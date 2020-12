Las posibles especificaciones del Samsung Galaxy S21 Ultra, filtradas al completo: 120 Hz, 108 megapíxeles y 12 GB de RAM

Si justo ayer Roland Quandt filtraba el Samsung Galaxy S21 Ultra desde todos los ángulos, ahora el leaker alemán acaba de desvelar las que, asegura, son todas las especificaciones del futuro buque insignia de Samsung. Si bien es cierto que no deja de ser una filtración, el historial de Quandt habla por sí mismo. Para ponerlo en contexto, ha sido el encargado de filtrar el Samsung Galaxy Z Flip, el Huawei Mate 40 Pro, los Huawei FreeBuds Studio y hasta el Google Nest Audio, entre otros dispositivos.

La filtración de Quandt casa con todo lo que hemos visto hasta el momento del dispositivo. El alemán confirma la pantalla Dynamic AMOLED de hasta 120 Hz, la cuádruple cámara trasera (y su peculiar disposición) y el procesador, un tal Exynos 2100 que todavía no se ha presentado.

Especificaciones filtradas del Samsung Galaxy S21 Ultra

SAMSUNG GALAXY S21 ULTRA DIMENSIONES Y PESO 165,1 x 75,6 x 8,9 mm

228 gramos PANTALLA Infinity-AMOLED de 6,8 pulgadas

Resolución WQHD+ (3.200 x 1.440 píxeles)

120 Hz

1.600 nits

515 ppp

Gorilla Glass Victus PROCESADOR Exynos 2100

Snapdragon 888 5G (USA) MEMORIA RAM 12 GB ALMACENAMIENTO INTERNO 128, 256, 512 GB CÁMARA TRASERA 108 MP (f/1.8, 79º, 24 mm, 1/1,33", OIS)

Gran angular 12 MP (f/2.2, 120º, 13 mm, 1/2,55", AF)

Telefoto 10 MP (zoom x3, f/2.4, 35º 13 mm, 1/3,24", OIS)

Telefoto 10 MP (zoom x10, f/4,9, 10º, 240 mm, 1/3,24", OIS)

Enfoque láser CÁMARA DELANTERA 40 MP (f/2.2, 80º, 1/2,8", 25 mm) BATERÍA 5.000 mAh

Carga rápida 45W

Carga inalámbrica

Carga inalámbrica inversa SISTEMA OPERATIVO Android 11 con One UI 3.1 CONECTIVIDAD WiFi 6

NFC

USB tipo C

Bluetooth 5.0

5G

GPS OTROS IP68

DeX

DualSIM + eSIM PRECIO Por determinar

El buque insignia de Samsung, al descubierto

El Samsung Galaxy S21 Ultra, siempre ciñéndonos a lo filtrado por Quandt, tendrá un diseño que poco o nada tiene que ver con lo visto anteriormente. La trasera será plana y estará disponible en color negro y Phantom Silver (plateado), pero llama la atención el módulo superior izquierdo, que se expande desde la esquina y acoge las cuatro cámaras principales. Ahora hablaremos de sus especificaciones concretas.

No será un móvil precisamente ligero ni pequeño, ya que medirá 165,1 x 75,6 x 8,9 milímetros y pesará ni más ni menos que 228 gramos. Afirma Quandt que será resistente al agua gracias a la certificación IP68 y que contará con carga inalámbrica e inalámbrica inversa, por lo que es más que probable que la trasera esté hecha de cristal. Otro elemento llamativo es el S-Pen, que dice Quandt que es opcional y que se podrá comprar aparte por separado o junto a una funda de silicona y una funda Clear View.

Imágenes filtradas del Samsung Galaxy S21 Ultra, cortesía de Evan Blass

En cuanto a la pantalla, Samsung parece que seguirá apostando por los paneles AMOLED perforados. En concreto, tenemos una pantalla AMOLED de 6,8 pulgadas con resolución WQHD+ (3.200 x 1.440 píxeles) y una tasa de refresco de hasta 120 Hz, aunque se adaptará según la configuración de ahorro de batería. La pantalla, por cierto, estará protegida por Gorilla Glass Victus.

¿Y qué hay del interior? Aparentemente, Samsung seguirá con su estrategia de lanzar móviles con Exynos en todo el mundo, salvo en Estados Unidos, donde su smartphone montará el Snapdragon 888 5G. En Europa, apunta Quandt, tendremos el Exynos 2100. Este procesador no se ha presentado todavía, pero el alemán afirma que es un procesador de ocho núcleos con una velocidad máxima de 2,8 GHz y que tiene 5G.

Le acompañarán 12 GB de memoria RAM (no se especifica si habrá más opciones) y entre 128, 256 y 512 GB de almacenamiento interno. La batería, por su parte, será de 5.000 mAh y tendrá carga rápida de 45W y carga inalámbrica. Todo esto le dará vida a Android 11 con One UI 3.1. Algo a tener en cuenta es que Samsung, dice Quandt, no incluirá ni cargador (sí el cable), ni auriculares ni una funda.

Finalmente, el leaker también ha desvelado la información de las cámaras. El sensor principal tendrá una resolución de 108 megapíxeles, píxeles de 0,8 micras, un tamaño de 1/1,33 pulgadas y estabilización óptico de imagen. A simple vista, parece que es el mismo sensor que el del S20 Ultra, así que habrá que ver si hay diferencias en los resultados finales.

En cualquier caso, las novedades están en las lentes accesorias. Apunta Quandt que el Galaxy S21 Ultra tendrá dos telefotos, uno con zoom óptico de tres aumentos y otro con zoom óptico de diez aumentos. Sin embargo, tendrán campos de visión distintos (35º y 10º, respectivamente) y distancias focales diferentes (72 y 240 milímetros, respectivamente). Ambos sensores tienen estabilización óptica.

La cuarta lente es un ultra gran angular de 12 megapíxeles con apertura f/2.2 y 120º de campo de visión. Tiene PDAF y un segundo sistema de enfoque asistido por láser. Los selfies, por su parte, tendrán una resolución de nada más que 40 megapíxeles. Es más, Quandt afirma que este sensor será capaz de grabar hasta en resolución 8K a 30 fotogramas por segundo.

Como decíamos anteriormente, ninguno de estos datos es oficial, así que tocará esperar a la presentación para salir de dudas, conocer su disponibilidad y, por supuesto, descubrir el precio. Algunas filtraciones sugieren que este podría ser de al menos 1.399 euros, pero tiempo al tiempo.

Vía | Winfuture