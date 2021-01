Samsung Galaxy Unpacked 2021: la presentación de los Galaxy S21 se adelanta al 14 de enero

El año empieza fuerte para Samsung. En anteriores ocasiones, la presentación de su buque insignia coincidió con los meses de febrero y marzo, pero el fabricante surcoreano ha ido progresivamente acelerando su llegada. Ahora, Samsung anuncia oficialmente su evento Unpacked 2021 para el próximo 14 de enero.

Sin concretar específicamente que se trata de los Galaxy S21, el evento Galaxy Unpacked siempre ha sido la presentación de los nuevos buques insignia. Adicionalmente, en el logo del evento se puede apreciar un rectángulo negro, con tres pequeños agujeros. Una forma que coincide exactamente con el módulo de cámara trasera filtrado para los Galaxy S21.

El evento Galaxy Unpacked se adelanta al mes de enero

Entre los modelos que se espera ver durante ese día se encuentra el Samsung Galaxy S21, así como el Galaxy S21 Plus y S21 Ultra, dos modelos más completos equivalentes a lo que tuvimos con el Galaxy S20.

El evento Unpacked 2021 se podrá seguir por streaming, a través de la web de Samsung. El lema de este año es "Welcome to the Everyday Epic" y la hora será a las 10am EST o 16.00h en España.

Según las últimas filtraciones, los nuevos Samsung Galaxy S21 tendrán un nuevo diseño, con el citado módulo de cámara trasera como principal cambio. Entre las características internas se espera que estos nuevos buques insignia estrenen los chipsets Exynos 2100 y Snapdragon 888 en los Estados Unidos, acompañados de hasta 12 GB de memoria RAM, paneles AMOLED a 120 Hz y hasta 1.600 nits y cámaras traseras de hasta 108 megapíxeles.

Otra de las características con las que Samsung podría sorprendernos es con la presencia de compatibilidad con los S Pen, reservada hasta la fecha para la serie Note. T.M. Roh, presidente de Samsung Mobile, aseguró que llevaría uno de los "aspectos más queridos" de la serie Note a otras líneas. Y aunque no se confirmó que fueran los buques insignia, no se descarta que este importante añadido pudiera llegar a ciertos modelos como el S21 Ultra.

El próximo 14 de enero saldremos de dudas. Una fecha que coincide con el final del CES 2021, el evento de tecnología de Las Vegas que estrena el calendario del sector tecnológico. En años anteriores, el Galaxy S fue presentado durante el Mobile World Congress de Barcelona. En esta ocasión, a mediados de enero ya podremos conocer lo último de Samsung.

