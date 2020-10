Samsung Galaxy S21: fecha de salida, precio, modelos y todo lo que creemos saber sobre los Samsung Galaxy S21

Los buques insignia de Samsung son unos móviles siempre muy esperados y los rumores sobre ellos cada vez se anticipan más. Y aunque aún quede para su supuesto lanzamiento, ya podemos hablar de todo lo que creemos saber sobre los Samsung Galaxy S21.

Serían los sucesores de los Samsung Galaxy S20, el Samsung Galaxy S20+ y el Samsung Galaxy S20 Ultra, aunque es uno de los tres el que más se está dejando ver en los pasillos del rumore, rumore. Os contamos en detalle.

¿Qué precio tendrán los Samsung Galaxy S21?

Por ahora hay poco filtrado de estos móviles, pero se habla al menos de unas 92.999 rupias indias para el Samsung Galaxy S21 Ultra, lo que al cambio quedaría en unos 1.027 euros. El Samsung Galaxy S20 Ultra tuvo un precio de salida de 1.329 euros, por lo que lo lógico es pensar que no se quedaría en esa conversión (aunque el precio para India fuese ése).

Sobre este aspecto no se ha comentado nada más, pero es algo que suele tener filtraciones sobre todo a medida que se acerca la fecha de la presentación, así que quedaremos atentos para añadir lo que se rumoree.

¿Qué modelos va a haber de Samsung Galaxy S21?

Del que más se ha hablado es del supuesto Samsung Galaxy S21 Ultra, con nombre de modelo SM-G998U. Hay también filtraciones en relación a lo que sería el modelo base, el Samsung Galaxy S21, pero nada sobre un intermedio Samsung Galaxy S21+.

Sobre los colores, al parecer la novedad de este año sería el violeta, aunque no estaría en todos los modelos:

Samsung Galaxy S21: gris, rosa, violeta y blanco.

Samsung Galaxy S21+: negro y plata.

Samsung Galaxy S21+: negro, plata y violeta.

De momento, por cierto, las filtraciones coinciden con esta nomenclatura: S21, aunque no se descarta que acaben siendo los S30. Los Galaxy S iban correlativos en el número hasta que se saltó al 20 en los últimos (desde los Galaxy S10), coincidiendo con su año de salida, así que habrá que ver qué lógica acaba siguiendo Samsung.

¿Cómo va a ser el diseño de los Samsung Galaxy S21?

Como suele ocurrir, los renders y representaciones de lo que se espera no tardan en salir, sobre todo si hablamos de los filtradores habituales. OnLeaks aportó su granito de arena al respecto, mostrándonos las posibles intenciones del fabricante coreano lleve más allá lo que era un llamativo módulo en el S20 Ultra.

El módulo de cámaras en el Samsung Galaxy S21 Ultra. El principal cambio de diseño se espera en esta parte.

En sus renders veíamos que había una solución de continuidad con el módulo y el mismo borde del teléfono, de modo que sobresale por tres de los lados y el otro queda embebido. Además, el que sería el modelo básico abarca las tres cámaras pero deja fuera el flash, en ambos casos siendo totalmente plano y sin que haya salientes para cada lente, como ya veíamos en los predecesores.

Además de este cambio, lo que al parecer se mantiene es el acabado en brillo de la parte trasera y el agujero para la cámara frontal, centrado y pequeño. Eso sí: mientras que en el supuesto S21 Ultra vemos una pantalla curva, en el que sería el modelo base la vemos plana, a diferencia del Galaxy S20.

En la base seguiríamos viendo el USB tipo C solo, sin minijack de audio y acompañado del altavoz principal. Y otro aspecto que llama la atención es que se mantendría la simetría en todos los marcos de la pantalla, sin ver barbilla.

Samsung Galaxy S21 Ultra. Imagen: OnLeaks

Los materiales de construcción serían el metal y el cristal y los botones físicos quedan en uno de los lados. Sin ver lector de huellas físico al estar integrado en la pantalla.

¿Tendrán 5G los Samsung Galaxy S21?

Sobre esto no hay ninguna información concreta, pero dado que todos los modelos de Galaxy S20 soportaron 5G cabe pensar que los nuevos lo harán. De hecho, fue uno de los aspectos más destacados en la presentación.

Samsung Galaxy S21: todas las características que conocemos

Hemos visto que las líneas de diseño se mantendrían a grandes rasgos salvo por esa manera de encajar el módulo de cámaras traseras. De momento hay alguna filtración sobre las dimensiones, según las cuales el Galaxy S21 Ultra mediría 165,1 x 75,6 x 8,9 milímetros. Con ello el volumen sería calcado al del S20 Ultra, cuyas dimensiones son de 166,9 x76 x 8,8 milímetros.

Para el Samsung Galaxy S21 se habla de 151,7 x 71,2 x 7,9 milímetros, quedando así cercanas a las que vimos para el Galaxy S20 (151,1 x 69,1 x 7,9 milímetros) y dejando lugar a que haya un S21+ intermedio y sobre todo más alto (y con mayor pantalla).

Sobre pantallas ya vimos que según el conocido filtrador Ishan Agarwal, el Samsung Galaxy S21 Ultra dispondría de una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,8 pulgadas. De ser así, la diagonal sería algo menor que la de su antecesor directo, que tiene una de 6,9 pulgadas.

De lo que no se habló aún es de la tasa de refresco, apuntándose a que sería alta. Viendo que Xiaomi ya ha lanzado móviles de consumo (no gamers) con 144 hercios, no sería descartable que los primeros buques insignia de Samsung para 2021 saltasen de los 120 Hz a los 144 Hz, al menos en el modelo más potente. Quedaría ver si siendo así (o quedándose en 120 Hz), hay cambios en las posibilidades de configuración y puede mantenerse la máxima tasa de refresco con la máxima resolución, sin tener que quedarnos en FullHD+.

La pantalla del S21 base al parecer quedará en 6,2 pulgadas y será plana, con lo que a nivel de tamaño sería como la de su predecesor directo. Y de lo que no hay de un ápice de información ni de pantalla ni del resto de características es, como decíamos, del modelo que debería heredar el testigo del S20+.

Hablando de los interiores, el S21 Ultra integraría una batería de 5.000 mAh (la misma capacidad que la del S20 Ultra) y a Android 11 se sumaría por supuesto One UI, la capa de personalización propia de Samsung. Para el procesador se habla de cinco nanómetros y ocho núcleos a una velocidad máxima de 2,91 GHz, pero no hay nada claro de si será lo próximo de Qualcomm, un nuevo Exynos o versiones con ambos.

Samsung Galaxy S21. Imagen: OnLeaks

Agarwal además apuntó a que veríamos 12 GB de RAM en el Ultra, con 128 GB de almacenamiento. Al menos ésa sería una de las variantes disponibles del móvil, que por lógica debería tener otra con 16 GB y 512 GB para seguir la estela del S20 Ultra.

Eso sí, según uno de los rumores más recientes en los Galaxy S21 tampoco veríamos cargador en la caja. Una manera de seguir los pasos de Apple con los iPhone 12

¿Cómo van a ser las cámaras de los Samsung Galaxy S21?

Por ahora hay poco filtrado con respecto a la composición del módulo de cámaras de los S21. Para el S21 Ultra se habla de que se mantiene el sensor principal de 108 megapíxeles y que en la frontal también veríamos uno de 40 megapíxeles. Cabe esperar que haya al menos un teleobjetivo y que una de las lentes sea un gran angular, con una cuarta auxiliar que quizás sea algún sensor no propiamente fotográfico.

En 91mobiles apuntaban a raíz de la supuesta información de Agarwal que los sensores correspondientes con las cámaras secundarias serían de 12 y 16 megapíxeles, pero sin concretar cuál de ellos iría con el teleobjetivo y cuál acompañaría al gran angular. Este año en ambos casos hemos visto captadores con resolución de 12 megapíxeles para ambas lentes del S20 Ultra, así que quizás en el S21 veamos un incremento de resolución para uno u otro.

Samsung Galaxy S21 Ultra. Imagen: OnLeaks

¿Qué fecha de lanzamiento tienen los Samsung Galaxy S21?

Normalmente Samsung pone fecha al evento de los Galaxy S en febrero, en lo que serían las del MWC si es que se celebra en 2021 (como tienen intención. Pero este año se rumorea que se presentarán en enero, concretamente el día de Reyes (6 de enero).

Esto sería un cambio bastante llamativo en la estrategia de Samsung, con lo que lograría ser de los primeros fabricantes del año en presentar una línea de topes de gama. Por ejemplo, el año pasado el primer Unpacked (como la marca titula sus presentaciones) fue el 11 de febrero, siendo normalmente ese mes o marzo en el que dan a conocer esta remesa.

Estaremos pendientes de las nuevas informaciones que vaya habiendo, y si se acaba confirmando esta fecha para el que sería el Unpacked 2021 de Samsung tendremos un inicio de año bastante interesante.

Imagen | OnLeaks