatro años después con más potencia y un enfoque profesional

1475 días, o cuatro años y poco más de un mes. Ese es el tiempo que hace desde que el Mac mini se actualizó por última vez. En aquella ocasión, además, Apple degradó el producto sustituyendo procesadores de cuatro núcleos por otros mucho más débiles de doble núcleo. Usuarios de toda clase estaban esperando un cambio de ordenador de entrada de la compañía de Cupertino, y el día finalmente ha llegado.

Con el nuevo Mac mini de 2018, el enfoque vuelve a ser el que ha caracterizado a los modelos de hasta 2014. Es decir, caja pequeña y silenciosa, con una potencia comparable a la de los MacBook Pro de 15", con procesadores de cuatro y seis núcleos de la octava generación de Intel. En ese sentido, el Mac mini también crece en RAM, partiendo de 8 GB y con opciones de hasta 32 GB y 64 GB.

Mac mini 2018, potencia y enfoque para ser el verdadero sucesor del Power Mac G4 Cube

La gran novedad de esta generación es que con el paso del tiempo, Apple ha podido crear una nueva máquina que, además de llegar en color gris espacial, ofrece más en el mismo tamaño. Se esperaba que la nueva caja recordara al Apple TV en cuanto a miniaturización, pero no ha sido así. Además, el avance en ARM hace que el Mac mini 2018 también estrene, junto al MacBook Air 2018, el chip T2 dedicado a tareas de seguridad y gestión del sistema que debutó en el iMac Pro y más tarde llegó a los MacBook Pro.

Todos los Mac mini lanzados ya cuentan con SSD, dejando así de lado, por fin, a los discos HDD. Aunque parezca mentira, la compañía aún ofrece discos duros tradicionales en los iMac. Tal y como Apple acostumbra últimamente, los discos sólidos llegan en el formato reducido del resto de sus equipos, con una velocidad superior a la de sus competidores (según Apple, cuatro veces más rápidos que antes).

En cuanto a conectividad, Apple ha apostado por cuatro puertos USB-C con protocolo Thunderbolt 3. Sin embargo, no se ha olvidado del resto de usuarios que aún no cuenta con periféricos que usen el nuevo puerto. Con los otros puertos tampoco hay duda de que estamos ante un producto profesional, ya que se ofrece opcionalmente Gigabit Ethernet y HDMI 2.0 (HDMI 2.1 habría estado muy bien, no se puede negar). Son dos puertos que se esperaban que desaparecieran de los equipos futuros de Apple.

El Mac mini de 2018 no es ampliable, pero es ese ordenador que se pedía entre el iMac y el Mac Pro

La compañía de Cupertino presume de nuevos procesadores de octava generación de Intel, con entre cuatro y seis núcleos (probablemente no sean la versión de escritorio, sino de portátil), pero inevitablemente sus usuarios tendrán que seguir usando gráficos integrados UHD de Intel. Para quienes no sea suficiente, Apple promociona usar tarjetas gráficas externas a través de Thunderbolt 3.

Mac mini como estación de trabajo

A la espera del Mac Pro prometido, que probablemente llegue en 2019, Apple ha mostrado la opción de unir muchos equipos para sumar más rendimiento, con la posibilidad de formar una granja. Dado el precio, se convierte en un equipo muy interesante para usos profesionales de edición de vídeo y otras tareas que requieren de gran uso de recursos.

Así, junto con el iMac Pro, Apple pretende recuperar a los profesionales que durante años han optado por Windows ante la mayor versatilidad y oferta de productos. No ofrece una potencia descomunal, pero sí la suficiente para que pequeños creativos no se piensen ni un momento cambiar de plataforma.

Mac mini 2018, precios y disponibilidad

Apple ha anunciado que el Mac mini estará disponible para reservar desde hoy, con envíos desde el 7 de noviembre.

Estos son los precios de sus configuraciones base:

Mac mini 2018 con 128 GB SSD / i3 quad 3,6 GHz / 8 GB RAM: 899 euros .

. Mac mini 2018 con 256 GB SSD / i5 hexa hasta 4,1 GHz / 8 GB RAM: 1249 euros.

En desarrollo. Puedes seguir todas las novedades en nuestro directo.