Las posibles especificaciones del Samsung Galaxy S21 Ultra se filtran dejando ver 5.000 mAh y cámara de 108 megapíxeles

Si todo va como marca la tradición, durante los primeros meses de 2021, quizá incluso antes de lo normal, veamos la nueva serie Galaxy S21 (o Galaxy S30, el nombre no está confirmado). De acuerdo a las filtraciones, parece que como poco habrá dos dispositivos, el Samsung Galaxy S21 y el Samsung Galaxy S21 Ultra, dos terminales de gama alta cuyo posible diseño ya se ha filtrado en alguna ocasión.

Hoy el protagonista es el modelo superior, el Samsung Galaxy S21 Ultra, ya que Ishan Agarwal, un conocido leaker del sector de los smartphones, ha compartido las que, afirma, son las especificaciones clave del terminal. Entre ellas se incluyen una pantalla AMOLED de 6,8 pulgadas, un sensor de 108 megapíxeles y una batería de 5.000 mAh. A continuación vamos a repasar la filtración, no sin antes aclarar que los datos no son oficiales y no lo serán hasta el momento de su presentación.

Especificaciones filtradas del Samsung Galaxy S21 Ultra

De acuerdo a Agarwal, el Samsung Galaxy S21 Ultra (modelo SM-G998U) montará una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,8 pulgadas, por lo que a priori sería algo más pequeño que el Galaxy S20 Ultra, que monta un panel Dynamic AMOLED de 6,9 pulgadas. Por lo que hemos podido ver en los renders filtrados, la pantalla será plana y tendrá una diminuta perforación en la zona superior central para la cámara interna.

La filtración no aclara cuál será su tasa de refresco, pero sí asegura que será alta. El Galaxy S20 Ultra tiene una tasa de refresco máxima de 120 Hz y existe la posibilidad de que Samsung de el salto a los 144 Hz, algo que ya han hecho compañías como Xiaomi o Nubia. Recordemos que en el caso del Galaxy S20 Ultra los 120 Hz no se podían usar en cualquier contexto, sino que solo se podían activar cuando la resolución de la pantalla se establecía en FullHD+.

Por otro lado, se habla de un sensor principal de 108 megapíxeles para la cámara trasera y un sensor de 40 megapíxeles para la cámara delantera. Sin cambios en este aspecto, al menos por ahora, ya que son las mismas resoluciones del Galaxy S20 Ultra. Una novedad parece que será el diseño del módulo de la cámara, que por los renders filtrados por OnLeaks parece que estará unido a la esquina superior izquierda del dispositivo. Se espera que su grosor sea de 1,9 milímetros.

Finalmente, en cuanto al motor Agarwal adelanta que montará una batería de 5.000 mAH (de nuevo, sin cambios con respecto al modelo actual) y Android 11 con la capa de personalización One UI 3.0. Se espera que el procesador sea el Snapdragon 875 (que todavía no se ha presentado) o un Exynos 2100. Este último tampoco es oficial, pero las filtraciones sugieren que será un procesador de cinco nanómetros con ocho núcleos a una velocidad máxima de 2,91 GHz.

Como indicábamos anteriormente, esta información no es oficial ni mucho menos ha sido confirmada por parte de la compañía. De acuerdo a OnLeaks, Samsung planea anunciar el terminal en enero de 2021, bastante meses antes de lo que suele ser habitual, así que será cuestión de esperar.

Vía | 91Mobiles

Imagen | OnLeaks